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Джонсон повертається з відпустки на Карибах, щоб боротися за посаду голови уряду Британії

джонсон

Борис Джонсон у п’ятницю повертається з відпустки, щоб почати участь у кампанії з обрання нового лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра Великої Британії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За даними британської преси, Джонсон у приватному порядку вже закликає депутатів-консерваторів підтримати його повернення на Даунінг-стріт, обіцяючи, що тільки він може виграти наступні загальні вибори для Торі.

Колишній прем'єр-міністр просить іншого потенційного кандидата Ріші Сунака зв'язатися з ним і "знову бути разом" в уряді.

Джонсон повернеться з відпустки на Карибах уже в п'ятницю, а на суботу запланована зустріч прихильників кампанії, очолюваної Джейкобом Різ-Моггом.

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Жоден прем'єр-міністр не повертався на другий термін після відходу з посади після лейбориста Гарольда Вілсона, а до нього - сера Вінстона Черчилля, британського політичного кумира Джонсона.

Тільки ті члени парламенту, які отримають підтримку від 100 з майже 360 членів парламенту Торі, пройдуть у перший тур виборів. У претендентів є час до 14:00 понеділка, щоб зібрати необхідні голоси.

Нагадаємо, 20 жовтня прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

Також читайте: Велика Британія готує пакет допомоги Україні – там будуть ракети для ППО та 25 тисяч комплектів зимової форми, - Воллес

Автор: 

Велика Британія (5569) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+39
Мог бы так и сказать, шо хотел на Карибы сгонять. Зачем было идти в отставку? Мы бы тебя в отпуск отпустили без всяких вопросов
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21.10.2022 09:39
+23
Чекаємо на повернення, Борисе!
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21.10.2022 09:44
+15
Тримаємо кулачки!
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21.10.2022 09:42
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Мог бы так и сказать, шо хотел на Карибы сгонять. Зачем было идти в отставку? Мы бы тебя в отпуск отпустили без всяких вопросов
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21.10.2022 09:39 Відповісти
Карибі там де пирати
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21.10.2022 09:54 Відповісти
Сомалі це кариби? Не знала, дякую
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21.10.2022 10:09 Відповісти
Джек Горобець очами Яни,
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21.10.2022 10:29 Відповісти
Ви тільки про Джона Сільвера їй не розказуйте, бо Кариби розповзуться на цілий світ
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21.10.2022 10:36 Відповісти
Кариби - це іспанська територія. Перельот туди з Лондона коштує дешевше, а ніж в Оман.
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21.10.2022 10:21 Відповісти
Вау. Хоч би ямайці чи домініканці цього не взнали, бо здуріють, що вони вже піддані Іспанії. І як би тепер війни між Британією та Іспанію не вийшло за Монессерат Ви бачу знавець географії
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21.10.2022 10:34 Відповісти
Канари - то іспанські, а Кариби - то не там і не те
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21.10.2022 10:52 Відповісти
так він так і казав Hasta la vista, baby
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21.10.2022 10:50 Відповісти
Ще й по можливості оплатили відпустку з дорожного фонду зечмонь.
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21.10.2022 11:10 Відповісти
Видно переможе бо інакше б не покинув Кариби .
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21.10.2022 09:41 Відповісти
Тримаємо кулачки!
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21.10.2022 09:42 Відповісти
Зечмоня в бункері на Банковій напружився. Дєрмак знищує шпигунську апаратуру. Кияни слідкуйте-якщо буде на Банковій чорний дим- ловіть кротів на гарячому!
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21.10.2022 11:13 Відповісти
Двічі в одну річку ти ввійдеш...
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21.10.2022 09:43 Відповісти
Чи це не провокація проти самі знаєте кого?
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21.10.2022 09:45 Відповісти
Розкажи , я темне
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21.10.2022 10:23 Відповісти
Черчілль увійшов. Та й інші були.
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21.10.2022 10:03 Відповісти
Борис Джонсон - прем"єр-міністр Британії
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21.10.2022 10:17 Відповісти
Чекаємо на повернення, Борисе!
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21.10.2022 09:44 Відповісти
Ждем!
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21.10.2022 09:44 Відповісти
індус, керуючий європейською або американською країною - це наше майбутнє
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21.10.2022 09:46 Відповісти
Бабу свою спали, коли здохнеш
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21.10.2022 09:57 Відповісти
ну, здається, саме цей звичай (саме англійцям) і вдалося викорінити, причому в першу чергу.
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21.10.2022 10:09 Відповісти
Офіційно так, а далі таке
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21.10.2022 10:29 Відповісти
Чиє ваше?
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21.10.2022 10:19 Відповісти
Про що?
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21.10.2022 10:31 Відповісти
То я не Вам, а там людина пише, що індус "наше майбутнє"
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21.10.2022 10:38 Відповісти
Ну, євреї ж були. Чим індус гірший?
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21.10.2022 10:53 Відповісти
Так, про жидів зась, індуси, як і цигани теж зась. Тіко українці дуже погані
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21.10.2022 11:09 Відповісти
незвично там серйозні люди розважаються..., це я про зміну прем'ерів у Британії...
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21.10.2022 09:48 Відповісти
Демократія, сер...
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21.10.2022 09:50 Відповісти
Многоходовочка, мем
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21.10.2022 09:51 Відповісти
це було досить передбачувано - я ще літом писав, що Борис повернеться
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21.10.2022 11:13 Відповісти
Борис, Україна за тебе!
Перемоги тобі!
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21.10.2022 09:49 Відповісти
Як же нам тебе не вистачає!
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21.10.2022 09:50 Відповісти
Давайте мысленно пожелаем индусу провалиться
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21.10.2022 09:52 Відповісти
Індусу і так нічого не світить.
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21.10.2022 10:01 Відповісти
он на 1ом месте вообще-то с болшим отрывом от джонсона
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21.10.2022 22:33 Відповісти
Давай Борис!!!!!!!
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21.10.2022 09:54 Відповісти
Борис удачи
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21.10.2022 10:07 Відповісти
Борису Джонсону - попутного і доброго вітру у вітрила
Борис - великий і щирий друг України
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21.10.2022 10:15 Відповісти
Ох уж этот Риши Сунак... подозрительный индус...
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21.10.2022 10:37 Відповісти
Первым делом став премьером Трасс снизила налоги для богатых. И это был только первый шаг череды абсурдных решений который привел к обрушение рынков и фунта. Тори обречены. Возвращение Бориса это как пытаться тушить пожар бензином.
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21.10.2022 10:44 Відповісти
це макроекономіка на рівні шарикова.
Податки мають бути привабливими настільки, щоб капітал не виводили з країни.
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21.10.2022 10:59 Відповісти
Де ж ти був до 7 вересня супераналітєг? Без тебе ми були сліпі і темні!
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21.10.2022 11:16 Відповісти
"Украинский бумеранг" ещё таки шарахнет по русне!
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21.10.2022 10:54 Відповісти
Ура!!!
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21.10.2022 11:54 Відповісти
Джонсонюк, відпочив?- до роботи!
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21.10.2022 14:17 Відповісти
 
 