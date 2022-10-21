Україна не має ПРО та ППО проти балістичних ракет Ірану, ЗСУ шукають методи, - Повітряні сили
Україна не має засобів протидії іранським балістичним ракетам, які можуть з’явитися на озброєнні армії РФ, але Збройні Сили України працюють над цим.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав на брифінгу 21 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"На жаль, є така інформація, що Росія посилюватиметься саме балістикою. Хочу відразу зауважити, що проти балістичних ракет, як кажуть наші фахівці з РСЗВ, найкращий захист - знищити їх там, де вони стоять, або по дорозі. Ховатись [потрібно], безумовно, тому що аеробалістична ракета летить зверху і падає з величезною швидкістю", - сказав Ігнат.
Він наголосив, що в Україні на сьогоднішній день немає засобів протиракетної та протиповітряної оборони, щоби протидіяти цьому виду зброї, але ЗСУ шукають методи.
"Іран, ймовірно, постачатиме [балістичні ракети], якщо у світі не знайдуться якісь механізми зупинити ці постачання", - сказав спікер Повітряних сил.
З "позитивного" Ігнат виокремив те, що такі постачання свідчать про дефіцит в армії РФ на балістичні ракети. Ракети такого типу - "Іскандер-М" - розміщені в Калінінградській області РФ та на території Білорусі.
"Балістична зброя не є чимось новим для нас, вони постійно завдають ударів цими ракетами, а те, що в Росії вони вже в дефіциті, - це хороша новина. Просто так Іран би не просили", - сказав Ігнат, наголосивши, що іранські ракети суттєво програють російським за технічними характеристиками.
Будь ласка, зачекайте...
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Ахметов та Коломойськийта ще багато маленьких паразитів, рахуй хто зараз ганяє по Неньці на внедорожнику не являючись дотичним до ЗСУ - також паразит низового рівня.
Саме через высосану економіку ми не можем купити 1 млн будь чого щоб розбомбити всі пускові та інші засоби війни Москалів...
Тобто контроль за смертями не в наших руках... ми лишень спосіб, який при необхідності лишать всього.
Якщо ви цього з 2014 по сьогодні не зрозуміли...
Нам мільярди долларів постачають, не в них проблема, а в тому, що непотріб з умовного Парагваю нам не допоможе, а умовний Хаймарс треба виколупувати у тих стран, зо не дуже хочуть з ними самі розлучатися…
Нема бюджету - нема розцвіту оборонного комплексу... стадо кормлять олігархи із ТБ, а все геноцидне робиться під ковдрою. Логіка стада відсутня для розуміння чому Беня списує відкрито багато млрд... А до цього був "приват" який вивів в офшори більше ніж 10 млрд долл (оцінка Саакашвілі по привату була 24 млрд уе, але без підрахунку скільки посередників "дали кредитів" а потім удалили весь документооборот... Тобто тоді під Петром тихенько крали - а тепер відкрито...
Ось вам питання: вкрав умовний Зе на дороги з ковідфонду та МО, а потом "Вагнергейт" - здача Херсону - а москаль дороги не перебиває ракетами (по доктрині війни це обов'язково). Запам'ятайте це питання - відповідь будет десь в 25 році.
Але, можливо, поспішаю: як гадаєте чого бетонку не трогає тварь?
нікуа не зрозуміло...
новый лучше чем-то кроме того что он новый?))
Союзницького або просто Договору.
Будапештський виявився "декларацією намірів"..
Теоретично можна ракету і рогаткою збити, але ж краще мати дієвіші засоби для цього
Они 10 месяцев назад в Белгороде в очереди стояли.
Вот видите,ЗЕ уже тогда внедрял наших диверсантов во вражеское логово.
"грім-2" розроблено для саудитів
ЯК і обіцянки Демократа байдена зокрема про Лендліз..
але Ігнатові її не дадуть (щоправда, він і не просив)
20 октября в Москву из тегерана прилетел грузовой Boeing 747 (EP-SIH) авиакомпании Saha Airlines, а уже 21 числа Ил-76 (EP-PUS) ВВС Ирана.
https://twitter.com/i/status/1583377894155640832
ми віримо в тебе, Марку, не зупиняйся!
А Ахметов с Коломойским сколько
военных заводов за рубежом купили,открыли?
країна під санкціями спромоглась наладити виробництво балістичних ракет та сотен (тисяч) дронів, а Україна на 8 році війни продовжує й дедалі вкладатись в асфальт
результат передбачуваний, нажаль...