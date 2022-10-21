Зірка "Зоряних війн" Хемілл допоміг зібрати на 500 дронів для України: "Нехай буде з вами сила"
Актор Марк Хемілл, найбільш відомий за роллю Люка Скайуокера в оригінальній трилогії кіновсесвіту "Зоряних війн", повідомив, що Україна незабаром отримає 500 дронів на потреби армії.
Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg Radio, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Все дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають хід війни, захищають землі та людей, моніторять кордони та є очима у небі. Я був шокований, коли мені повідомили останні дані щодо збору. Мені сказали, відтоді коли я почав, ми отримали більш як 500 дронів", - сказав він в інтерв’ю.
Хемілл долучився до ініціативи UNITED 24 та став амбасадором проєкту "Армія дронів", в межах якого йому спільно з небайдужими вдалося зібрати пів тисячі безпілотників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
таке враження, що то зоряні війни і відбуваються тіки земному варіанті
москалі готуються до цього шаленними темпами
закупка більше 2000дронів говорить само за себе
но я думаю що вони самі стануть клепать шахіди у себе
в промислових обсягах до 500шт в місяць
а що ми маємо в своєму роспоряджені кроме
гімна закупленого у великих обсягах і радіємо з цього?
що треба
підкинуть грошенят на дрон який робить фонд Повернись живим
а основне профінансіровать проект ACE ANE срочно
ударний реактивний беспілотник
Не то що москалі!
Москалі - гнилі люди, там кожний сам за себе.