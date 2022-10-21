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Ізраїль не постачатиме Україні зброю, бо враховує свої оборонні інтереси, - ізраїльський прем’єр Лапід

лапід,яір

Прем’єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід пояснив відмову від постачання Україні зброї тим, що його країна має враховувати власні оборонні інтереси.

Про це він сказав в інтерв’ю NEWSru.co.il, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми стали на бік України. Ми були першою і, якщо я не помиляюся, залишаємося єдиною країною, яка направила в Україну польовий госпіталь, ми направляли і направляємо гуманітарну допомогу Україні, ми пропонували і пропонуємо надати системи цивільного оповіщення. Зрозуміло, ми голосували в ООН і засуджували, абсолютно недвозначно засуджували і саме вторгнення, і бійню в Бучі", - сказав Лапід.

У вересні сучасний мобільний госпіталь в Україну також привіз міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Але я - прем'єр-міністр Ізраїлю, і мій обов'язок враховувати національні та оборонні інтереси Ізраїлю. У зв'язку з цим доводиться вирішувати дуже серйозні питання. Я взагалі не вірю в прості відповіді на складні питання. Ні американці, ні британці, які постачають озброєння Україні, не відправляли свої ВПС бомбити російські танкові колони. Усі враховують свої оборонні інтереси, і я дію точно так само", - додав Лапід.

Читайте: Кулеба і прем’єр Ізраїлю Лапід обговорили іранські дрони та військову допомогу

На запитання, чому Ізраїль не може направити в Україну, наприклад, системи "Залізний купол", Лапід відповів, що "це певний перехід кордонів".

"Перехід, який з багатьох причин, мені здається неправильним. Я говорю про серію доводів, що мають значення для нашої національної безпеки. Я не буду вдаватися в деталі, але така політика мені здається правильною. Це не скасовує наших зобов'язань щодо надання підтримки Україні та принципу її територіальної цілісності", - сказав він.

Також читайте: Росія забрала частину ППО з Сирії. Ізраїль може змінити думку щодо допомоги Україні, - The New York Times

Автор: 

Ізраїль (1639) зброя (7454) допомога (8334) Яір Лапід (12)


