Окупанти вдруге за сьогодні обстріляли ракетами Харків, 3 людини зазнали поранень
У результаті повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людини зазнали поранень.
Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людей отримали поранення.
Стан постраждалих - середній та легкий, загрози життю немає", - йдеться в повідомленні.
Синєгубов закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги.
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Валентина Саюн #523841
показати весь коментар21.10.2022 12:25 Відповісти Мені подобається 8
valera ivolgov
показати весь коментар21.10.2022 13:08 Відповісти Мені подобається 1
Просто ХОРОШИЙ Парень
показати весь коментар21.10.2022 15:27 Відповісти Мені подобається 0
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