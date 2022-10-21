Україна не має ПРО та ППО проти балістичних ракет Ірану, ЗСУ шукають методи, - Повітряні сили

Україна не має засобів протидії іранським балістичним ракетам, які можуть з’явитися на озброєнні армії РФ, але Збройні Сили України працюють над цим.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав на брифінгу 21 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"На жаль, є така інформація, що Росія посилюватиметься саме балістикою. Хочу відразу зауважити, що проти балістичних ракет, як кажуть наші фахівці з РСЗВ, найкращий захист - знищити їх там, де вони стоять, або по дорозі. Ховатись [потрібно], безумовно, тому що аеробалістична ракета летить зверху і падає з величезною швидкістю", - сказав Ігнат.

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Він наголосив, що в Україні на сьогоднішній день немає засобів протиракетної та протиповітряної оборони, щоби протидіяти цьому виду зброї, але ЗСУ шукають методи.

"Іран, ймовірно, постачатиме [балістичні ракети], якщо у світі не знайдуться якісь механізми зупинити ці постачання", - сказав спікер Повітряних сил.

З "позитивного" Ігнат виокремив те, що такі постачання свідчать про дефіцит в армії РФ на балістичні ракети. Ракети такого типу - "Іскандер-М" - розміщені в Калінінградській області РФ та на території Білорусі.

"Балістична зброя не є чимось новим для нас, вони постійно завдають ударів цими ракетами, а те, що в Росії вони вже в дефіциті, - це хороша новина. Просто так Іран би не просили", - сказав Ігнат, наголосивши, що іранські ракети суттєво програють російським за технічними характеристиками.

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