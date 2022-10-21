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Україна поки не потребує імпорту електроенергії з Європи, - Центр досліджень енергетики

харченко

В Україні пошкоджено від 30 до 40% енергетичної інфраструктури. Проте наразі немає потреби в імпорті електроенергії з Європи

Про це повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, інформує Цензор.НЕТ. 

"Міжнародна допомога є, вона надається. Україна може імпортувати електроенергію з ЄС. Наразі такої потреби в імпорті електроенергії немає, ми її не просили. Якщо українці будуть так ефективно економити, як працює наше ППО, то нам вдасться відмовитись від примусових відключень", - сказав Харченко.

Нагадаємо, ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України можуть привести до відключень електроенергії та води по всій країні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Компанія "ДТЕК" оприлюднила графік віялових відключень у Київській області. ПЕРЕЛІК

Автор: 

Україна (5882) Харченко (23) електроенергія (6188) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+5
Та да, нічо страшного, подумаєш, посидять без світла, без води, без їжі. Легше маніпулювати на виборах буде.

Главне шо на банкову і на кончу-заспу вистачає, і на домікі на печерську!
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21.10.2022 14:46
+3
тому що генеруючих потужностей вистачае своiх , але вiд бомб страждають лiнii розподiлу. Можно iмпортувати енергiю зi всього свiту але коли в вашу мiсцеву пiдстанцiю влучае бомба - свiтла не буде
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21.10.2022 14:58
+1
А чому ж тоді відбуваються відключення?
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21.10.2022 14:45
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А чому ж тоді відбуваються відключення?
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21.10.2022 14:45 Відповісти
тому що генеруючих потужностей вистачае своiх , але вiд бомб страждають лiнii розподiлу. Можно iмпортувати енергiю зi всього свiту але коли в вашу мiсцеву пiдстанцiю влучае бомба - свiтла не буде
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21.10.2022 14:58 Відповісти
А ТЕЦ это не генерирующие мощности? По ним в том числе и в Киеве наносились удары
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21.10.2022 15:13 Відповісти
Та да, нічо страшного, подумаєш, посидять без світла, без води, без їжі. Легше маніпулювати на виборах буде.

Главне шо на банкову і на кончу-заспу вистачає, і на домікі на печерську!
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21.10.2022 14:46 Відповісти
Без світла навіть у 73% рейтинг Вєлічайшего впаде нижче плінтусу, тут навіть марахвон не допоможе - вони його не побачать.
Хоча з єлектромережами і до війни був полний швах, обладнання 70-х років, постійні перебої.
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21.10.2022 15:02 Відповісти
такi коментарi як у вас звичайно кремлiвськи боти пишуть
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21.10.2022 15:03 Відповісти
А що я можу зробити, якщо це - факт?
Я сиджу без світла, виходжу на вулицю, і що я бачу?
Вітрини освітлені. Бігборди освітлені. Ліхтарі горять. Шаурмичний маф жарить шаурму.
Неначасі? Треба страдать і мовчать?
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21.10.2022 15:06 Відповісти
НАм 2 дня говорят, что там что-то чинят. НО ведь ясно если масштаб разрушений большой, то чинить нужно месяцами. Проще людям правду сказать, что веерные отключения будут еще очень долго, а не потерпите пару дней
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21.10.2022 14:48 Відповісти
Ну ви скажете теж, правду говорити.
А якщо вони всі зараз побіжать туди, де є електроенергія, і почнуть мішати проїзжати танкам? Хай краще з голоду й холоду тихенько дохнуть!
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21.10.2022 14:50 Відповісти
- і с бєларуссіі нє нада??...
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21.10.2022 14:57 Відповісти
у падлюки Геруса запитайте..
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21.10.2022 15:38 Відповісти
 
 