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Топ коментарі
+37
Когда иранцы скинут на вас ядерную бомбу, полученную от рашки, надеюсь будет кому говорить про национальные интересы!
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21.10.2022 12:58
+35
яка ганьба! 400 тисяч ізраїльтян вихідці з України! земля українська їх годувала та напувала а вони нам тепер дулі тикають!
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21.10.2022 12:55
+30
Ізраіль не визнає голодомор з тих самих причин?
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21.10.2022 12:59
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Каким заслугам? Чего они тебе сделали? Детали к беспилотникам поставили кацапам? Ужас. Но 30 лет назад ВСУ была самой большой армией Европы. Теперь она побирается по миру, и тебя это не смущает. Заметь, не Израиль распродавал ее, а родная украинская власть. Но с твоей точки зрения это нормально. Ну есть ещё нюанс: ядерная война никогда не будет локальной, она будет глобальной. Ты точно этому будешь рад?
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21.10.2022 22:20 Відповісти
Якшо не допомагаєте зброєю, допоможіть хоч депортуйте з України своїх ********* які засіли в бункері на Банковій на історичну родіну!
Це була б справжня допомога!
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21.10.2022 13:10 Відповісти
Хватит биться в истерики и кидаться на Израиль. Он нам не враг, нейтралитет это тоже неплохо. Надо просить то, что они могут дать, там нелеталки, снаряги, медицины и еще кучу всего можно взять. А исходить на мочу не нужно. Надо было меньше оружия и техники 30 лет продавать и президентов выбирать башкой, а не жопой.
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21.10.2022 13:11 Відповісти
Нейтралитет этот когда ничего ни одной стороне. А когда одной стороне скальпели и ланцеты лечить раны, а другой беспилотники которые эти раны наносят, то это не нейтралитет. Это подлость.
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21.10.2022 13:54 Відповісти
В каком году Израиль продал беспилотники РФ?
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21.10.2022 14:37 Відповісти
Уже после 2014. То есть после фактической аннексии украинской земли.
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21.10.2022 14:52 Відповісти
Аlex, а вы за кого голосовали в 2019 году? Почему то кажеться,что за Зелю который с коломойшей разворовывает Украину
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21.10.2022 14:20 Відповісти
Если кажется Екатерина надо креститься. С чего бы вдруг адекватный человек, который думает головой стал бы голосовать за квн-щика президента? Это раз. Во-вторых, помню 5 лет гундели про то, что Порошенко разворовывает Украину, доказательств так и не нашли. Теперь уже Зеленский разворовывает Украину и опять доказательств прямых нет. Так... одна бабка на базаре сказала.
Не делаются так дела.
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21.10.2022 14:39 Відповісти
Так и запишем. Главное не забыть
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21.10.2022 13:11 Відповісти
Нафига все эти танцы с бубнами и так ясно что израель не даст ничего и не потому что сыкливый у них граница с Сирией а в Сирии орки и Иран которому орки не поставляют определённые виды вооружений но могут передумать ....а ещё пво орков пропускает самолёты евреев если им нада побомбить ...но могут тоже передцмать.Вобщем интересы безопасности свой страны выше чувства справедливости и т.
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21.10.2022 13:12 Відповісти
Подозреваю, что Иран уже получил от орков все, что хотел. Раз уже ввязался в этот блудняк с мопедами-шахедами.
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21.10.2022 13:36 Відповісти
Израиль - Крым чей?
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21.10.2022 13:13 Відповісти
Иерусалим чей?
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21.10.2022 15:05 Відповісти
Московии. А шо?
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21.10.2022 16:01 Відповісти
Ла-пи-дор!
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21.10.2022 13:14 Відповісти
Не треба мати ніяких справ з цими гандонами.
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21.10.2022 13:15 Відповісти
Хватит ждать что нам кто-то должен....лучше строить своё! Выносить военную промышленность временно на територию польшы занять милионы безработных наших мигрантов на производстве и епашить снаряды для арты,беспилотники и прочее.
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21.10.2022 13:15 Відповісти
ну тут знов сраіль з банковой "допомогає". Замкнуте коло
