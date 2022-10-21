Україна в ОБСЄ закликала Білорусь погодитися на розміщення міжнародних спостерігачів на кордоні
Україна закликає режим Олександра Лукашенка погодитися на розгортання місії міжнародних спостерігачів на українсько-білоруському кордоні для моніторингу безпекової ситуації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.
"З огляду на брак живої сили Москва докладає всіх зусиль, щоб повністю втягнути у війну іншого свого спільника – Мінськ. І якщо Білорусь не має злих намірів, то чому б не погодитися з ініціативою розгортання прикордонної місії міжнародних спостерігачів, яку нещодавно запропонував Президент України? Час гри закінчився", - заявив він.
За словами українського посла, Кремль продовжує не визнавати реальність вже програної війни і намагається мобілізувати ресурси своїх єдиних союзників – Білорусі та Ірану.
Очільник української місії в ОБСЄ наголосив, що Іран зараз вже став співучасником злочину агресії РФ проти України. "Лише за останній тиждень Росія завдала ударів по містах України за допомогою понад сотні іранських безпілотників-камікадзе. Це робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів і терористичних актів Росії проти України", - заявив Цимбалюк.
При цьому він звернув увагу на те, що саме Москва пообіцяла Тегерану в обмін на допомогу з безпілотниками: "Ми повинні запитати себе, що Москва пообіцяла Тегерану? Як Тегеран використає свій досвід експлуатації безпілотників у цій війні високої інтенсивності? І які лазівки використовує Тегеран для розвитку своїх наступальних технологій?".
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Невже не ясно, що вусате падло, це маріонетка зуйла?
Беларусь выбирает мир цивилизации.Лукашенко остаётся действую-щим политиком в БУДУЩЕЙ МИРНОЙ Беларуси.
Это был бы важный шаг навстречу сражающейся Украине .
А що, бляха, заважає розмістити спостерігачів на СВОЇЙ стороні кордону?
за власть , а за постоянный контакт , круглый стол со своей оппозицией.
Надо было выпустить всех политзаключённых .
Но было бы сейчас НЕ УМНО подталкивать Лукашенка в ГЛУХОЙ УГОЛ .
Т.е не оставлять ему никаких шасов. Т.е в один УГОЛ с ПУТИНЫМ.
Умнее приоткрыть ему путь в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону.
И если он ПОЙДЁТ НАВСТРЕЧУ Украине и миротоворческий контингент
станет на границе двух стран , то Украина могла бы сделать президенту Беларуси ОТВЕТНЫЙ шаг навстречу . А именно : посодействовать ЕГО
ЛИЧНОМУ выступлению в ООН.
Или Григорьевич УЖЕ ПОНЯЛ , чего ждёт от него Беларусь , Украина ,его оппозиция и ЦИВИЛИЗАЦИЯ либо НЕТ. Это был рискованный для него
и для Беларуси шаг. Но сам заплыл в тупике- ему и решать.
Нема вже ніякої біларусі. Є новий регіон парашной *********.
І після ракет, які летять по нам з території цього регіона, відпетлять не вийде. Поруч з ****** гойдатиметься.
Хутор Дражно...горіло страшніше за Хатинь...