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Новини Війна
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Зірка "Зоряних війн" Хемілл допоміг зібрати на 500 дронів для України: "Нехай буде з вами сила"

марк,хемілл

Актор Марк Хемілл, найбільш відомий за роллю Люка Скайуокера в оригінальній трилогії кіновсесвіту "Зоряних війн", повідомив, що Україна незабаром отримає 500 дронів на потреби армії.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg Radio, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Все дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають хід війни, захищають землі та людей, моніторять кордони та є очима у небі. Я був шокований, коли мені повідомили останні дані щодо збору. Мені сказали, відтоді коли я почав, ми отримали більш як 500 дронів", - сказав він в інтерв’ю.

Хемілл долучився до ініціативи UNITED 24 та став амбасадором проєкту "Армія дронів", в межах якого йому спільно з небайдужими вдалося зібрати пів тисячі безпілотників.

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Автор: 

безпілотник (4138) кіно (961) допомога (8334) дрони (4668)


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Топ коментарі
+31
Дякуємо!
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21.10.2022 11:53
+21
Велика подяка. Слава Україні!
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21.10.2022 11:54
+19
Марку Хеміллу-респектище...
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21.10.2022 11:54
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21.10.2022 11:53 Відповісти
у цій війні дуже багато аллюзій до "Зоряних Воєн"! навіть занадто багато!
таке враження, що то зоряні війни і відбуваються тіки земному варіанті
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21.10.2022 12:16 Відповісти
...то якби ж тільки "Зоряні війни"
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21.10.2022 13:17 Відповісти
Марку Хеміллу-респектище...
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21.10.2022 11:54 Відповісти
...не то, що цей джедай фуєв
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21.10.2022 11:54 Відповісти
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21.10.2022 12:09 Відповісти
Велика подяка. Слава Україні!
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21.10.2022 11:54 Відповісти
Спасибо вам добрые люди Украина воюет с нечестью в планетарном масштабе.
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21.10.2022 11:55 Відповісти
Дякую! Щирий, справжній - меньше балачок, більше справ.
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21.10.2022 11:55 Відповісти
З нами світла сторона сили
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21.10.2022 12:03 Відповісти
Люк Скайуокер тоже фошиздт или террорист? А росияне?
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21.10.2022 12:06 Відповісти
Та вони від Анджеліни Джолі в кав'ярні оскаженіли. Навіть цікаво, як це по лапті-тв подадуть.
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21.10.2022 12:11 Відповісти
Хемілл -- людина з Великоі букви .
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21.10.2022 12:09 Відповісти
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21.10.2022 12:55 Відповісти
через пару місяців наступить війна дронів
москалі готуються до цього шаленними темпами
закупка більше 2000дронів говорить само за себе
но я думаю що вони самі стануть клепать шахіди у себе
в промислових обсягах до 500шт в місяць
а що ми маємо в своєму роспоряджені кроме
гімна закупленого у великих обсягах і радіємо з цього?
що треба
підкинуть грошенят на дрон який робить фонд Повернись живим
а основне профінансіровать проект ACE ANE срочно
ударний реактивний беспілотник
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21.10.2022 12:16 Відповісти
згадую як Арнольд Шварцнеггер засудив вторгнення в Україну, а кацапи почали писати йому в твітері матюки і тіпа "хто ти такий " ...Забули як за 1 совєцький рубль товклися в черзі до підвалу , щоб подивитись фільмТермінатор по відику ..
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21.10.2022 12:32 Відповісти
Взагалі-то кацапня дуже ******** західний кінематограф. На "Зоряних війнах" виросло ціле покоління. Я уявляю як у них зараз підгорає,коли улюблені голівудська актори донатять нам і підтримують. Нехай дивляться на свого шизонутого Пореченкова. Голівуд для них всьо.
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21.10.2022 12:34 Відповісти
Оце люди!
Не то що москалі!
Москалі - гнилі люди, там кожний сам за себе.
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21.10.2022 12:42 Відповісти
500 це завжди 500!
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21.10.2022 12:43 Відповісти
UNITED 24 - глобальная инициатива президента Владимира Зеленского, которая работает в режиме единого окна для «донатов одним кликом из любой точки мира».
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21.10.2022 12:50 Відповісти
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21.10.2022 13:01 Відповісти
И?
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21.10.2022 13:23 Відповісти
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ КТО ПОМОГАЕТ УКРАИНЕ ! СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕ УКРАИНЕ!
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21.10.2022 13:04 Відповісти
"Імперський дестроєр" і...цікаві часи, реальні темні часи викливають навіть світлих героїв фільмів - Люк живий, в натурі)))
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21.10.2022 13:38 Відповісти
Армія клонів, армія дронів, імператор, повстанці - де віртуальність, де реальність? Київ, Буча, Маріуполь, Бахмут...те, що вертає в реальність.
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21.10.2022 13:42 Відповісти
 
 