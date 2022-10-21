СБУ хоче встановити всіх причетних до постачання іранських дронів: "Маніяку дають наточений ніж"
Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в РФ іранських дронів "Shahed-136" і "Mohajer-6", а також балістичних ракет малої дальності "Fateh-110" та "Zolfaghar".
Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.
За матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають РФ у війні проти України. Тож метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.
"Той, хто допомагає росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини рф. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей. Тож наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такій допомозі нашому ворогу. Незважаючи на спроби рф замаскувати "Шахеди" під "Герані", ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз. Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх", – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.
Провадження відкрито за ч.1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі агресору). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
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Треба проводити розслідування і Іран також повинен відповідати в Гаазі
але іран-шайтан буде роками доказувати що настамнет.... і затягувати як зі збитим літаком...
якась інша повинна бути міра покарання за цей злочин... невідворотня і швидка... от тільки яка??
Что нас должно интересовать, то это - одноразовая ли это была сделка, или системный тренд.
Именно это ключевой вопрос.
Положения резолюции запрещают Ирану передавать третьим странам БПЛА с дальностью полета более 300 км без специального разрешения.
Украина https://zn.ua/WORLD/ukraina-prihlashaet-predstavitelej-oon-izuchit-iranskie-bespilotniki.html пригласила экспертов ООН для проверки сбитых беспилотников .
Россия угрожает «пересмотреть сотрудничество» с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и Секретариатом организации, если он отправит в Украину экспертов для исследования беспилотников, которые,
по словам украинских чиновников и западных государств, https://zn.ua/UKRAINE/rossija-atakuet-ukrainu-iranskimi-dronami-kamikadze-shahed-136-chto-o-nikh-izvestno-i-kak-ot-nikh-uberechsja.html были изготовлены в Иране и использовались Москвой в войне в Украине.
https://zn.ua/WORLD/rossija-uhrozhaet-peresmotret-sotrudnichestvo-s-oon-iz-za-issledovanij-iranskikh-bespilotnikov.html