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21.10.2022 14:21 Відповісти
Ніхто від цієї "мужньої нації" нічого не чекав!
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21.10.2022 13:17 Відповісти
"богом вибраний народ"
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21.10.2022 13:27 Відповісти
І бога самі собі теж обрали , щоб підходив до їхніх вимог
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21.10.2022 13:33 Відповісти
Ну і нехай араби, за підтримки кацапстану, пхають вам у всі дірки.
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21.10.2022 13:22 Відповісти
Взагалі то пояснення досить переконливе.
Не треба перекладати свої м'яко кажучи помилки на інших.
Зелені повністю проїб@ли майже 3 роки.
Замість форсування підготовки до війни вони нам про шашлики тп шаурму розповідали.
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21.10.2022 13:23 Відповісти
ну то хай сидить і чекає іранських ядерних бомб на Ізраїль. ті, що вціліють, запишуть його ім'я у список ганьби
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21.10.2022 13:25 Відповісти
чекати допомоги від ізраіля- це все одно що поливати піраміду хеопса-НІЧОГО НЕ ВИРОСТЕ
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21.10.2022 13:30 Відповісти
могли б і тихенько зброю дати, є різні способи- вони просто не хочуть, бо ми нацисти бандерівці. але є карма -- Іран з ними розбереться, а ми будемо співчувати і "азабоченость" виражати
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21.10.2022 13:30 Відповісти
Давайте ще раз проаналізуємо. Лапід - це найбільш лояльна до України політична фігура. Атака на нього, та ще й зі сторони украхнців грає нвюа руку такому собі Бібі, у мру - Нетаньяху, на якого у кацапів добрий сейф компромату, а в Ізраїлі - дофуа прибічників із кацапських кагебешних старперів і їх потомків. У Ізраїлі скоро вибори і прихід до влади партії Бібі буде ударом для якої не якої співпраці військових відомств, яка по факту не афішуєттся, але таки є. Я вчора критикував єврехв (не всіх, а саме бібістів) за відмову від підтримки України. Зоча мав на увазі не військову підтримку, яку насправді ми отримуємо, хоча не таку, як хочемо. Я мав на увазі підтримку політичну, яка не достатня а при Бібі взагалі зникне. Ми повинні зрозуміти, що Ізрахль є воюючою стороною. І його економіка не настільки потужна, щоб забезпечити озброєнням власного виробництва ще когось окрім власнохюї армії.
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21.10.2022 13:36 Відповісти
В українському питанні Ізраїль та Іран стали ситуативними союзниками. Що викликає думку про внутрішню схожість режимів айятол і равинів. Багато хто простодушно дивується політикою єврейського невтручання, я ж поки тихо радію ,що вони не фарширують режим х@йла військовими ніштяками. Правда в наступне премьєрство Бібі може це виправити, підігрівши дружка. СУ-ГС!
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21.10.2022 13:37 Відповісти
Наш Министр обороны Алексей Резников (погоняло "красавчик") неделю пытался организовать телефонный разговор с Министром обороны Израиля Ганцом. Об этом узнал наш враг - московиты(кацапы) и передали Израилю, шо если Израиль начнет дружить с Украиной в сфере обороны и безопасности или поставлять оружие - кацапы прекратят военно-техническое сотрудничество с евреями и пересмотрят дипломатические отношения между двумя странами.
По-этому сцыкуны из Израиля включили заднюю.
Но есть один момент...Как вы знаете Иран хочет уничтожить Израиль, стереть в пыль. Учитывая, шо военная мощь Израиля больше, сделать обычными видами вооружений Иран это не может.
Остается только ядерное оружие. Иран под санкциями, продолжать запускать свои центрифуги и разрабатывать технологи для создания ядерного оружия не может. Но эти технологии есть у нашего врага - москалей.
По-этому есть мнение, шо когда плешивый карлик путин ездил в Иран и встречался с иранским пидаром Аятолой Хамейни и генералами КСИР - он предложил за иранские дроны и баллистические ракеты взамен российские технологии, необходимые для создания Ираном своего ядерного оружия.
И есть это так, то тогда Израиль уже сегодня должен разбомбить иранские заводы по производству дронов типа Шахед-136 и т.д. чтобы не получить через пару лет удар иранской ядерной бомбой по своей территории.
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21.10.2022 13:37 Відповісти
Довбойоб, нін і в африці довбойоб.
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21.10.2022 13:40 Відповісти
все ясно, нічого особистого
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21.10.2022 13:43 Відповісти
Он должен был сказать, так

