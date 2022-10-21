Росія навряд чи зможе створити в Білорусі боєздатні частини, - британська розвідка
Росія навряд чи зможе створити боєздатне угруповання у Білорусі, а заяви диктатора Олександра Лукашенка потрібні для відвернення уваги України.
Про це свідчать дані розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Розвідники згадали заяву Лукашенка від 14 жовтня, де він оголосив про створення російсько-білоруського угруповання із 70 000 військових Білорусі та до 15 000 росіян.
Вже 15 жовтня державна пропаганда Білорусі розповсюдила відео, яке нібито демонструє прибуття російських військ у Білорусі. Британці зазначають, що на сьогодні малоймовірно, що Росія справді перекинула значну кількість додаткових військ до Білорусі.
РФ навряд чи зможе сформувати боєздатні з'єднання заявленої чисельності, оскільки її основні сили зосереджені в Україні. Армія Білорусі, найімовірніше, зберігає "мінімальні можливості для проведення складних операцій".
Заяви Лукашенка, ймовірно, є спробою продемонструвати "російсько-білоруську солідарність" та переконати Україну відвернути сили для охорони північного кордону, констатували у зведенні.
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Целью оккупантов должны состоять в том, чтобы заморозить холодом и уморить голодом гражданское население, вызвать эпидемии, вынудить людей бежать из страны, сделав выживание невозможным
Российская пропагандонша Скабеева с ухмылкой поддерживает, заявляя, что у россии "просто нет другого выхода".
Очевидно все йде до цього,а що ж "наші зеленовибрані"? Продовжують вивалювати і інтернет"записи" розмов русні,яка в паніці кричить про те,що всьо пропало. Причому,голоси орків і іх баб чомусь дуже схожі на голоси учасників інших аудіоперехоплень...Схоже,укрспецслужби це вміють робити найкраще. Удари у відповідь по рашці і білорашці не наносите,страшно...Ну а відповісти терором на терор за межами рашки теж страшно? По кораблях у Середземному морі,де знамениті бойові плавці? А нанести удари по військовим містечкам льотчиків та ракетчиків,руками "ісламських месників за мусульман Сірії" не хочеться? Нехай краще русня розстрілює українців?
Бред какой-то. Полное отсутствие причинно-следственных связей. Причем тут одно к другому? До весны РФ сформирует в Белоруси 50 000 корпус. Обучит, экипирует, снабдит техникой и боеприпасами. Для этого им не нужны "основные силы, сосредоточенные в Украине". Возможно они и включат в состав этого корпуса несколько тыс. "обстрелянных бойцов" для усиления.
Будут ли в этом корпусе непосредственно белоруские комботанты - не имеет значения.
"Боездатность" этого корпуса покажет война. Напомню, что "недооценка противника - путь к поражению" - это военная аксиома.
Яку кількість і головне якість техніки вони придадуть цьому новоствореному угрупованню -- теж велике питання.
"Декілька тисяч" обстріляних візьмуть, певно, з-під Лимана чи Бахмута.
В мене складається стійке враження, що військово-політичне керівництво України свідомо підігрує рашистським наративам. Для свинособак це може закінчитися тим самим, чим анонсований наступ на Херсонщині -- несподіваним ударом під Балаклією та Ізюмом.
С чем конкретно вы не согласны: С тем, что в РФ колоссальный мобилизационный резерв? С тем, что ВПК РФ производи ВСЮ номенклатуру военной техники и боеприпасов и работает в 3 смены? С тем, что в РФ и Белорусии огромное кол-во техники на консервации и это все ремонтируется и восстанавливается? Старье? Так я вам напомню, что тот же Т-64 два десятилетия считался лучшим танком в мире.
Ваши примеры с "3-м АК" тут явно не уместны. 3-й АК создавался в спешке и недоукомплектованный и не обученный был кинут на фронт. Сейчас ситуация поменялась. Мобилизация дала путлеру ресурс. Частью чмобиков он заткнул дыры на фронте, большая часть отправилась в учебки.
Я не на секунду не сомневаюсь в нашей победе. Но у этой победы есть цена. И очень бы не хотелось повторения февраля 22 г, т.к. кто-то слишком оптимистично смотрел на возможности и способности Мордора.