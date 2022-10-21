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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна в ОБСЄ закликала Білорусь погодитися на розміщення міжнародних спостерігачів на кордоні

білорусь

Україна закликає режим Олександра Лукашенка погодитися на розгортання місії міжнародних спостерігачів на українсько-білоруському кордоні для моніторингу безпекової ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"З огляду на брак живої сили Москва докладає всіх зусиль, щоб повністю втягнути у війну іншого свого спільника – Мінськ. І якщо Білорусь не має злих намірів, то чому б не погодитися з ініціативою розгортання прикордонної місії міжнародних спостерігачів, яку нещодавно запропонував Президент України? Час гри закінчився", - заявив він.

За словами українського посла, Кремль продовжує не визнавати реальність вже програної війни і намагається мобілізувати ресурси своїх єдиних союзників – Білорусі та Ірану.

Очільник української місії в ОБСЄ наголосив, що Іран зараз вже став співучасником злочину агресії РФ проти України. "Лише за останній тиждень Росія завдала ударів по містах України за допомогою понад сотні іранських безпілотників-камікадзе. Це робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів і терористичних актів Росії проти України", - заявив Цимбалюк.

При цьому він звернув увагу на те, що саме Москва пообіцяла Тегерану в обмін на допомогу з безпілотниками: "Ми повинні запитати себе, що Москва пообіцяла Тегерану? Як Тегеран використає свій досвід експлуатації безпілотників у цій війні високої інтенсивності? І які лазівки використовує Тегеран для розвитку своїх наступальних технологій?".

Також читайте: Білорусь у повному обсязі бере участь у війні проти України і має відповідати нарівні з РФ, - Науседа

Автор: 

Білорусь (7927) кордон (4757) ОБСЄ (3503) Цимбалюк Євген (50)


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Топ коментарі
+6
Нафіга цей цирк?
Невже не ясно, що вусате падло, це маріонетка зуйла?
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21.10.2022 13:31
+5
Ми то знаємо, але, на жаль, та ж Європа любить, щоб усе було документально зафіксовано. Тобто, щоб вважати лукашенку лайном, потрібно провести купу дослідів, аналізів і тому подібних досліджень. Хоча і без цього видно, що він лайно. Якось так
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21.10.2022 13:36
+4
А навіщо ? Ми що не знаєм що вони вороги ?
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21.10.2022 13:31
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Ннєт. На ето я пойтіть нє могу!
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21.10.2022 13:28 Відповісти
А навіщо ? Ми що не знаєм що вони вороги ?
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21.10.2022 13:31 Відповісти
Ми то знаємо, але, на жаль, та ж Європа любить, щоб усе було документально зафіксовано. Тобто, щоб вважати лукашенку лайном, потрібно провести купу дослідів, аналізів і тому подібних досліджень. Хоча і без цього видно, що він лайно. Якось так
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21.10.2022 13:36 Відповісти
Як додатковий захист від повторного вторгнення.
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21.10.2022 13:37 Відповісти
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21.10.2022 13:31 Відповісти
Нафіга цей цирк?
Невже не ясно, що вусате падло, це маріонетка зуйла?
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21.10.2022 13:31 Відповісти
Просто цырк ! То на иранцев открыли криминальные дела ,теперь вот этот бред !
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21.10.2022 13:36 Відповісти
А що робити? Воювати за нас вони не будуть. Не робити нічого - теж не варіант. От і вибрали золоту середину - то кримінальні справи відкривають, то виявлять, що путін вже "в агонії", "в розпачі", "потерпіть ще трохи".... Дякуємо, що хоч зброю дають.
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21.10.2022 13:40 Відповісти
Звичайно вони погодяться! Але при умові, що цими спостерігачами будуть козломорді.
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21.10.2022 13:37 Відповісти
Або відправлять туди колишніх членів міссії ОБСЄ на Донбасі. Це ті сліпоглухонімі інваліди, які фізично могли тільки ходити на весілля до моторол та на посиденьки до донецьких розважальних закладів.
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21.10.2022 13:41 Відповісти
Кажуть, іранські спостерігачі дуже професійні. Прямо з повітря можуть спостерігати. Дронами
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21.10.2022 13:44 Відповісти
білоруси чекають на HIMARS ,який не буде розрізняти за кого білорус голосував...білоруси надіються відсидітись ...єта нє ми єта всьо лукашенка..да да єто он..ми ваще против вайни.
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21.10.2022 13:40 Відповісти
Без дозволу *уйла він не погодиться. А відповідь *уйла відома. Так що не колотіть воду в склянці!
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21.10.2022 13:44 Відповісти
Это последний шанс для Александра Григорьевича на перспективу для Беларуси и даже для себя :
Беларусь выбирает мир цивилизации.Лукашенко остаётся действую-щим политиком в БУДУЩЕЙ МИРНОЙ Беларуси.
Это был бы важный шаг навстречу сражающейся Украине .
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21.10.2022 13:49 Відповісти
Я от тільки одного не пойняв.
А що, бляха, заважає розмістити спостерігачів на СВОЇЙ стороні кордону?
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21.10.2022 13:58 Відповісти
а навіщо це лайно питати? нехай розміщуються з нашого боку
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21.10.2022 14:05 Відповісти
Президент Беларуси - в смертельном тупике И ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ БЕЛАРУСИ. Сам туда заплыл. Надо было держаться ИЗО ВСЕХ СИЛ не
за власть , а за постоянный контакт , круглый стол со своей оппозицией.
Надо было выпустить всех политзаключённых .
Но было бы сейчас НЕ УМНО подталкивать Лукашенка в ГЛУХОЙ УГОЛ .
Т.е не оставлять ему никаких шасов. Т.е в один УГОЛ с ПУТИНЫМ.
Умнее приоткрыть ему путь в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону.
И если он ПОЙДЁТ НАВСТРЕЧУ Украине и миротоворческий контингент
станет на границе двух стран , то Украина могла бы сделать президенту Беларуси ОТВЕТНЫЙ шаг навстречу . А именно : посодействовать ЕГО
ЛИЧНОМУ выступлению в ООН.
Или Григорьевич УЖЕ ПОНЯЛ , чего ждёт от него Беларусь , Украина ,его оппозиция и ЦИВИЛИЗАЦИЯ либо НЕТ. Это был рискованный для него
и для Беларуси шаг. Но сам заплыл в тупике- ему и решать.
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21.10.2022 14:29 Відповісти
Бла бла бла.
Нема вже ніякої біларусі. Є новий регіон парашной *********.
І після ракет, які летять по нам з території цього регіона, відпетлять не вийде. Поруч з ****** гойдатиметься.
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21.10.2022 14:37 Відповісти
"ЗЕ СЛУГИ" від імені народу України знову закликають прорашистську шарагу ОБСЄ.від котрої крім ціленаведення рашистів на розміщення ЗСУ до цього .толку ніякого не було
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21.10.2022 14:55 Відповісти
В 1943 году на территории белорашки...НКВДисты сожгли заживо жителей хуторов Хатынь и Дражно ..., самое интересное что оба хутора сожгли за то что не дали быдлу Мавзолейному жратвы ..як у ті часи харчів...
Хутор Дражно...горіло страшніше за Хатинь...
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21.10.2022 15:20 Відповісти
 
 