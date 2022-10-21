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Новини Війна
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Антонівський міст - під вогневим контролем ЗСУ. Але ми не б’ємо по цивільних, - ОК "Південь"

міст,антонівський

Росія поширює дезінформацію про нібито постраждалих цивільних внаслідок обстрілу Антонівського мосту в районі окупованого Херсона.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"(Російські – ред.) пропагандисти самі себе й видають. Вони навіть не відслідковують логіку своїх повідомлень. Так, ми тримаємо вогневий контроль, але я не раз зауважувала, що ми не б’ємо по об’єктах критичної інфраструктури на ураження, ми не б’ємо по мирних населених пунктах і місцевому населенню, зокрема. Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година, і дуже суворих заходів вживають до тих, хто її може порушити", – розповіла Гуменюк.

Дивіться: Ввечері 20 жовтня ЗСУ обстріляли Антонівський міст в окупованому Херсоні. ВIДЕО

Відтак, за її словами, на мосту не могло бути цивільних під час нічного обстрілу. Вона припустила, що російські окупанти могли перевдягатися в цивільний одяг:

"Вони намагаються приховати свою приналежність до військових і зробити картинку, що відбувається обстріл мирного населення. Але це не так. Вони навіть бирки зі спортивних костюмів забувають зрізати".

Гуменюк нагадала, що українське командування попереджало про ймовірні провокації російських військ на Херсонщині.

Також читайте: Для поповнення втрат і посилення підрозділів на Херсонщину прибуло до 2 тис. російських мобілізованих, - Генштаб ЗСУ

Напередодні увечері українські війська знову завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро на окупованій частині Херсонщині – про це повідомило локальне видання "Міст", за даними якого через міст переправлялися російські військові й техніка. Тим часом представники окупаційної адміністрації заявили, що на мосту нібито були цивільні та місцеві проросійські журналісти.

Автор: 

міст (1231) обстріл (28378) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5728)


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головне щоб бирки на великих пальцях ніг не зрізали, а то потім самки пересруться де чий.
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21.10.2022 11:47 Відповісти
Вообще есть инфа, что там пара журнашлюх была. Штош, такова сулявя
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21.10.2022 11:47 Відповісти
Не барское дело расеянину с бИндеровцами депортироваться!
Он мужественно драпал с вояками!
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21.10.2022 11:59 Відповісти
ночью гражданские... нужно #башьть эти мосты до полного орка
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21.10.2022 11:57 Відповісти
При русі військових колон навіть ПДД забороняють водіям туди "вклинюваться"! Так як там могли виявиться цивільні, коли били наші по колоні РСЗВ? Але кацапам "збрехать - шо дурному з гори збігти" - могли трупи цивільних і підкинуть!
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21.10.2022 13:03 Відповісти
 
 