Україна поки не потребує імпорту електроенергії з Європи, - Центр досліджень енергетики

В Україні пошкоджено від 30 до 40% енергетичної інфраструктури. Проте наразі немає потреби в імпорті електроенергії з Європи

Про це повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародна допомога є, вона надається. Україна може імпортувати електроенергію з ЄС. Наразі такої потреби в імпорті електроенергії немає, ми її не просили. Якщо українці будуть так ефективно економити, як працює наше ППО, то нам вдасться відмовитись від примусових відключень", - сказав Харченко.

Нагадаємо, ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України можуть привести до відключень електроенергії та води по всій країні.

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