Україна в ОБСЄ закликала Білорусь погодитися на розміщення міжнародних спостерігачів на кордоні

Україна закликає режим Олександра Лукашенка погодитися на розгортання місії міжнародних спостерігачів на українсько-білоруському кордоні для моніторингу безпекової ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"З огляду на брак живої сили Москва докладає всіх зусиль, щоб повністю втягнути у війну іншого свого спільника – Мінськ. І якщо Білорусь не має злих намірів, то чому б не погодитися з ініціативою розгортання прикордонної місії міжнародних спостерігачів, яку нещодавно запропонував Президент України? Час гри закінчився", - заявив він.

За словами українського посла, Кремль продовжує не визнавати реальність вже програної війни і намагається мобілізувати ресурси своїх єдиних союзників – Білорусі та Ірану.

Очільник української місії в ОБСЄ наголосив, що Іран зараз вже став співучасником злочину агресії РФ проти України. "Лише за останній тиждень Росія завдала ударів по містах України за допомогою понад сотні іранських безпілотників-камікадзе. Це робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів і терористичних актів Росії проти України", - заявив Цимбалюк.

При цьому він звернув увагу на те, що саме Москва пообіцяла Тегерану в обмін на допомогу з безпілотниками: "Ми повинні запитати себе, що Москва пообіцяла Тегерану? Як Тегеран використає свій досвід експлуатації безпілотників у цій війні високої інтенсивності? І які лазівки використовує Тегеран для розвитку своїх наступальних технологій?".

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