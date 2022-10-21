Справедливий мир - це вихід України на кордони 1991 року та покарання воєнних злочинців, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що єдиним "справедливим" закінченням війни Росії проти України має стати вихід України на кордони 1991 року та покарання всіх російських воєнних злочинців.

Про це він повідомив в інтерв'ю каналу RAI News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Україна має повернути свої міжнародно визнані кордони. Він зазначив, що Росія порушує міжнародне право, вбиває мирних жителів, веде бомбардування цивільних об'єктів та зносить житлові будинки.

"Ми вже всі бачили ці кадри з Києва, де російські ракети обстрілюють житлові будинки. Такі реалії цієї війни", - сказав Дуда.

Польський лідер назвав дві умови для закінчення війни - відхід російських військ з усіх територій України, окупованих з 2014 року, а також покарання всіх воєнних злочинців, щоб "зберегти мир у майбутньому".

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