Окупанти вдруге за сьогодні обстріляли ракетами Харків, 3 людини зазнали поранень

У результаті повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людини зазнали поранень.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людей отримали поранення.

Стан постраждалих - середній та легкий, загрози життю немає", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги.

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