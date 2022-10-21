Усі органи влади відновили роботу в Лимані, триває розмінування території

У визволеному від російських загарбників Лимані на Донеччині завершено стабілізаційні заходи, нині триває розмінування території.

Як передає Цензор.НЕТ про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє у телеграмі Донецька ОВА.

"У Лимані завершені стабілізаційні заходи і повернута вже діяльність органів влади… У режимі фактично всього світлового дня йде розмінування. Посилено загони та підрозділи ДСНС Донеччини з інших областей… Зараз дорога на виїзд до Харкова від Донеччини вже розмінована, нею можна проїжджати. Процеси розмінування продовжується... Фактично по основних шляхах ми маємо проїзди і працюють вже точково по об’єктах, де необхідно проводити відновлювальні роботи. Але стабілізаційні заходи і заходи з виявлення колаборантів завершені, там є також результати", - поінформував очільник області.

Він зазначив, що населені пункти у Лиманському районі дуже зруйновані, особливо приватний сектор фактично вщент і не підлягає відновленню. "Зараз роботи вже тривають більше двох тижнів з відновлення електропостачання. Наразі відновлено мобільний зв’язок, здійснюється підвезення продуктів харчування, питної води, встановлені банкомати. Але ми розуміємо, що проходження осінньо-зимового періоду буде зробити вкрай складно. Тому що тих домівок, де проживали люди, їх просто немає", - констатував Кириленко.

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За його словами, владою вже сплановано, в яких місцях тут буде компактне проживання людей, починаючи від пунктів обігріву, де люди зможуть перебувати.

Водночас керівник ОВА додав, що мешканці громади все ж таки повинні евакуюватися. "По кількості людей, особливо у Лиманській громаді, є необхідність, щоб вони евакуювались, тому що банально немає навіть місць, де вони зможуть проживати. Ті будинки, які в подальшому будуть підлягати відновленню, вони зараз консервуються, щоб зберегти той стан, який лишився, для подальшого відновлення", - пояснив Кириленко.

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