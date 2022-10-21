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Російський пропагандист Коц випадково розкрив, що в Бєлгородській області ЗСУ б’ють по військовій техніці РФ, - Бутусов

коц

Пропагандист Олександр Коц, показуючи руйнування в Бєлгородській області, "засвітив" російську військову техніку, яку тримають поруч із дитячим садочком.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Пропагандист МО РФ Олександр Коц опублікував фоторепортаж із Білгородської області, мета якого показати, що нібито ЗС України ведуть вогонь по цивільній інфраструктурі, що нібито страждають мирні люди. Але з випадкового недогляду вставив одне фото, де чітко видно, куди саме б'ють ЗСУ у Бєлгородській області. Виявляється, десь недалеко від дитячого садка знаходиться ціла група російської бойової техніки, що згоріла", - пише Бутусов.

На фото видно бронеавтомобіль "Тигр", танк із відірваною вибухом вежею, БТР, МТЛБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді "бавовна". Губернатор Гладков повідомляє про влучення в об’єкт інфраструктури

"Коц намагався викрити українські обстріли - а по суті сумлінно підтвердив, що ціллю української армії є суто військові об'єкти, які становлять загрозу для України і застосовуються для обстрілів та агресії. Також очевидно, що росіяни розміщують військову техніку впритул до цивільних об'єктів, таких як дитячий садок, і саме внаслідок такої близької розстановки та детонації ураженої російської техніки ці будівлі зазнають пошкоджень", - додав Бутусов.

Російський пропагандист Коц випадково розкрив, що в Бєлгородській області ЗСУ б’ють по військовій техніці РФ, - Бутусов 01
Російський пропагандист Коц випадково розкрив, що в Бєлгородській області ЗСУ б’ють по військовій техніці РФ, - Бутусов 02

Автор: 

