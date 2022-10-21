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Новини Війна
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Справедливий мир - це вихід України на кордони 1991 року та покарання воєнних злочинців, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що єдиним "справедливим" закінченням війни Росії проти України має стати вихід України на кордони 1991 року та покарання всіх російських воєнних злочинців.

Про це він повідомив в інтерв'ю каналу RAI News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Україна має повернути свої міжнародно визнані кордони. Він зазначив, що Росія порушує міжнародне право, вбиває мирних жителів, веде бомбардування цивільних об'єктів та зносить житлові будинки.

"Ми вже всі бачили ці кадри з Києва, де російські ракети обстрілюють житлові будинки. Такі реалії цієї війни", - сказав Дуда.

Польський лідер назвав дві умови для закінчення війни - відхід російських військ з усіх територій України, окупованих з 2014 року, а також покарання всіх воєнних злочинців, щоб "зберегти мир у майбутньому".

Також читайте: Президент Польщі Дуда доніс "дуже чітку позицію" у розмові з президентом Ірану щодо постачання дронів до РФ

Автор: 

Польща (8492) Дуда Анджей (771)


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Топ коментарі
+5
...справедливий мир - це океан на місці ерефії
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21.10.2022 13:02
+5
І ще виплата репарацій і компенсацій, відбудова України.
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21.10.2022 13:04
+4
підтримую польського президента
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21.10.2022 13:01
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Так. Погоджуюсь.
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21.10.2022 13:01 Відповісти
підтримую польського президента
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21.10.2022 13:01 Відповісти
...справедливий мир - це океан на місці ерефії
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21.10.2022 13:02 Відповісти
Лучше говорить на границы 2013 года
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21.10.2022 13:04 Відповісти
Чейта? На 91 делимитации не было. А там ... БНР - наш!
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21.10.2022 16:08 Відповісти
І ще виплата репарацій і компенсацій, відбудова України.
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21.10.2022 13:04 Відповісти
Браво! Такої ж думки .
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21.10.2022 13:05 Відповісти
Такої ж думки. Додатково - що ми конфіскували у яників азірових і інших арбузових - тьху, тепер наступні проблеми вирішувати з репараціями, контрибуціями, компенсаціями - не ма є ні чо го, така собі бридка перспектива
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21.10.2022 13:15 Відповісти
Просто, чітко і зрозуміло
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21.10.2022 13:05 Відповісти
А може текст до наступного гундосіка хай у Дуди попросять?
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21.10.2022 13:08 Відповісти
Краще в Порошенка. Дуда все ж таки не все вимагає, належне в таких випадках...
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21.10.2022 13:13 Відповісти
Шкода, що Анджей не згадує за компенсації + репарації + контрибуції за вбитих українців, знищене їх майно та зруйновану інфраструктуру України.
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21.10.2022 13:12 Відповісти
Гадаєте коли виб'ємо кацапів з України на тому і мир настане? Не тіште себе іллюзіями! Поки кацапія буде існувати в теперішньому вигляді спокою не буде, хто б там при владі не був.
Ту країну треба демонтувати демілітаризувати, і роздробити на окремі держави! Ось тоді буде біль-менш спокій поки інші не почнуть буянити.
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21.10.2022 13:20 Відповісти
На деяких мапах часів УНР були українські анклави у Чечні та Грузії. Також туди входили окремі території ******** Молдови, білорусіі та росіі...після 1991 року росія вела війни у Молдові, Грузії, Чечні...спів-падіння...?
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21.10.2022 13:21 Відповісти
Единственно, - забыл про репарации. Это важный момент. За "вечеринку" будет платить правоприемница/ник пост-путинской россии.
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21.10.2022 13:28 Відповісти
ТАК И БУДЕТ ОЧЕНЬ СКОРО. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.10.2022 13:32 Відповісти
Шо за "кордони1991"?
Якщо є "кордони 1991" то існують ще якісь інші кордони? Кордон він є один- єдиний без прив'язки до 91, 93 чи 97-го...
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21.10.2022 13:41 Відповісти
3. Репарації у розмірі 2 трлн. американських гривень.
4. Знищення усіх військових баз в рашці на відстані 200 км від нашого кордону.
5. Повернення Україні частини ядерної зброї .
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21.10.2022 13:58 Відповісти
6. по два моцкальських раба кожному повнолітньому українцю, учасникам бойових дій - по 5, з правом розведення молодняку.
7. право спрощеного перетину українсько-китайського кордону.
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21.10.2022 14:59 Відповісти
Жаль что о кордонах 91 года говорит один Дуда,зеленка редко об этом упоминает а это настораживает.
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21.10.2022 14:25 Відповісти
Польський Президент знає історію і добре знає кремлівських щурів ,
яким потрібні чужі тероторіі , бо свої вже засрали до невпізнаваності 😡
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21.10.2022 15:13 Відповісти
 
 