Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 66 750 осіб, 243 гелікоптери, 2573 танки, 1648 артсистем, 5258 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 66 750 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 66 750 (+100) осіб ліквідовано,
- танків - 2573 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 5258 (+3) од,
- артилерійських систем - 1648 (+2) од,
- РСЗВ - 372 (+0) од,
- засоби ППО - 189 (+0) од,
- літаків - 269 (+0) од,
- гелікоптерів - 243 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1325 (+14),
- крилаті ракети - 329 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4006 (+1) од,
- спеціальна техніка - 147 (+0).
Топ коментарі
+15 Александр Александров #465274
показати весь коментар21.10.2022 10:02
+12 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар21.10.2022 09:58
+11 Дёма Одессит
показати весь коментар21.10.2022 10:14
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Армія готується до зими. Армія переозброюється. Армія готується до нових викликів. І при цьому продовжує лупити ворога і відбивати наземні та повітряні атаки.
Все це всім зрозуміло...
А провокатори на гімно сходять. Ну ок. Нам своє робити!
баржі вільно курсують через дніпро перевозячи техніку
не вже зрада випливає?
Також Кротевич звернув увагу на південний напрямок. За його інформацією, ворожі війська, які просувалися з Криму, жодного спротиву не відчували.
"Вони підійшли до Мангуша десь і тільки потім їх вже почала вражати артилерія Об'єднаних сил. Є така структура, як об'єднане угруповання "Південь", яка повинна була обороняти це місце (південь України. - Ред.)", - каже Кротевич.
"Тавр" наголошує, що напрямок з Криму ще від 2015 року був "незакритим" і там дуже слабко була побудована оборона.