пропаганда (2799) росія (65073) Бутусов Юрій (3585) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+40
Пропагандист Поц круто накосячил.
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21.10.2022 10:21
+14
Привезли под детский садик?
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21.10.2022 10:46
+13
Лапотнікам-посєявший вєтєр пожньот бурю...
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21.10.2022 10:22
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Пропагандист Поц круто накосячил.
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21.10.2022 10:21 Відповісти
Нехай. Поцам місце в там.
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21.10.2022 10:23 Відповісти
якась тупорила постановка - вже підбиту техніку для чогось спеціально привезли і поставили там
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21.10.2022 11:08 Відповісти
"..., танк із відірваною вибухом вежею.."))
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21.10.2022 12:08 Відповісти
баштою💡
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21.10.2022 16:29 Відповісти
Тільки не вежою, а баштою. Виправте, будь ласка.
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21.10.2022 13:53 Відповісти
То той поц?
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21.10.2022 10:22 Відповісти
Лапотнікам-посєявший вєтєр пожньот бурю...
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21.10.2022 10:22 Відповісти
поц коц...)))
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21.10.2022 10:23 Відповісти
Яка країна,такі й пропагандисти. Роблять з гівна цукеку їдять аж плямкають. Падлюки.
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21.10.2022 10:24 Відповісти
Ватне раша бидло схаває саме те, що їй треба. Там хоч в очі сци, усе роса Божа.
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21.10.2022 10:25 Відповісти
Мінімум шість одиниць техніки.
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21.10.2022 10:26 Відповісти
І як акуратно!
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21.10.2022 10:30 Відповісти
поц ілі коц
коц ілі поц
а яка різниця?
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21.10.2022 10:28 Відповісти
Коцаний поц. 😜
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21.10.2022 13:55 Відповісти
Де "Гамнести"?!!! Пора починать вереск!
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21.10.2022 10:34 Відповісти
Вони б і раді,та перш треба узгодити текст заяви з куратором із кацапії,а то не заплатять.
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21.10.2022 10:49 Відповісти
Танк з відірваною вежою..., як на мене не той перклад.
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21.10.2022 10:35 Відповісти
Правильно, не той - з відірваною баштою
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21.10.2022 10:45 Відповісти
З "відірваною баштою" у нас не танк, а той "писарчук", який сьогодні на зміні! Вже другий "ляп" за сьогодні! Пише російською, а поттім перекладає через Гугл-перекладач!
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21.10.2022 11:28 Відповісти
Кацап на пiвставки...
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21.10.2022 12:11 Відповісти
Понабирали по оголошенням...
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21.10.2022 12:12 Відповісти
А ви знаєте,мені якось фіолетово,що мирним перепадає.
Радіти,так як кацапня радіє обстрілам України,не буду,але і співчуття до них немає.
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21.10.2022 10:36 Відповісти
А хто каже, що перепадає? Бачимо,що перепадає немирним. А за мирних - спочатку деокупація територіі, потім міжнародна слідча група, потім тільки дізнаємось, перепадало там щось мирним, чи ні.
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21.10.2022 11:19 Відповісти
Нічого, зараз міжнародна гамністія підправить і розповість, що то шкільні автобуси!
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21.10.2022 10:36 Відповісти
РФ = рабовладельческая ферма. Занимается разводом скота как в прямом, так и в переносном смысле!
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21.10.2022 10:37 Відповісти
А сейчас пришло время на убой. Пьяное старое быдло не приносит достаточного дохода.
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21.10.2022 10:59 Відповісти
Привезли под детский садик?
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21.10.2022 10:46 Відповісти
Пусть маленькие репоеды с детства привыкают, что низзя нападать на Украину, а то будет то, шо с этити мотолыгами и танками.
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21.10.2022 10:59 Відповісти
Рембазу фашни отработали.
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21.10.2022 11:20 Відповісти
ВСУ бьют по мирной российской бронетехнике.
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21.10.2022 10:50 Відповісти
Бєлгородські діти їздять до садка на мотолигах. Шах і мат, хунта!
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21.10.2022 10:50 Відповісти
Чем больше познаёшь москаля, тем явственнее видишь схожесть его с амёбой...
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21.10.2022 10:51 Відповісти
Я тоже так , считаю , бо если бы в том месте у танка оторвало бы башту , то домам рядом и крышам был бы ****** . Слишком близко
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21.10.2022 10:56 Відповісти
Та шоб наши ударили по Белгородской Народной Республике? Та ни в жисть. Брешет этот Поц, или как там его.
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21.10.2022 10:56 Відповісти
Вежа - то будівля, а у танка - башта. Виправте
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21.10.2022 11:04 Відповісти
Коц-поц, не піарте його.
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21.10.2022 11:08 Відповісти
Коц? Чисто москальське призвісько? І в енас одна коци і кожен при владі, кожен щось своє лепече, а головне що по результату -всі проти України, хто на поверхні байки, хто там десь глибоко.
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21.10.2022 11:27 Відповісти
є реальна інформація про Пашинського, який віддав на фронт ракети "Стугна П" і до нього зразу приїхало ДБР, але справи так і не було. А фейки,то гарна справа, їх найкраще вміють робити кацапи.
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21.10.2022 11:35 Відповісти
та он просто ШтЫрлиц какой-то этот коц ))
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21.10.2022 11:38 Відповісти
Господи, откуда все это говно берется?? Коц, кац, *****... Еще только поца не хватает...
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21.10.2022 11:45 Відповісти
Вообще-то, ящитаю, нам не следует указывать русне на их ошибки. Нам лучше реагировать на них молча. Пускай палятся, раз такие идиоты. ящитаю
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21.10.2022 11:49 Відповісти
Коли будуть прильоти по московській області?
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21.10.2022 11:51 Відповісти
Щоб кацапи не робили, вони це роблять через дупу. Така вже карма у цієї банди орків та фашистів.
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21.10.2022 12:36 Відповісти
Ну то что он лохонулся ладно.Но вот те жители которые все это видят и живут там как они все это переваривают.Рабы не имеют слова.Но кричать про то что гибнут их родные пришедшие убивать Украинцев это Украина виновата.Сказочные долб бы.
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21.10.2022 13:05 Відповісти
Не коц а поц
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21.10.2022 14:42 Відповісти
і під@р коц навіть не заікнеться щоб х@йло зупинив цю війну,

ніби це зсу винні у цій війні,
ну не москалюга херов
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21.10.2022 20:49 Відповісти
Тупая постановка. Когда горит техника плавится асфальт. А на фото вокруг техники всё красиво чистенько подметено.
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23.10.2022 16:49 Відповісти
 
 