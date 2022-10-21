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Новини
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Після відмови ЄС від газу з РФ Москва не зможе фінансувати війну, - прем’єр Бельгії де Кроо

кроо

Європейський союз повинен якнайшвидше відмовитися від російського газу і нафти, і тоді Росія не зможе фінансувати свою війну проти України.

Про це прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо заявив на початку другого дня саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я вважаю, що чинний пакет санкцій ефективний. Він завдає шкоди Росії. Наступний елемент - енергетика. Ми маємо менше купувати газу у Росії, який фінансує її війну", - сказав де Кроо.

"Чим швидше ми скажемо Росії: нам не потрібен ваш газ, ваша нафта, - тим швидше вони стануть неспроможними фінансувати свою війну", - додав бельгійський прем'єр.

Читайте: Угорщина отримала виняток із можливого обмеження ціни на газ, - Орбан

На саміті 20 жовтня лідери країн ЄС домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою і погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.

У домовленостях згадується лише тимчасовий динамічний ціновий коридор для негайного обмеження епізодів надмірно високих цін на газ.

При цьому Єврокомісія поки не включила повне обмеження цін на газ до плану заходів реагування на складну ситуацію в енергетичній сфері.

Також читайте: ЄС знайшов заміну 2/3 російського газу

Автор: 

Бельгія (412) газ (10421) росія (65073) Євросоюз (13388)


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Топ коментарі
+4
Ембарго на російський газ!
Ембарго на російську нафту!
Ембарго на російський метал!
Ембарго на російське міндобриво!
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21.10.2022 12:29
+4
Ембарго на кацапів взагалі
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21.10.2022 13:47
+3
Треба взагалі відмовитися від російського газу але за багато років ЄС став дуже залежним від Росії тому ЄС може тільки зменшити обсяг споживання газу але не зупинити повністю
Для того щоб зупинити повністю треба тривалий час
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21.10.2022 12:31
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А Угорщина зачит уже не в ЕС?
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21.10.2022 12:28 Відповісти
Ембарго на російський газ!
Ембарго на російську нафту!
Ембарго на російський метал!
Ембарго на російське міндобриво!
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21.10.2022 12:29 Відповісти
Ембарго на кацапів взагалі
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21.10.2022 13:47 Відповісти
Треба взагалі відмовитися від російського газу але за багато років ЄС став дуже залежним від Росії тому ЄС може тільки зменшити обсяг споживання газу але не зупинити повністю
Для того щоб зупинити повністю треба тривалий час
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21.10.2022 12:31 Відповісти
За рік можна побудувати термінали для прийому зрідженого газу по всій європі, і побудувати заводи по зрідженню газу в нафтодобуваючих країнах.

Щоб забезпечувати всю європу хватить флоту з 200 кораблів-танкерів.
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21.10.2022 12:36 Відповісти
Китай купує у росії нафту зі знижкою 30%. Через це його товари дешевші на 30% і вони більш конкурентноспособні на міжнародному ринку.

Китай заробляє на крові.

Америці треба сказати Китаю: "Перестаньте купувати в росії нафту, інакше ми не будемо впускати ваші товари. Ваші товари на нашому ринку конкурентноспособніші за наші американські товари, тому що ви заробляєте на крові".
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21.10.2022 12:34 Відповісти
Понимаю европейских чиновников, которым хочется, чтобы война как-нибудь быстро закончилась. Только это типичный самообман. Экспортных возможностей у Мордора остается очень и очень много.
Работает только комплекс: Санкции + поддержка Украины + полная изоляция лаптеногих (полный запрет на въезд во все цивилизованные страны). Это "страшный" сценарий для европейцев, поэтому они предпочитают говорить только о санкциях.
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21.10.2022 12:36 Відповісти
+ поддержка Украины + на чолі якої агент фсб Козирь. Одразу обосрака
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21.10.2022 13:50 Відповісти
Помню в детстве была такая кулинарная книга "О вкусной и здоровой пище" в хорошем переплете и красиво иллюстрированная. Икра, колбасы, шоколад и многое то, чем полны сейчас супермаркеты, было на красивых картинках и практически всё это было в дефиците. А некоторые продукты вообще недоступны савецкому челавеку...
Мы детьми играли даже в такую игру, перелистывая книгу и соревновались кто первый схватит с картинки шоколад или колбасу и якобы съест...
Так, что рабсеяне готовьтесь к железному занавесу со всем миром и тотальному дефициту. А виноваты в этом будете только вы, просто кретины и рабы ***********. Эрзац вам поделом.
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21.10.2022 12:42 Відповісти
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21.10.2022 12:43 Відповісти
саветская фантастика
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21.10.2022 13:51 Відповісти
Це точно - для кацпів це нічого не змінить, як раніше казав за ідеї імперії вони будуть згодні істи лайно з асфальту, а ось фінансувати закупівлю *********** і зарплатню військовим буде нічим.
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21.10.2022 14:29 Відповісти
Неоднократно повторяю с момента введение своей денежной единице(гривны),ПРИОРИТЕТНЫМ!!! для Украины является как можно дальше дистанцироваться от экономики рашки.По причине: что это её главнейшее оружие,а не отсталая армия и её ракеты.Их экономика всегда преводила к бедности своего народа и в конечном счёте к войнам.
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21.10.2022 16:20 Відповісти
Да сможет. Финансирование то идёт за рубли, а не за евро. А рублей Россия может наделать сколько угодно.
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21.10.2022 18:24 Відповісти
 
 