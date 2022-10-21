На Каховську ГЕС Росія має допустити міжнародних спостерігачів, щоб розвіяти звинувачення у намірі підірвати її, - Лінкявічюс
Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Росія має пустити міжнародних спостерігачів. Тільки таким чином можна відкинути звинувачення у намірі підірвати її.
Про це Лінкявічюс написав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Щоб розвіяти звинувачення щодо мінування дамби в Херсонській області, Росія має допустити туди міжнародних спостерігачів. Підрив (Каховської ГЕС - ред.) може спричинити гуманітарну катастрофу, повна відповідальність за яку ляже виключно на Росію", - написав Лінкявічюс.
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Мужній, без Єрмака ми би вже співали Калінку-малінку ті їздили на відповідних "машинах", пробач Алах, це було б богопротивно.
Агресивно виборює незалежність, Єрмак просто настільки чоловіколюбний що навіть попи схиляються перед Його стійкістю. Затримав, відвернув, встояв, бореться, попри дрібні козні Попрошенка. Все просто - боремось задля перемоги, сказав непорушний Єрмак. Мммм, оця насолода на хвилинку зрозуміти як бути єрмакофродитом... маловартісно, але все ж таки. Лещенок - чорт і прочіє такіє же.
хоча...., а може Єрмак крутий?
ну, для своїх дітей там чи шо?
о б*же, це важко, подумати що ти Єрмак.
я старався... хоча.. Мерседес.... оооо, я-я, ох ето шампанскоє, уууу, прочь рукі женщіна, я замужем, Зєляяяяя, тут у тєбя сопєрніцаааааа, пратііівная, поди прочь
Так,тільки сила проти сили...
Хто відповідальний за виробництво зброї в Україні? - той і винен у загибелі тисяч наших громадян,у захопленні наших територій.