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Новини Війна
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СБУ хоче встановити всіх причетних до постачання іранських дронів: "Маніяку дають наточений ніж"

іран

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в РФ іранських дронів "Shahed-136" і "Mohajer-6", а також балістичних ракет малої дальності "Fateh-110" та "Zolfaghar".

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають РФ у війні проти України. Тож метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

"Той, хто допомагає росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини рф. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей. Тож наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такій допомозі нашому ворогу. Незважаючи на спроби рф замаскувати "Шахеди" під "Герані", ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз. Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх", – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

Провадження відкрито за ч.1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі агресору). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Читайте: Велика Британія запровадила санкції проти Ірану через постачання Росії дронів

Автор: 

Іран (2023) росія (65073) СБУ (12801) дрони (4668)


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Топ коментарі
+2
СБУ после таких новостей выглядит как консьерж в отеле. Открыли-закрыли.....
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21.10.2022 12:14
+2
А як справи по компенсаціі за збитий літак.
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21.10.2022 12:16
+2
Той, хто допомагає росії обстрілювати мирні українські міста і села Точно такий же террорист як і росія.
Треба проводити розслідування і Іран також повинен відповідати в Гаазі
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21.10.2022 12:19
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СБУ после таких новостей выглядит как консьерж в отеле. Открыли-закрыли.....
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21.10.2022 12:14 Відповісти
, вы что- то с чем то путаете или вам за иранских террористов абидна ?
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21.10.2022 12:24 Відповісти
всіх іранців вислати з країни
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21.10.2022 12:16 Відповісти
А як справи по компенсаціі за збитий літак.
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21.10.2022 12:16 Відповісти
Той, хто допомагає росії обстрілювати мирні українські міста і села Точно такий же террорист як і росія.
Треба проводити розслідування і Іран також повинен відповідати в Гаазі
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21.10.2022 12:19 Відповісти
іран має відповідати за свою брехню і таємні поставки збої руснє - це не обговорюється, це аксіома!!!
але іран-шайтан буде роками доказувати що настамнет.... і затягувати як зі збитим літаком...
якась інша повинна бути міра покарання за цей злочин... невідворотня і швидка... от тільки яка??
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21.10.2022 12:30 Відповісти
Не стоит тратить время на попытки понять, почему Иран так себя ведет.

Что нас должно интересовать, то это - одноразовая ли это была сделка, или системный тренд.
Именно это ключевой вопрос.
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21.10.2022 12:40 Відповісти
Передача Ираном беспилотников нарушает антииранские санкции ООН и резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года по иранской ядерной сделке.

Положения резолюции запрещают Ирану передавать третьим странам БПЛА с дальностью полета более 300 км без специального разрешения.
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21.10.2022 12:45 Відповісти
Беспилотники, которые Москва использует в войне с Украиной, изготовлены в Иране и переданы России https://zn.ua/WORLD/snabzhenie-iranom-bespilotnikov-rf-javljaetsja-narusheniem-rezoljutsii-sovbeza-oon-hosudarstvennyj-departament.html в нарушение «ядерной» резолюции 2015 года .

Украина https://zn.ua/WORLD/ukraina-prihlashaet-predstavitelej-oon-izuchit-iranskie-bespilotniki.html пригласила экспертов ООН для проверки сбитых беспилотников .

Россия угрожает «пересмотреть сотрудничество» с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и Секретариатом организации, если он отправит в Украину экспертов для исследования беспилотников, которые,

по словам украинских чиновников и западных государств, https://zn.ua/UKRAINE/rossija-atakuet-ukrainu-iranskimi-dronami-kamikadze-shahed-136-chto-o-nikh-izvestno-i-kak-ot-nikh-uberechsja.html были изготовлены в Иране и использовались Москвой в войне в Украине.

https://zn.ua/WORLD/rossija-uhrozhaet-peresmotret-sotrudnichestvo-s-oon-iz-za-issledovanij-iranskikh-bespilotnikov.html
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21.10.2022 12:51 Відповісти
І шо....іран вибачиться, чи викаже занепокоєння?
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21.10.2022 13:51 Відповісти
СБУ встановила, що зам.Баканова здавав інформацію кацапам, а сам баканов, обнімався і цілувався з медведчуком і суркісами... і Шо? Ну встановили, а далі...
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21.10.2022 14:58 Відповісти
 
 