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Новини Війна
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Росія навряд чи зможе створити в Білорусі боєздатні частини, - британська розвідка

білорусь

Росія навряд чи зможе створити боєздатне угруповання у Білорусі, а заяви диктатора Олександра Лукашенка потрібні для відвернення уваги України.

Про це свідчать дані розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідники згадали заяву Лукашенка від 14 жовтня, де він оголосив про створення російсько-білоруського угруповання із 70 000 військових Білорусі та до 15 000 росіян.

Вже 15 жовтня державна пропаганда Білорусі розповсюдила відео, яке нібито демонструє прибуття російських військ у Білорусі. Британці зазначають, що на сьогодні малоймовірно, що Росія справді перекинула значну кількість додаткових військ до Білорусі.

РФ навряд чи зможе сформувати боєздатні з'єднання заявленої чисельності, оскільки її основні сили зосереджені в Україні. Армія Білорусі, найімовірніше, зберігає "мінімальні можливості для проведення складних операцій".

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Заяви Лукашенка, ймовірно, є спробою продемонструвати "російсько-білоруську солідарність" та переконати Україну відвернути сили для охорони північного кордону, констатували у зведенні.

Автор: 

Білорусь (7927) Велика Британія (5569) Лукашенко Олександр (2653) розвідка (3858) росія (65073)


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Топ коментарі
+7
Ці частини створені з однією метою. Це тримати під контролем саму Білорусь.
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21.10.2022 10:06
+3
Для відволікаючого удару боєздатні частини не потрібні.
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21.10.2022 10:06
+3
Та там вже білавсрусь.
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21.10.2022 10:13
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Ці частини створені з однією метою. Це тримати під контролем саму Білорусь.
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21.10.2022 10:06 Відповісти
Та там вже білавсрусь.
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21.10.2022 10:13 Відповісти
Для відволікаючого удару боєздатні частини не потрібні.
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21.10.2022 10:06 Відповісти
А лукашенко дальше з великої пишуть? Ще і олександр.
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21.10.2022 10:11 Відповісти
Алкогенерал и депутат госдуры рф Гурулев открыто призывает к геноциду населения Украины

Целью оккупантов должны состоять в том, чтобы заморозить холодом и уморить голодом гражданское население, вызвать эпидемии, вынудить людей бежать из страны, сделав выживание невозможным

Российская пропагандонша Скабеева с ухмылкой поддерживает, заявляя, что у россии "просто нет другого выхода".
Очевидно все йде до цього,а що ж "наші зеленовибрані"? Продовжують вивалювати і інтернет"записи" розмов русні,яка в паніці кричить про те,що всьо пропало. Причому,голоси орків і іх баб чомусь дуже схожі на голоси учасників інших аудіоперехоплень...Схоже,укрспецслужби це вміють робити найкраще. Удари у відповідь по рашці і білорашці не наносите,страшно...Ну а відповісти терором на терор за межами рашки теж страшно? По кораблях у Середземному морі,де знамениті бойові плавці? А нанести удари по військовим містечкам льотчиків та ракетчиків,руками "ісламських месників за мусульман Сірії" не хочеться? Нехай краще русня розстрілює українців?
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21.10.2022 10:27 Відповісти
Білорусь дійсно наврядчи зможе набрати 70 тис солдат, тому здається Лука буде петляти до останнього, потім ще компенсацію буде просити за окупацію Мінска московитами.
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21.10.2022 10:33 Відповісти
РФ навряд чи зможе сформувати боєздатні з'єднання заявленої чисельності, оскільки її основні сили зосереджені в Україні.

Бред какой-то. Полное отсутствие причинно-следственных связей. Причем тут одно к другому? До весны РФ сформирует в Белоруси 50 000 корпус. Обучит, экипирует, снабдит техникой и боеприпасами. Для этого им не нужны "основные силы, сосредоточенные в Украине". Возможно они и включат в состав этого корпуса несколько тыс. "обстрелянных бойцов" для усиления.
Будут ли в этом корпусе непосредственно белоруские комботанты - не имеет значения.
"Боездатность" этого корпуса покажет война. Напомню, что "недооценка противника - путь к поражению" - это военная аксиома.
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21.10.2022 10:36 Відповісти
Переоцінка теж.
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21.10.2022 10:37 Відповісти
Ваш чомусь оптимістичний для свинособак спіч повністю перекреслює роzійська дійсність -- жалюгідне створення а потім таке саме бездарне використання їхнього т.зв. 3 АК.

Яку кількість і головне якість техніки вони придадуть цьому новоствореному угрупованню -- теж велике питання.

"Декілька тисяч" обстріляних візьмуть, певно, з-під Лимана чи Бахмута.

В мене складається стійке враження, що військово-політичне керівництво України свідомо підігрує рашистським наративам. Для свинособак це може закінчитися тим самим, чим анонсований наступ на Херсонщині -- несподіваним ударом під Балаклією та Ізюмом.
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21.10.2022 11:00 Відповісти
Не нужно выдавать свои мысли за мои. Никакого "оптимизма" в моих словах нет. Есть РЕАЛИЗМ, основанный на фактическом состоянии дел. Мы уже слышали "не о чем не переживайте, езжайте на шашлыки". Вы из этих?
С чем конкретно вы не согласны: С тем, что в РФ колоссальный мобилизационный резерв? С тем, что ВПК РФ производи ВСЮ номенклатуру военной техники и боеприпасов и работает в 3 смены? С тем, что в РФ и Белорусии огромное кол-во техники на консервации и это все ремонтируется и восстанавливается? Старье? Так я вам напомню, что тот же Т-64 два десятилетия считался лучшим танком в мире.
Ваши примеры с "3-м АК" тут явно не уместны. 3-й АК создавался в спешке и недоукомплектованный и не обученный был кинут на фронт. Сейчас ситуация поменялась. Мобилизация дала путлеру ресурс. Частью чмобиков он заткнул дыры на фронте, большая часть отправилась в учебки.
Я не на секунду не сомневаюсь в нашей победе. Но у этой победы есть цена. И очень бы не хотелось повторения февраля 22 г, т.к. кто-то слишком оптимистично смотрел на возможности и способности Мордора.
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21.10.2022 11:53 Відповісти
70к для бульбашей это как миллион для рахи. Из разряда фантастики. Если раха втуда запхает тыщь 100 мобиков. Ну еще так сяк вариант. Но это не раньше чем до весны. Они первый контингент три года собирали. и дело даже не в чмобиках.
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21.10.2022 21:06 Відповісти
 
 