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Окупанти вдруге за сьогодні обстріляли ракетами Харків, 3 людини зазнали поранень

ракета

У результаті повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людини зазнали поранень.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людей отримали поранення.

Стан постраждалих - середній та легкий, загрози життю немає", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги.

Також читайте: Унаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову поранено 6 осіб

Автор: 

обстріл (28378) Харків (5581) Синєгубов Олег (858)


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Горіть в пеклі москалі! Україна понад усе!
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21.10.2022 12:25 Відповісти
Обстрілювали одну і ту ж ТЕЦ з інтервалом більше години.
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21.10.2022 13:08 Відповісти
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21.10.2022 15:27 Відповісти
 
 