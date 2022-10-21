Росія навряд чи зможе створити в Білорусі боєздатні частини, - британська розвідка

Росія навряд чи зможе створити боєздатне угруповання у Білорусі, а заяви диктатора Олександра Лукашенка потрібні для відвернення уваги України.

Про це свідчать дані розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідники згадали заяву Лукашенка від 14 жовтня, де він оголосив про створення російсько-білоруського угруповання із 70 000 військових Білорусі та до 15 000 росіян.

Вже 15 жовтня державна пропаганда Білорусі розповсюдила відео, яке нібито демонструє прибуття російських військ у Білорусі. Британці зазначають, що на сьогодні малоймовірно, що Росія справді перекинула значну кількість додаткових військ до Білорусі.

РФ навряд чи зможе сформувати боєздатні з'єднання заявленої чисельності, оскільки її основні сили зосереджені в Україні. Армія Білорусі, найімовірніше, зберігає "мінімальні можливості для проведення складних операцій".

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Заяви Лукашенка, ймовірно, є спробою продемонструвати "російсько-білоруську солідарність" та переконати Україну відвернути сили для охорони північного кордону, констатували у зведенні.