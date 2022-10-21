Білорусь у повному обсязі бере участь у війні проти України і має відповідати нарівні з РФ, - Науседа
Білорусь у повному обсязі бере участь у війні Росії проти України та має відповідати нарівні з РФ.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За словами президента Литви, у Білорусі спостерігається перекидання російських мобілізованих, яких можуть спрямувати в Україну через територію РБ.
"Це очевидні докази, що Білорусь у повному обсязі бере участь у цій війні. Тобто стає відповідальною так само, як і Росія за наслідки цієї війни", — підкреслив Науседа.
Він зазначив, що необхідно боротися за посилення санкцій проти Росії та Білорусі.
"Я думаю, що ті санкції, які ми застосували, вже дають результат і в Росії значно менші можливості фінансувати цю війну. Однак для того, щоб повністю перегородити і бажання, і можливості продовжувати здійснювати широкомасштабні операції в Україні, ми маємо перейти до дев'ятого пакета санкцій", – резюмував литовський лідер.
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Это, наверное, совершено случайно конечно же, совпадает с Vladimir Oleksandrovich Zelenskiy.
Или не случайно ?
Вот забавное интервью Арестовича двухлетней выдержки
https://www.youtube.com/watch?v=y7q82PJMV2k
Пора вже цим "драникам" за те , що вони роблять разом тероррашею
отримати відповідь.
Лука террорист не гірший за Путіна, той хоч не розказує про любов до України, а ця мерзенна гнида ще має совість, щось казати.
Воно більш мерзенне.
пытаются возродить тюрьму народов и лагеря
отдыха ГУЛАГа.
любая другая страна на месте Украини уже бы давно разорвала дипломатические отношения
что то здесь нечистое