На Каховську ГЕС Росія має допустити міжнародних спостерігачів, щоб розвіяти звинувачення у намірі підірвати її, - Лінкявічюс

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Росія має пустити міжнародних спостерігачів. Тільки таким чином можна відкинути звинувачення у намірі підірвати її.

Про це Лінкявічюс написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щоб розвіяти звинувачення щодо мінування дамби в Херсонській області, Росія має допустити туди міжнародних спостерігачів. Підрив (Каховської ГЕС - ред.) може спричинити гуманітарну катастрофу, повна відповідальність за яку ляже виключно на Росію", - написав Лінкявічюс.

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