"Мы встали на сторону ПРОТИВ Украины. Мы были первой и, если я не ошибаюсь, остаемся единственной страной в мире, которая ввела визы для Украины начиная с 15 марта, через получение специального разрешения МВД"

Через 4 месяца, Верховный Суд Израиля - отменил это решение.

В тоже время, другие страны Канада, Ирландия - наоборот отменили визы для Украины
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21.10.2022 13:45 Відповісти
причем отмену виз они продовали, - три раза.
1.сначала отменили визы. потом опять их ввели.
2. потом боневтик договорился об повторной отмене за выплату Украиной государственных пенсий израильским репатриантам из Украины.
3. Потом Израиль еще раз ввел и отменил визы.
Это подлость. Мы обязательно это будем иметь в виду после поражения рашизма-путизма.
Такие подлые страны, как Венгрия и Израиль получат сполна за свою подлость.
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21.10.2022 17:20 Відповісти
губка боб
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21.10.2022 13:46 Відповісти
Лиште у спокої Ізраїль,пошліть за "руським воєнним кораблем"-його шлях завжди тримався того курсу! Нетаньяху з "колорадкою" й рашистські безпілотники,за ізраїльською ліцензією,прокацапські акції у Ізраїлі й кацапо-ізраїльські стосунки говорять достатньо! Ізраїлю ,нібито,загрожують москалі у Сирії але москалі без проблем перекидає С-300 з Сирії в Україну,Ізраїль протистоїть Ірану але "Шахеди" не летять у Ізраїль а вбивають в Україні! Ізраїлю не печуть українські сльози,не сняться загиблі українські діти й не обходять,загалом,українські проблеми-то його право й вибір !
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21.10.2022 13:46 Відповісти
Хворе, звідки ти взялося?! Що це за потік свідомості? Яка російська мова за часів Київської Русі? До чого тут у списку пророків *****?
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21.10.2022 14:39 Відповісти
А кто-то надеялся, что позиция Израиля будет другой ?
Израиль на стороне России, которая грозит США ядерным пеплом.
Не пора ли пересмотреть американское финансирование Израиля ?
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21.10.2022 13:54 Відповісти
"Но я - премьер-министр Израиля, и мой долг учитывать национальные и оборонные интересы Израиля. В этой связи приходится решать очень серьезные вопросы"

Ввести "визы" для украинцев с 15 марта, и отменить тесты на ковид для русских туристов
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21.10.2022 13:56 Відповісти
тесты на ковид в Израиле отменены для всех с марта ))) а с Украиной вроде безвиза и не было.
Дано отменили визы для украинцев, мартовское ограничение снято 3 июля.
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21.10.2022 14:02 Відповісти
Был безвиз. И очень давно начался. Лично сам им пользовался. Просто в паспорт не ставили никакой печати, а просто малюсенький вкладыш с въздным штампиком. Что б враги не догадались, наверное.
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21.10.2022 14:55 Відповісти
Израиль например последнее время отчего то достаточно большое количество хранящейся у него техники пр-ва СССР и оружия - понабранного у воинственных соседей, расконсервирует, приводит в порядок и передает американцам. Куда оно потом девается - мало ли куда, заказ американский, амерам виднее куда ))))
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21.10.2022 13:57 Відповісти
очень наивный вброс. Всю советскую номенклатуру можно отследить. У Израиля просто нет светского оружия, которое передает Запад Украине.
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21.10.2022 14:00 Відповісти
ну тебе в украине виднее что у нас есть )))) - так забавно тебя читать. И из каких это интересно танков делается тяжелый БТР Ахзарит на базе Т55 и интересно если таки захваченного нет то как Израиль их штук 500 наклепал )))
Оружия пр-ва СССР тут до жопы на хранении. И до жопы кстати амерского на хранении.
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21.10.2022 14:06 Відповісти
вот именно т-55. не стоит на вооружении ни россии ни Украины. Украине не передавался, кроме словенских т-55, которые планировались на передачу по круговому обмену с германией. там речь шла о десятке танков.
сколько на базах хранения у вас есть т-64, т-72, т-80, т-90 ?
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21.10.2022 14:11 Відповісти
Ізраїль сам визначає, кому і чим допомагати. Просто щирою позицією була б фраза "Продаж зброї Україні не відповідає геополітичним інтересам Ізраїлю".
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21.10.2022 14:20 Відповісти
Я не в обиде на Израиль. И не кидался бы какашками не разобравшись.
Это не европейская страна, причем окружена врагами!
Вы бы отдали оружие, если бы какому то человеку из соседнего района, которому угрожали бы какие то гопники и при этом тебе самому нужно это оружие от таких же? Сомневаюсь. Я бы точно не дал. Грубый пример, но так оно и есть. Мы обязательно вернемся к этому вопросу летом и я уверен, что Израиль нам не враг.
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21.10.2022 14:25 Відповісти
Противодронові рушниці, які зараз працюють на передовій, виготовляє одна ізраїльська фірма. Ці рушниці було передано в Україну через Литву. Це так, до речі. Ізраїль, над яким нависають тисячі іранських ракет хезболи та саморобних ракет хамазу, має знімати з бойового чергування "залізні куполи" та передавати їх Україні? А вас сильно турбувало, коли Ізраїль поливали цими ракетами? Хоча б одне слово співчуття з боку України прозвучало? Натомість представники України в ООН голосували за антиізраїльські резолюції, які висували араби. Так і просіть допомоги у арабів. Звертайтеся до саудитів, Єгипту, Лівану - вони вам допоможуть. Можете попросити допомоги
в Азербайджану, оскільки йому також загрожує Іран. У вас є великий вибір. Але ні, вам хочеться допомогти саме від Ізраїлю, який ви ненавидите і завжди ненавиділи. Ізраїль заплатив достатню ціну у 6 млн. життів за байдужість усього світу, і він захищатиме насамперед своїх громадян.
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21.10.2022 14:42 Відповісти
Вы знаете, вы наверное правы. Нам надо договариваться с Ираном, передать ему наши ракетные технологии, в обмен на блокирование поставок Шахедов РФ. Ну а шо?
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21.10.2022 16:07 Відповісти
все це так,але iснуэ декiлька але..Iзраiль неоднородна маса,i критика керiвництва за загравання з кремлем тут досить потужна. по-друге,саме тому,що вiйна тут триваэ,практично,постiйно необхiдно визначитись-на якому ми боцi у вiйнi в Украiнi,щоб в перспективi можно було розраховувати на допомогу цивiлiзованого свiту вже в сферi безпеки самого Iзраiля.визначення маэ бути не лише на словах... а прогибання перед москвою нiколи Iзраiль а нi до чого позитивного не доводило!
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21.10.2022 16:13 Відповісти
сколько украинцев получили звание праведников мира за спасение ж*ов которых "ви ненавидите і завжди ненавиділи"??? там невероятная цифра....Ну мы и придурки.... Лучше б мы вас не спасали
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21.10.2022 21:40 Відповісти
Якщо б під час Другої Світової війни США зважали на свій оборонний інтерес і залишалися б нейтральними , то Гітлер переміг би в війні а євреї були б тотально знищені .Пане Лапід , як вам така аналогія ?
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21.10.2022 14:53 Відповісти
Так зрозуміло що торгується!
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21.10.2022 14:57 Відповісти
Зрозуміло що гавнюки!
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21.10.2022 15:18 Відповісти
Пора залишити Ізраїль в спокої, як прорашистського холуя.Ні американці, ні британці, які постачають озброєння Україні, не відправляли свої ВПС бомбити російські танкові колони. Усі враховують свої оборонні інтереси, і я дію точно так само", - додав Лапід. Ні брехливий ізраїльський ..х/з як назвати? .І американці і британці і німці поставляють в Україну системи ППО- ПРО,протитанкову зброю снайперські системи,антидронові системи антирадарні і антилокаційні ракети ,************* самонавідні і т.д в тому числі і медичну допомогу,зимовий одяг і т.д і т п,на відміну від (медичної ізраїльської -допомоги )(https://www.dw.com/uk/izrail-ne-dozvolyv-postachaty-ukraini-rakety-spike-axios/a-61937976
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21.10.2022 15:46 Відповісти
гребаний лівак
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21.10.2022 16:09 Відповісти
Мразотні хєбрейські політики
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21.10.2022 16:50 Відповісти
США дают указания странам Европы и Израилю, своему союзнику.
Германия несколько месяцев пытается купить у Израиля мощную систему ПВО "Хец-3" и передать часть своих ПВО Украине.
Израиль не может самостоятельно принимать решение о продаже комплексов "Хец-3", поскольку 80% затрат по созданию этой системы (2,2 миллиарда долларов) выделил Пентагон.
К тому же в эти комплексы ПВО входят технологические компоненты, разработанные в США.
Увы, сделка блокируется Белым Домом, как и Ленд-лиз, позволяющий Байдену быстро поставлять любое оружие Украине , из запасов......
Напомню, после принятия США Ленд-лиза, в 1941г. , на следующий день, десятки кораблей, загруженные танками, самолетами, были отправлены Советам.
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21.10.2022 17:17 Відповісти
Хай Ізраїль забере свою зброю Беню, боголюбського, рабінговича,новінського, пінчука,та іншу важку зброю і нам більше нічого не потрібно. Я поки що мовчу за діючих, бо ця діаспора забирає більше половини бюджета Україна. Ненаситні "воїни", правда не України.
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21.10.2022 18:12 Відповісти
Ізраіль можна перетнути за дві години на авто.Естонія,Литва,Латвія-можуть,а євреям начхати,що тут проживають їхні брати по-крові.що ******** синагоги,могилу їх пророка в Умані,БАабин Яр.Перш за все гешефт.який в недалекому минулому їх привів до геноциду.Схоже вони з трагедії не зробили висновків.Пожертвуйте 60 млрд. для України і дружіть собі з рашою далі.
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21.10.2022 18:20 Відповісти
Цитата. Как нельзя лучше подходит для всех всех здешних незалежных горлопанов-юдофобов:

