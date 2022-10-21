Антонівський міст - під вогневим контролем ЗСУ. Але ми не б’ємо по цивільних, - ОК "Південь"

Росія поширює дезінформацію про нібито постраждалих цивільних внаслідок обстрілу Антонівського мосту в районі окупованого Херсона.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"(Російські – ред.) пропагандисти самі себе й видають. Вони навіть не відслідковують логіку своїх повідомлень. Так, ми тримаємо вогневий контроль, але я не раз зауважувала, що ми не б’ємо по об’єктах критичної інфраструктури на ураження, ми не б’ємо по мирних населених пунктах і місцевому населенню, зокрема. Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година, і дуже суворих заходів вживають до тих, хто її може порушити", – розповіла Гуменюк.

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Відтак, за її словами, на мосту не могло бути цивільних під час нічного обстрілу. Вона припустила, що російські окупанти могли перевдягатися в цивільний одяг:

"Вони намагаються приховати свою приналежність до військових і зробити картинку, що відбувається обстріл мирного населення. Але це не так. Вони навіть бирки зі спортивних костюмів забувають зрізати".

Гуменюк нагадала, що українське командування попереджало про ймовірні провокації російських військ на Херсонщині.

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Напередодні увечері українські війська знову завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро на окупованій частині Херсонщині – про це повідомило локальне видання "Міст", за даними якого через міст переправлялися російські військові й техніка. Тим часом представники окупаційної адміністрації заявили, що на мосту нібито були цивільні та місцеві проросійські журналісти.