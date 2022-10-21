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Україна не має ПРО та ППО проти балістичних ракет Ірану, ЗСУ шукають методи, - Повітряні сили

ігнат

Україна не має засобів протидії іранським балістичним ракетам, які можуть з’явитися на озброєнні армії РФ, але Збройні Сили України працюють над цим.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав на брифінгу 21 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"На жаль, є така інформація, що Росія посилюватиметься саме балістикою. Хочу відразу зауважити, що проти балістичних ракет, як кажуть наші фахівці з РСЗВ, найкращий захист - знищити їх там, де вони стоять, або по дорозі. Ховатись [потрібно], безумовно, тому що аеробалістична ракета летить зверху і падає з величезною швидкістю", - сказав Ігнат.

Читайте: Іран радить своїм громадянам залишити Україну

Він наголосив, що в Україні на сьогоднішній день немає засобів протиракетної та протиповітряної оборони, щоби протидіяти цьому виду зброї, але ЗСУ шукають методи.

"Іран, ймовірно, постачатиме [балістичні ракети], якщо у світі не знайдуться якісь механізми зупинити ці постачання", - сказав спікер Повітряних сил.

З "позитивного" Ігнат виокремив те, що такі постачання свідчать про дефіцит в армії РФ на балістичні ракети. Ракети такого типу - "Іскандер-М" - розміщені в Калінінградській області РФ та на території Білорусі.

"Балістична зброя не є чимось новим для нас, вони постійно завдають ударів цими ракетами, а те, що в Росії вони вже в дефіциті, - це хороша новина. Просто так Іран би не просили", - сказав Ігнат, наголосивши, що іранські ракети суттєво програють російським за технічними характеристиками.

Також читайте: Українське ППО знищує 85% дронів-камікадзе Shahed-136, - Ігнат

Автор: 

Іран (2023) ракети (4021) Повітряні сили (2623) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+17
найкращє ПРО це свої ракети, сюди зараз треба вкладатись в першу чергу, коли будуть свої тоді можно буде і по Ірану вїбати
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21.10.2022 15:16
+12
Давно відомо шо по всій країні встановлено протиракетні щити.
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21.10.2022 15:24
+7
Якщо почнемо прямо завтра, то скільки часу буде потрібно, два-три-чотири роки? Треба розуміти що зараз свого ми вже не маємо часу виробляти з нуля. Як би прикро це не було і скільки ми не шукали в цьому винних. Тільки постачання із зовні. Після війни будемо будувати. А зараз пошуки постачальників зброї це головне.
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21.10.2022 15:34
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найкращє ПРО це свої ракети, сюди зараз треба вкладатись в першу чергу, коли будуть свої тоді можно буде і по Ірану вїбати
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21.10.2022 15:16 Відповісти
Пока будешь делать ракеты- не останется заводов, где их надо делать.
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21.10.2022 15:19 Відповісти
А чому б в Європі їх не виготовляти чи на крайняк Закарпаття?
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21.10.2022 15:24 Відповісти
Багато бачив прильотів калібрів та іншої хєрні. Максимальна глибина ями, яку риє ця фігня десь 5 метрів. Тобто, якщо будувати завод на глибині 20 метрів, то ніякі кацапські ракети його не зруйнують.
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21.10.2022 15:24 Відповісти
Якщо почнемо прямо завтра, то скільки часу буде потрібно, два-три-чотири роки? Треба розуміти що зараз свого ми вже не маємо часу виробляти з нуля. Як би прикро це не було і скільки ми не шукали в цьому винних. Тільки постачання із зовні. Після війни будемо будувати. А зараз пошуки постачальників зброї це головне.
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21.10.2022 15:34 Відповісти
Черерез лет 10 будет первая ракета для испытаний. Давайте реально смотреть на такие вещи.
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21.10.2022 15:38 Відповісти
Когда уже цирроз печени ,поздно пить боржоми .
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21.10.2022 16:10 Відповісти
Чому не мають ППО, хто це сказав ?
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21.10.2022 15:17 Відповісти
Речник Повітряних Сил ЗСУ.
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21.10.2022 15:20 Відповісти
Ахметов та Коломойський та ще багато маленьких паразитів, рахуй хто зараз ганяє по Неньці на внедорожнику не являючись дотичним до ЗСУ - також паразит низового рівня.

