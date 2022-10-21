Зірка "Зоряних війн" Хемілл допоміг зібрати на 500 дронів для України: "Нехай буде з вами сила"

Актор Марк Хемілл, найбільш відомий за роллю Люка Скайуокера в оригінальній трилогії кіновсесвіту "Зоряних війн", повідомив, що Україна незабаром отримає 500 дронів на потреби армії.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg Radio, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Все дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають хід війни, захищають землі та людей, моніторять кордони та є очима у небі. Я був шокований, коли мені повідомили останні дані щодо збору. Мені сказали, відтоді коли я почав, ми отримали більш як 500 дронів", - сказав він в інтерв’ю.

Хемілл долучився до ініціативи UNITED 24 та став амбасадором проєкту "Армія дронів", в межах якого йому спільно з небайдужими вдалося зібрати пів тисячі безпілотників.

Читайте: Байден занепокоєний планами республіканців скоротити допомогу Україні