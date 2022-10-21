Ізраїль не постачатиме Україні зброю, бо враховує свої оборонні інтереси, - ізраїльський прем’єр Лапід

Прем’єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід пояснив відмову від постачання Україні зброї тим, що його країна має враховувати власні оборонні інтереси.

Про це він сказав в інтерв’ю NEWSru.co.il, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми стали на бік України. Ми були першою і, якщо я не помиляюся, залишаємося єдиною країною, яка направила в Україну польовий госпіталь, ми направляли і направляємо гуманітарну допомогу Україні, ми пропонували і пропонуємо надати системи цивільного оповіщення. Зрозуміло, ми голосували в ООН і засуджували, абсолютно недвозначно засуджували і саме вторгнення, і бійню в Бучі", - сказав Лапід.

У вересні сучасний мобільний госпіталь в Україну також привіз міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Але я - прем'єр-міністр Ізраїлю, і мій обов'язок враховувати національні та оборонні інтереси Ізраїлю. У зв'язку з цим доводиться вирішувати дуже серйозні питання. Я взагалі не вірю в прості відповіді на складні питання. Ні американці, ні британці, які постачають озброєння Україні, не відправляли свої ВПС бомбити російські танкові колони. Усі враховують свої оборонні інтереси, і я дію точно так само", - додав Лапід.

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На запитання, чому Ізраїль не може направити в Україну, наприклад, системи "Залізний купол", Лапід відповів, що "це певний перехід кордонів".

"Перехід, який з багатьох причин, мені здається неправильним. Я говорю про серію доводів, що мають значення для нашої національної безпеки. Я не буду вдаватися в деталі, але така політика мені здається правильною. Це не скасовує наших зобов'язань щодо надання підтримки Україні та принципу її територіальної цілісності", - сказав він.

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