Саме через высосану економіку ми не можем купити 1 млн будь чого щоб розбомбити всі пускові та інші засоби війни Москалів...

Тобто контроль за смертями не в наших руках... ми лишень спосіб, який при необхідності лишать всього.

Якщо ви цього з 2014 по сьогодні не зрозуміли...
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21.10.2022 15:48 Відповісти
Не кажіть дурниць. Питання не в тому що нема грошей, а в тому що треба ще й відшукати того в кого є саме необхідна зброя, та ще й того хто погодиться її продати.

Нам мільярди долларів постачають, не в них проблема, а в тому, що непотріб з умовного Парагваю нам не допоможе, а умовний Хаймарс треба виколупувати у тих стран, зо не дуже хочуть з ними самі розлучатися…
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21.10.2022 15:55 Відповісти
Так контекст не про те що грошей немає, а про пустий бюджет, скорочення на космічну галузь, промисловість, оборонку та ін, маю відношення до УПА та ЗСУ, знаю що з ними робилось 30 років: все робилось для знецінення патріотизму проти москалів, які окупували другу УНР... Все робиться щоб ми були дерев'яними шматочками якими правлять маніпулятори:
Нема бюджету - нема розцвіту оборонного комплексу... стадо кормлять олігархи із ТБ, а все геноцидне робиться під ковдрою. Логіка стада відсутня для розуміння чому Беня списує відкрито багато млрд... А до цього був "приват" який вивів в офшори більше ніж 10 млрд долл (оцінка Саакашвілі по привату була 24 млрд уе, але без підрахунку скільки посередників "дали кредитів" а потім удалили весь документооборот... Тобто тоді під Петром тихенько крали - а тепер відкрито...

Ось вам питання: вкрав умовний Зе на дороги з ковідфонду та МО, а потом "Вагнергейт" - здача Херсону - а москаль дороги не перебиває ракетами (по доктрині війни це обов'язково). Запам'ятайте це питання - відповідь будет десь в 25 році.

Але, можливо, поспішаю: як гадаєте чого бетонку не трогає тварь?
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21.10.2022 17:20 Відповісти
Іскра...

нікуа не зрозуміло...
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21.10.2022 16:08 Відповісти
Ніхто таких ракет не дасть. Існує міжнародний договір про нерозповсюдження ракет 300+ км.
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21.10.2022 15:21 Відповісти
Однак ніхто не забороняє будувати такі ракети в Україні.
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21.10.2022 15:25 Відповісти
та й штати начебто призупинили свою участь в договорі...
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21.10.2022 15:32 Відповісти
договір перестав діяти.
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21.10.2022 16:06 Відповісти
Вище відписав.
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21.10.2022 15:35 Відповісти
Для своїх потреб можна виробляти 500+, але ж це мінус асфальт.
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21.10.2022 15:26 Відповісти
адепты будапешского меморандума тоже рассуждали подобным образом
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21.10.2022 15:25 Відповісти
Це старий договір. 80-х років.
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21.10.2022 15:27 Відповісти
не 80-х

новый лучше чем-то кроме того что он новый?))
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21.10.2022 16:21 Відповісти
цей договір уже не існує
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21.10.2022 15:38 Відповісти
Вимагати можна ПРИ УМОВІ ІСНУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПІДСТАВ.

Союзницького або просто Договору.

Будапештський виявився "декларацією намірів"..
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21.10.2022 16:10 Відповісти
Свято асфальту на 300 млрд набуває яскравих кольорів.
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21.10.2022 15:20 Відповісти
потрібно вірити ