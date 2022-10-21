Ізраїль не постачатиме Україні зброю, бо враховує свої оборонні інтереси, - ізраїльський прем’єр Лапід
Прем’єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід пояснив відмову від постачання Україні зброї тим, що його країна має враховувати власні оборонні інтереси.
Про це він сказав в інтерв’ю NEWSru.co.il, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми стали на бік України. Ми були першою і, якщо я не помиляюся, залишаємося єдиною країною, яка направила в Україну польовий госпіталь, ми направляли і направляємо гуманітарну допомогу Україні, ми пропонували і пропонуємо надати системи цивільного оповіщення. Зрозуміло, ми голосували в ООН і засуджували, абсолютно недвозначно засуджували і саме вторгнення, і бійню в Бучі", - сказав Лапід.
У вересні сучасний мобільний госпіталь в Україну також привіз міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
"Але я - прем'єр-міністр Ізраїлю, і мій обов'язок враховувати національні та оборонні інтереси Ізраїлю. У зв'язку з цим доводиться вирішувати дуже серйозні питання. Я взагалі не вірю в прості відповіді на складні питання. Ні американці, ні британці, які постачають озброєння Україні, не відправляли свої ВПС бомбити російські танкові колони. Усі враховують свої оборонні інтереси, і я дію точно так само", - додав Лапід.
На запитання, чому Ізраїль не може направити в Україну, наприклад, системи "Залізний купол", Лапід відповів, що "це певний перехід кордонів".
"Перехід, який з багатьох причин, мені здається неправильним. Я говорю про серію доводів, що мають значення для нашої національної безпеки. Я не буду вдаватися в деталі, але така політика мені здається правильною. Це не скасовує наших зобов'язань щодо надання підтримки Україні та принципу її територіальної цілісності", - сказав він.
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Це була б справжня допомога!
Не делаются так дела.
Не треба перекладати свої м'яко кажучи помилки на інших.
Зелені повністю проїб@ли майже 3 роки.
Замість форсування підготовки до війни вони нам про шашлики тп шаурму розповідали.
По-этому сцыкуны из Израиля включили заднюю.
Но есть один момент...Как вы знаете Иран хочет уничтожить Израиль, стереть в пыль. Учитывая, шо военная мощь Израиля больше, сделать обычными видами вооружений Иран это не может.
Остается только ядерное оружие. Иран под санкциями, продолжать запускать свои центрифуги и разрабатывать технологи для создания ядерного оружия не может. Но эти технологии есть у нашего врага - москалей.
По-этому есть мнение, шо когда плешивый карлик путин ездил в Иран и встречался с иранским пидаром Аятолой Хамейни и генералами КСИР - он предложил за иранские дроны и баллистические ракеты взамен российские технологии, необходимые для создания Ираном своего ядерного оружия.
И есть это так, то тогда Израиль уже сегодня должен разбомбить иранские заводы по производству дронов типа Шахед-136 и т.д. чтобы не получить через пару лет удар иранской ядерной бомбой по своей территории.
"Мы встали на сторону ПРОТИВ Украины. Мы были первой и, если я не ошибаюсь, остаемся единственной страной в мире, которая ввела визы для Украины начиная с 15 марта, через получение специального разрешения МВД"
Через 4 месяца, Верховный Суд Израиля - отменил это решение.
В тоже время, другие страны Канада, Ирландия - наоборот отменили визы для Украины
1.сначала отменили визы. потом опять их ввели.
2. потом боневтик договорился об повторной отмене за выплату Украиной государственных пенсий израильским репатриантам из Украины.
3. Потом Израиль еще раз ввел и отменил визы.
Это подлость. Мы обязательно это будем иметь в виду после поражения рашизма-путизма.
Такие подлые страны, как Венгрия и Израиль получат сполна за свою подлость.
Израиль на стороне России, которая грозит США ядерным пеплом.
Не пора ли пересмотреть американское финансирование Израиля ?
Ввести "визы" для украинцев с 15 марта, и отменить тесты на ковид для русских туристов
Дано отменили визы для украинцев, мартовское ограничение снято 3 июля.
Оружия пр-ва СССР тут до жопы на хранении. И до жопы кстати амерского на хранении.
сколько на базах хранения у вас есть т-64, т-72, т-80, т-90 ?
Это не европейская страна, причем окружена врагами!
Вы бы отдали оружие, если бы какому то человеку из соседнего района, которому угрожали бы какие то гопники и при этом тебе самому нужно это оружие от таких же? Сомневаюсь. Я бы точно не дал. Грубый пример, но так оно и есть. Мы обязательно вернемся к этому вопросу летом и я уверен, что Израиль нам не враг.
в Азербайджану, оскільки йому також загрожує Іран. У вас є великий вибір. Але ні, вам хочеться допомогти саме від Ізраїлю, який ви ненавидите і завжди ненавиділи. Ізраїль заплатив достатню ціну у 6 млн. життів за байдужість усього світу, і він захищатиме насамперед своїх громадян.
Германия несколько месяцев пытается купить у Израиля мощную систему ПВО "Хец-3" и передать часть своих ПВО Украине.
Израиль не может самостоятельно принимать решение о продаже комплексов "Хец-3", поскольку 80% затрат по созданию этой системы (2,2 миллиарда долларов) выделил Пентагон.
К тому же в эти комплексы ПВО входят технологические компоненты, разработанные в США.
Увы, сделка блокируется Белым Домом, как и Ленд-лиз, позволяющий Байдену быстро поставлять любое оружие Украине , из запасов......
Напомню, после принятия США Ленд-лиза, в 1941г. , на следующий день, десятки кораблей, загруженные танками, самолетами, были отправлены Советам.
"А как объяснить недружественное отношение Украины к Израилю?
Я имею в виду продажи украинских запасов оружия Хезбалле , Хамасу, крылатых ракет Х-55 Ирану, на основе которых они построили собственные для ударов именно по Израилю, голосование в ООН вместе с Россией за все антиизраильские резолюции, непризнание Израиля государством еврейского народа и Иерусалима неделимой столицей Израиля.
Было время, когда Израиль неоднократно сидел под Градами украинского происхождения, то, что это ракеты их советских запасов и доставлены с Украины было доказано однозначно. Ваши "незалежные воры" тогда здорово заработали на еврейской крови.
Как объяснить дикие требования украинского правительства к Израилю- дай и все. Израиль дает то, что может и считает нужным.
Тихо дает, но много чего.
Вам хочется втянуть Израиль в конфликт с Россией? Так хватит Европы и США, которые втянуты в это. Колоссальные деньги вбухиваются в Украину и в войну с Россией. За восемь месяцев больше, чем военная помощь США Израилю на будущие 10 лет.
Очень много можно добавить к сказанному.
Не вижу смысла, поэтому ограничусь этим."
Это, конечно, никак не может служить для меня оправданием кошмарам творимым Россией в Украине. Но, чем громко кричать и проклинать вечно сосущих украинскую кровь неблагодарных евреев, лучше сменили бы подход. А вдруг поможет:
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кто будет из них ругаться со страной где они делают деньги.