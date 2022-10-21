Справедливий мир - це вихід України на кордони 1991 року та покарання воєнних злочинців, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що єдиним "справедливим" закінченням війни Росії проти України має стати вихід України на кордони 1991 року та покарання всіх російських воєнних злочинців.
Про це він повідомив в інтерв'ю каналу RAI News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, Україна має повернути свої міжнародно визнані кордони. Він зазначив, що Росія порушує міжнародне право, вбиває мирних жителів, веде бомбардування цивільних об'єктів та зносить житлові будинки.
"Ми вже всі бачили ці кадри з Києва, де російські ракети обстрілюють житлові будинки. Такі реалії цієї війни", - сказав Дуда.
Польський лідер назвав дві умови для закінчення війни - відхід російських військ з усіх територій України, окупованих з 2014 року, а також покарання всіх воєнних злочинців, щоб "зберегти мир у майбутньому".
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Ту країну треба демонтувати демілітаризувати, і роздробити на окремі держави! Ось тоді буде біль-менш спокій поки інші не почнуть буянити.
Якщо є "кордони 1991" то існують ще якісь інші кордони? Кордон він є один- єдиний без прив'язки до 91, 93 чи 97-го...
4. Знищення усіх військових баз в рашці на відстані 200 км від нашого кордону.
5. Повернення Україні частини ядерної зброї .
7. право спрощеного перетину українсько-китайського кордону.
яким потрібні чужі тероторіі , бо свої вже засрали до невпізнаваності 😡