Угорщина отримала виняток із можливого обмеження ціни на газ, - Орбан
Угорщина домовилася на саміті ЄС в Брюсселі про виключення із запланованої межі цін на газ до ЄС. Таке обмеження не застосовуватиметься до довгострокових угод, таких як 15-річний контракт Угорщини на постачання з російським Газпромом.
Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми домовилися, що навіть якщо в Європі буде межа цін на газ, це не вплине на ті довгострокові контракти, без яких постачання газу Угорщині було б неможливе вже за кілька днів. Іншими словами, ми звільнені від обмежень цін на газ, тому це не ставить під загрозу безпечне газопостачання Угорщини", - написав він.
Орбан уточнив, що навіть якщо в Європі буде спільна закупівля газу, для Угорщини вона не буде обов'язковою.
"Водночас всі варіанти придбання залишаються відкритими для нас. Це важливо, тому що знизити ціну на енергоносії в нашій країні ми можемо лише тоді, коли буде більше ресурсів, тим більша конкуренція на угорському енергоринку", - додав прем'єр-міністр Угорщини.
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Ну і ..уй з ними...
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Україна,до речі ВЖЕ заплатила..
лярдів 32-90 доларів (за різними оцінками) "зверху" за ЗРАДНИЦЬКИМ 10-річним контрактом Юлєчки..
НЕПОРЯДОК.