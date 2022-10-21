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Новини Війна
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Білорусь у повному обсязі бере участь у війні проти України і має відповідати нарівні з РФ, - Науседа

науседа

Білорусь у повному обсязі бере участь у війні Росії проти України та має відповідати нарівні з РФ.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами президента Литви, у Білорусі спостерігається перекидання російських мобілізованих, яких можуть спрямувати в Україну через територію РБ.

"Це очевидні докази, що Білорусь у повному обсязі бере участь у цій війні. Тобто стає відповідальною так само, як і Росія за наслідки цієї війни", — підкреслив Науседа.

Він зазначив, що необхідно боротися за посилення санкцій проти Росії та Білорусі.

"Я думаю, що ті санкції, які ми застосували, вже дають результат і в Росії значно менші можливості фінансувати цю війну. Однак для того, щоб повністю перегородити і бажання, і можливості продовжувати здійснювати широкомасштабні операції в Україні, ми маємо перейти до дев'ятого пакета санкцій", – резюмував литовський лідер.

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Автор: 

Білорусь (7927) Науседа Гітанас (334)


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Топ коментарі
+11
Гітанасу Науседі за здоровий глузд та позицію-черговий респект...
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21.10.2022 11:43
+10
В'їбати іранським Шахедом наприклад
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21.10.2022 11:41
+10
Секретна зброя проти шахедів.
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21.10.2022 11:44
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В'їбати іранським Шахедом наприклад
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21.10.2022 11:41 Відповісти
Секретна зброя проти шахедів.
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21.10.2022 11:44 Відповісти
А шо там кукарекал картофельный дуче в феврале? Да мы каааак.... Пока эта Европа... мы уже на Ламанше будем. Теперь и на Ламанш не хочет, и после того, как наши славные ВСУ начали громить эту дикую кацапскую орду, придумывает всякие отмазки, что-бы не начать наступление на Украину, потому что понимает, что ВСУ все его бульбовойска превратят в удобрение.
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21.10.2022 11:41 Відповісти
Гітанасу Науседі за здоровий глузд та позицію-черговий респект...
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21.10.2022 11:43 Відповісти
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21.10.2022 11:43 Відповісти
Рашисты подписывали свою технику V O Z

Это, наверное, совершено случайно конечно же, совпадает с Vladimir Oleksandrovich Zelenskiy.
Или не случайно ?
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21.10.2022 11:52 Відповісти
Уся надія на нього.
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21.10.2022 11:53 Відповісти
...якщо тільки з велотренажера навернеться макитрою в асфальт
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21.10.2022 12:04 Відповісти
В українців уся надія на ЗСУ!
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21.10.2022 12:06 Відповісти
И на Ермака наверное, да ?
Вот забавное интервью Арестовича двухлетней выдержки
https://www.youtube.com/watch?v=y7q82PJMV2k
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21.10.2022 12:18 Відповісти
Ти, дурню, по якому говориш? На твоїй говірці VAZ! Усе ж краще, як VVP чи OGL, чи AS. VAZ, для прикладу, можна на підбитих парашівських танках писати, щоб знали люди, від кого прилетіло!
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21.10.2022 12:15 Відповісти
На русском VAZ но писали для украинцев Володимир Олександрович Зеленский. Всё совпадает ? поэтомы ты и засуетился
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21.10.2022 12:25 Відповісти
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21.10.2022 11:58 Відповісти
Ага, сидіть вдома та закидуйте ракети в Україну?

Пора вже цим "драникам" за те , що вони роблять разом тероррашею
отримати відповідь.
Лука террорист не гірший за Путіна, той хоч не розказує про любов до України, а ця мерзенна гнида ще має совість, щось казати.

Воно більш мерзенне.
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21.10.2022 12:14 Відповісти
Питерская подворотня и байстрюк бульбаш --
пытаются возродить тюрьму народов и лагеря
отдыха ГУЛАГа.
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21.10.2022 12:08 Відповісти
Білорусь має відповідати нарівні з росією!!!!!!
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21.10.2022 12:16 Відповісти
пусть расскажет об этом зеленскому
любая другая страна на месте Украини уже бы давно разорвала дипломатические отношения
что то здесь нечистое
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21.10.2022 12:19 Відповісти
Ви чого, яке 'лупаньом'! А бітум Арахамія потім де брати буде для крадівництва?
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21.10.2022 12:24 Відповісти
 
 