Джонсон повертається з відпустки на Карибах, щоб боротися за посаду голови уряду Британії

Борис Джонсон у п’ятницю повертається з відпустки, щоб почати участь у кампанії з обрання нового лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра Великої Британії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За даними британської преси, Джонсон у приватному порядку вже закликає депутатів-консерваторів підтримати його повернення на Даунінг-стріт, обіцяючи, що тільки він може виграти наступні загальні вибори для Торі.

Колишній прем'єр-міністр просить іншого потенційного кандидата Ріші Сунака зв'язатися з ним і "знову бути разом" в уряді.

Джонсон повернеться з відпустки на Карибах уже в п'ятницю, а на суботу запланована зустріч прихильників кампанії, очолюваної Джейкобом Різ-Моггом.

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Жоден прем'єр-міністр не повертався на другий термін після відходу з посади після лейбориста Гарольда Вілсона, а до нього - сера Вінстона Черчилля, британського політичного кумира Джонсона.

Тільки ті члени парламенту, які отримають підтримку від 100 з майже 360 членів парламенту Торі, пройдуть у перший тур виборів. У претендентів є час до 14:00 понеділка, щоб зібрати необхідні голоси.

Нагадаємо, 20 жовтня прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

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