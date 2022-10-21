Україна поки не потребує імпорту електроенергії з Європи, - Центр досліджень енергетики
В Україні пошкоджено від 30 до 40% енергетичної інфраструктури. Проте наразі немає потреби в імпорті електроенергії з Європи
Про це повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Міжнародна допомога є, вона надається. Україна може імпортувати електроенергію з ЄС. Наразі такої потреби в імпорті електроенергії немає, ми її не просили. Якщо українці будуть так ефективно економити, як працює наше ППО, то нам вдасться відмовитись від примусових відключень", - сказав Харченко.
Нагадаємо, ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України можуть привести до відключень електроенергії та води по всій країні.
Топ коментарі
+5 Stanislav Bryzhyk
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+3 Александр Запорожец #542343
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Главне шо на банкову і на кончу-заспу вистачає, і на домікі на печерську!
Хоча з єлектромережами і до війни був полний швах, обладнання 70-х років, постійні перебої.
Я сиджу без світла, виходжу на вулицю, і що я бачу?
Вітрини освітлені. Бігборди освітлені. Ліхтарі горять. Шаурмичний маф жарить шаурму.
Неначасі? Треба страдать і мовчать?
А якщо вони всі зараз побіжать туди, де є електроенергія, і почнуть мішати проїзжати танкам? Хай краще з голоду й холоду тихенько дохнуть!