Після відмови ЄС від газу з РФ Москва не зможе фінансувати війну, - прем’єр Бельгії де Кроо
Європейський союз повинен якнайшвидше відмовитися від російського газу і нафти, і тоді Росія не зможе фінансувати свою війну проти України.
Про це прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо заявив на початку другого дня саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Я вважаю, що чинний пакет санкцій ефективний. Він завдає шкоди Росії. Наступний елемент - енергетика. Ми маємо менше купувати газу у Росії, який фінансує її війну", - сказав де Кроо.
"Чим швидше ми скажемо Росії: нам не потрібен ваш газ, ваша нафта, - тим швидше вони стануть неспроможними фінансувати свою війну", - додав бельгійський прем'єр.
На саміті 20 жовтня лідери країн ЄС домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою і погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.
У домовленостях згадується лише тимчасовий динамічний ціновий коридор для негайного обмеження епізодів надмірно високих цін на газ.
При цьому Єврокомісія поки не включила повне обмеження цін на газ до плану заходів реагування на складну ситуацію в енергетичній сфері.
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Ембарго на російську нафту!
Ембарго на російський метал!
Ембарго на російське міндобриво!
Для того щоб зупинити повністю треба тривалий час
Щоб забезпечувати всю європу хватить флоту з 200 кораблів-танкерів.
Китай заробляє на крові.
Америці треба сказати Китаю: "Перестаньте купувати в росії нафту, інакше ми не будемо впускати ваші товари. Ваші товари на нашому ринку конкурентноспособніші за наші американські товари, тому що ви заробляєте на крові".
Работает только комплекс: Санкции + поддержка Украины + полная изоляция лаптеногих (полный запрет на въезд во все цивилизованные страны). Это "страшный" сценарий для европейцев, поэтому они предпочитают говорить только о санкциях.
Мы детьми играли даже в такую игру, перелистывая книгу и соревновались кто первый схватит с картинки шоколад или колбасу и якобы съест...
Так, что рабсеяне готовьтесь к железному занавесу со всем миром и тотальному дефициту. А виноваты в этом будете только вы, просто кретины и рабы ***********. Эрзац вам поделом.