"А как объяснить недружественное отношение Украины к Израилю?
Я имею в виду продажи украинских запасов оружия Хезбалле , Хамасу, крылатых ракет Х-55 Ирану, на основе которых они построили собственные для ударов именно по Израилю, голосование в ООН вместе с Россией за все антиизраильские резолюции, непризнание Израиля государством еврейского народа и Иерусалима неделимой столицей Израиля.
Было время, когда Израиль неоднократно сидел под Градами украинского происхождения, то, что это ракеты их советских запасов и доставлены с Украины было доказано однозначно. Ваши "незалежные воры" тогда здорово заработали на еврейской крови.
Как объяснить дикие требования украинского правительства к Израилю- дай и все. Израиль дает то, что может и считает нужным.
Тихо дает, но много чего.
Вам хочется втянуть Израиль в конфликт с Россией? Так хватит Европы и США, которые втянуты в это. Колоссальные деньги вбухиваются в Украину и в войну с Россией. За восемь месяцев больше, чем военная помощь США Израилю на будущие 10 лет.
Очень много можно добавить к сказанному.
Не вижу смысла, поэтому ограничусь этим."
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21.10.2022 18:35 Відповісти
а про які части пишуть пан?Мабуть коли при владі були комуністи? Так ми провели декілька Майданів, щоб їх вигнати. Сьогодні при владі в Україні фактично одні євреї, політика ніби правильна, то де допомога?
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21.10.2022 20:33 Відповісти
Да ладно, что у вас там изменилось, особенно если судить по вашим же комментариям выше.
Это, конечно, никак не может служить для меня оправданием кошмарам творимым Россией в Украине. Но, чем громко кричать и проклинать вечно сосущих украинскую кровь неблагодарных евреев, лучше сменили бы подход. А вдруг поможет:

https%3A%2F%2Fm.vesty.co.il%2Farticles%2Fsk2u8kl4s%3A4wCgIHSnOQQPZnpv5-5pyZGRb4g&cuid=4051371
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21.10.2022 20:56 Відповісти
https://www.vesty.co.il/main/opinions/article/sk2u8kl4s
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21.10.2022 20:58 Відповісти
Ми вам зробимо Умань,не пропуск наших громадян біженців,продаж оркам безпілотніків , якщо для вас не важливо що наш генералісімус зелений з вашого племені,то нам це буде теж похер,чи думаєте що гоям можна розказати а генералісімус знов буде вам нічтяки робити?)
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21.10.2022 20:33 Відповісти
посмотрите список олигархов россии и всё становится ясно.
кто будет из них ругаться со страной где они делают деньги.
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21.10.2022 22:16 Відповісти
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