Білорусь у повному обсязі бере участь у війні проти України і має відповідати нарівні з РФ, - Науседа

Білорусь у повному обсязі бере участь у війні Росії проти України та має відповідати нарівні з РФ.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами президента Литви, у Білорусі спостерігається перекидання російських мобілізованих, яких можуть спрямувати в Україну через територію РБ.

"Це очевидні докази, що Білорусь у повному обсязі бере участь у цій війні. Тобто стає відповідальною так само, як і Росія за наслідки цієї війни", — підкреслив Науседа.

Він зазначив, що необхідно боротися за посилення санкцій проти Росії та Білорусі.



"Я думаю, що ті санкції, які ми застосували, вже дають результат і в Росії значно менші можливості фінансувати цю війну. Однак для того, щоб повністю перегородити і бажання, і можливості продовжувати здійснювати широкомасштабні операції в Україні, ми маємо перейти до дев'ятого пакета санкцій", – резюмував литовський лідер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Литви Науседа про обстріл України: "Більше зброї, щоб перемогти це зло!"