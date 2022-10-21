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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 66 750 осіб, 243 гелікоптери, 2573 танки, 1648 артсистем, 5258 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

ворог,кацап,русня,мертвий,орк

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 66 750 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 66 750 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків - 2573 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 5258 (+3) од,
  • артилерійських систем - 1648 (+2) од,
  • РСЗВ - 372 (+0) од,
  • засоби ППО - 189 (+0) од,
  • літаків - 269 (+0) од,
  • гелікоптерів - 243 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1325 (+14),
  • крилаті ракети - 329 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4006 (+1) од,
  • спеціальна техніка - 147 (+0).

Дивіться: Воїни 66-ї бригади знищують російських окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 66 750 осіб, 243 гелікоптери, 2573 танки, 1648 артсистем, 5258 броньованих машин 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6549) ліквідація (3908)


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Топ коментарі
+15
Зрадойоби невиправні.
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21.10.2022 10:02
+12
Затишшя
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21.10.2022 09:58
+11
ночью ипанули по Антоновскому мосту и баржевой переправе - дофига 200х орков
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21.10.2022 10:14
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21.10.2022 09:58 Відповісти
Зняли з язика. Але БПЛА мочать. Слава ЗСУ.
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21.10.2022 10:09 Відповісти
Наши ждут когда кацапы подрастут еще немного.
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21.10.2022 11:34 Відповісти
у хлопців перекур був...
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21.10.2022 13:29 Відповісти
Зрадойоби невиправні.
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21.10.2022 10:02 Відповісти
Це провокатор. Відпрацьовує щоденну норму...
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21.10.2022 13:04 Відповісти
Головне щоб танки і бтр залишили
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21.10.2022 10:10 Відповісти
та пусть выходят... с оружием... на каганат - грабить и убивать тех, кто был за войну в УКРАИНЕ... пусть на себе испытают смерть и изнасилования...
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21.10.2022 10:12 Відповісти
Нема ніякого договорняку, будуть хороші новини, але не кажу поки що звідки.
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21.10.2022 10:22 Відповісти
Поки що?
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21.10.2022 10:31 Відповісти
Пащеку заткни, провокатор. Чи командир не дає розслабитись і примушує строчити хєрню?

Армія готується до зими. Армія переозброюється. Армія готується до нових викликів. І при цьому продовжує лупити ворога і відбивати наземні та повітряні атаки.

Все це всім зрозуміло...

А провокатори на гімно сходять. Ну ок. Нам своє робити!
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21.10.2022 10:55 Відповісти
Це яким боком дають їм вийти? Ви там і ідете степом десь по березі Дніпра вниз Дудчани?
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21.10.2022 11:26 Відповісти
Так, усього 100 орків мабуть ще ни разу не було з початку війни..
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21.10.2022 12:23 Відповісти
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21.10.2022 10:00 Відповісти
Не густо
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21.10.2022 10:05 Відповісти
В дощ і вітер не працює авіарозвідка, арта сліпа.
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21.10.2022 10:06 Відповісти
уже цілу неділю щось підозріле відбувається на фронті
баржі вільно курсують через дніпро перевозячи техніку
не вже зрада випливає?
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21.10.2022 10:10 Відповісти
ночью ипанули по Антоновскому мосту и баржевой переправе - дофига 200х орков
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21.10.2022 10:14 Відповісти
Ті будуть завтра в зведенні.
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21.10.2022 10:23 Відповісти
Затишье перед...
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21.10.2022 10:15 Відповісти
Даже боюсь продолжить...
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21.10.2022 11:35 Відповісти
Я і "Редіс" (Денис Прокопенко) були свідками того, як відбувалося планування оборони Маріуполя. І тоді вже ми казали, що є проблеми. Якщо питання в тому, чи Маріуполь здали, то я скажу, що ні. Це просто халатне ставлення до ворога і до планування. Це, якщо брати зону відповідальності Об'єднаних сил", - вважає "азовець".

Також Кротевич звернув увагу на південний напрямок. За його інформацією, ворожі війська, які просувалися з Криму, жодного спротиву не відчували.

"Вони підійшли до Мангуша десь і тільки потім їх вже почала вражати артилерія Об'єднаних сил. Є така структура, як об'єднане угруповання "Південь", яка повинна була обороняти це місце (південь України. - Ред.)", - каже Кротевич.

"Тавр" наголошує, що напрямок з Криму ще від 2015 року був "незакритим" і там дуже слабко була побудована оборона.
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21.10.2022 10:33 Відповісти
Тут було,що Азов готували до захисту міста в облозі,але не чекали,що орки будуть руйнувати місто з усіх сторін, особливо авіаційного напрямку. Треба було не думати,що ворог гуманний, війна потребує аналізу.
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21.10.2022 11:30 Відповісти
 
 