Прем’єр Італії Драгі - до лідерів ЄС: Наші розбіжності можуть стати перемогою Путіна

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі сказав своїм колегам-лідерам Європейського Союзу, що регіон перебуває в рецесії і що розбіжності в блоці будуть перемогою російського президента Владіміра Путіна.

Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Попередження пролунало на саміті ЄС у Брюсселі, де лідери обговорювали врегулювання енергетичної кризи.

Співрозмовники видання розповіли, що Драгі був відвертим і похмурим на саміті в четвер на закритих дискусіях. Прессекретар Драгі відмовився коментувати ці повідомлення.

Прем'єр Італії, якого має змінити лідер правої коаліції Джорджія Мелоні, застеріг від того, щоб країни ЄС фінансували російського лідера.

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Він сказав, що економіка блоку перебуває в рецесії, що підкреслюється фрагментацією ринку, яка негативно впливає на єдність ЄС.

Драгі сказав, що створення розколу між країнами ЄС є частиною стратегії Путіна, і якщо ЄС не продемонструє єдності, то Путін виграє.