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Прем’єр Італії Драгі - до лідерів ЄС: Наші розбіжності можуть стати перемогою Путіна

драгі

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі сказав своїм колегам-лідерам Європейського Союзу, що регіон перебуває в рецесії і що розбіжності в блоці будуть перемогою російського президента Владіміра Путіна.

Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Попередження пролунало на саміті ЄС у Брюсселі, де лідери обговорювали врегулювання енергетичної кризи.

Співрозмовники видання розповіли, що Драгі був відвертим і похмурим на саміті в четвер на закритих дискусіях. Прессекретар Драгі відмовився коментувати ці повідомлення.

Прем'єр Італії, якого має змінити лідер правої коаліції Джорджія Мелоні, застеріг від того, щоб країни ЄС фінансували російського лідера.

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Він сказав, що економіка блоку перебуває в рецесії, що підкреслюється фрагментацією ринку, яка негативно впливає на єдність ЄС.

Драгі сказав, що створення розколу між країнами ЄС є частиною стратегії Путіна, і якщо ЄС не продемонструє єдності, то Путін виграє.

Автор: 

путін володимир (23787) Євросоюз (13388) Драгі Маріо (60)


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Єормаку не дали ПРО, от і маєте.
Все просто. Єрмак кричав шо нападуть, а ви не чули.
Довели значить. Єрмак мужньо бореться за надання ПРО, але не чули. Ніхто не чує цього кхмдвараса.
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21.10.2022 12:35 Відповісти
Драгі - нормальний політик. Шкода, що його підсиділа зграя брехунів та популістів.
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21.10.2022 12:38 Відповісти
якщо прем'єром буде Мелоні, а Берлусконі та Сальвіні (особисто їх!) і близько не буде в уряді (нехай сидять в парламенті) - то ще буде нормально.
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21.10.2022 12:56 Відповісти
Італійці в більшості прихильники срассіян, вже стогнуть, що опалення здорощало і бензин.
Радять нам здаватись, аби вони добре жили.
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21.10.2022 12:47 Відповісти
Американский политик о помощи Украине. Очень советую послушать.
https://www.youtube.com/watch?v=nODX1Xlt5dI&t=1332s
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21.10.2022 12:55 Відповісти
перемоги ХУ нема і не буде,бо ЗСУ і ще й пігулки від безсмертя для ХУ і його двійників закінчуються,це видно по їх мордах і руху тіла.
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21.10.2022 13:51 Відповісти
 
 