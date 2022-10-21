Угорщина отримала виняток із можливого обмеження ціни на газ, - Орбан

Угорщина домовилася на саміті ЄС в Брюсселі про виключення із запланованої межі цін на газ до ЄС. Таке обмеження не застосовуватиметься до довгострокових угод, таких як 15-річний контракт Угорщини на постачання з російським Газпромом.

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися, що навіть якщо в Європі буде межа цін на газ, це не вплине на ті довгострокові контракти, без яких постачання газу Угорщині було б неможливе вже за кілька днів. Іншими словами, ми звільнені від обмежень цін на газ, тому це не ставить під загрозу безпечне газопостачання Угорщини", - написав він.

Орбан уточнив, що навіть якщо в Європі буде спільна закупівля газу, для Угорщини вона не буде обов'язковою.

"Водночас всі варіанти придбання залишаються відкритими для нас. Це важливо, тому що знизити ціну на енергоносії в нашій країні ми можемо лише тоді, коли буде більше ресурсів, тим більша конкуренція на угорському енергоринку", - додав прем'єр-міністр Угорщини.

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