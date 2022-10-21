УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3772 відвідувача онлайн
Новини
4 763 27

Угорщина отримала виняток із можливого обмеження ціни на газ, - Орбан

орбан,путін

Угорщина домовилася на саміті ЄС в Брюсселі про виключення із запланованої межі цін на газ до ЄС. Таке обмеження не застосовуватиметься до довгострокових угод, таких як 15-річний контракт Угорщини на постачання з російським Газпромом.

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися, що навіть якщо в Європі буде межа цін на газ, це не вплине на ті довгострокові контракти, без яких постачання газу Угорщині було б неможливе вже за кілька днів. Іншими словами, ми звільнені від обмежень цін на газ, тому це не ставить під загрозу безпечне газопостачання Угорщини", - написав він.

Орбан уточнив, що навіть якщо в Європі буде спільна закупівля газу, для Угорщини вона не буде обов'язковою.

"Водночас всі варіанти придбання залишаються відкритими для нас. Це важливо, тому що знизити ціну на енергоносії в нашій країні ми можемо лише тоді, коли буде більше ресурсів, тим більша конкуренція на угорському енергоринку", - додав прем'єр-міністр Угорщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Орбана проводить в Угорщині піар-кампанію проти антиросійських санкцій Євросоюзу. ФОТО

Автор: 

Угорщина (2271) газ (10421) росія (65073) Віктор Орбан (555)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Тобто, якщо Європа буде купувати дешевше то угорці будуть продовжувати платити дорого. Ну й кук з ними.
показати весь коментар
21.10.2022 11:19
+7
я дивуюсь як цих уїба-в ще тримають в ЕС та нато! з них там толку як мертвому кадило- а сморіду по всьому світу від них!
показати весь коментар
21.10.2022 11:19
+6
Угорщина отримала право купувати газ дорожче, це перемога Орбана.
показати весь коментар
21.10.2022 11:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я дивуюсь як цих уїба-в ще тримають в ЕС та нато! з них там толку як мертвому кадило- а сморіду по всьому світу від них!
показати весь коментар
21.10.2022 11:19 Відповісти
да успокойтесь поця Орбан невнеменяемый пелераст цыганский он не понимает что 15 летний контракт он заключил с Нечто и с Несчем т.е. ни с кем Россия распадется и покладут прибором на его контракт и да газ то через нас идет..... а там мало ли какие аварии бувают.. ведь можно трубу сделать и в обход Венгрии и пусть сосут и играют на пустой трубе- дуде или к СП 1-2 присобачить Орбан же переживал мол у венгров нема морской воды... вот и будем им водичка с моря....с доставкой к домам..
показати весь коментар
21.10.2022 11:28 Відповісти
Согласен, Орба- джян берет дотации с евро (живой кеш), а остальное- будущие обицянки, проекти, ВОЗДУХ...Только если, єто понимаем мы, то видят это и сильные мира сего...а реакции ноль или мы чего-то не знаем
показати весь коментар
21.10.2022 11:35 Відповісти
как раз тут работает правило --не мешайте идиоту делать свою работу..ибо как ее сделает идиот сам себя закопает во всех смыслах-- никто лучше идиота и не сделает.... пример *****...главное не мешать ***** уничтожать Россию...как и Орбану не мешать уничтожать Венгрию и себя лично... потом венгры когда поймут что им настал каздец из за действий Орбана сами его выбросят в Дунай и утопят...
показати весь коментар
21.10.2022 11:41 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2022 11:31 Відповісти
Тобто, якщо Європа буде купувати дешевше то угорці будуть продовжувати платити дорого. Ну й кук з ними.
показати весь коментар
21.10.2022 11:19 Відповісти
Дешевше без відкату, чи дорожче з відкатом.
показати весь коментар
21.10.2022 11:24 Відповісти
платити будуть угорці за свій дебільний вибір...

Ну і ..уй з ними...

-----------

Україна,до речі ВЖЕ заплатила..

лярдів 32-90 доларів (за різними оцінками) "зверху" за ЗРАДНИЦЬКИМ 10-річним контрактом Юлєчки..

показати весь коментар
21.10.2022 11:46 Відповісти
Отримала дозвіл на вихід з ЕС?
показати весь коментар
21.10.2022 11:20 Відповісти
Угорцям-лайно не може не бути лайном бо воно лайно...
показати весь коментар
21.10.2022 11:20 Відповісти
А фото таке не погане. Цензор підкинув.
показати весь коментар
21.10.2022 11:21 Відповісти
інших, без ху.ла, просто не існує. це ще саме пристойне.
показати весь коментар
21.10.2022 11:38 Відповісти
Угорщина отримала право купувати газ дорожче, це перемога Орбана.
показати весь коментар
21.10.2022 11:23 Відповісти
Нафіга їм газ, там жара промисловість 0 консерва кончена
показати весь коментар
21.10.2022 11:30 Відповісти
...час вже робити мад'ярам виняток з ЄС
показати весь коментар
21.10.2022 11:30 Відповісти
Підняти п#дарам ціну на транзит газу і нафти в Угорщину на 200-500% пов'язуючи це зі страхуванням та ростом ціни обслуговування транспортної інфраструктури і хай ідуть на#уй, за все треба платити і за свою пасивність, щодо війни на нашій території...
показати весь коментар
21.10.2022 11:30 Відповісти
Угорщина стала "зерновим хабом" України.

НЕПОРЯДОК.
показати весь коментар
21.10.2022 11:47 Відповісти
********** шльондри.
показати весь коментар
21.10.2022 11:39 Відповісти
всі в ЄС вже хотят ***** викинути Угорщину
показати весь коментар
21.10.2022 11:39 Відповісти
Раньше планировал съездить отдохнуть в Венгрии. Теперь желание отдыхать у пособников российских фашистов отпало навсегда!
показати весь коментар
21.10.2022 12:07 Відповісти
Взаимно. Впрочем жаль, был там несколько раз. Можно было вкусно поесть и есть отменное вино. Может когда то они опомнится.
показати весь коментар
21.10.2022 12:30 Відповісти
Орбану треба змінити прізвище на Орбановський)
показати весь коментар
21.10.2022 12:19 Відповісти
Мад'ярські ************* радіють можливості купувати у орків газ дорожче, аніж уся Європа. Дебіли, мля.
показати весь коментар
21.10.2022 12:43 Відповісти
заплатят ************* за этот "дешевый" газ сторицей. Никто ничего не забудет, даже не надейтесь!
показати весь коментар
21.10.2022 13:27 Відповісти
Рано чи пізно Угорщина отримає виключенння з ЄС та НАТО.
показати весь коментар
21.10.2022 13:58 Відповісти
Краще рано
показати весь коментар
21.10.2022 14:05 Відповісти
 
 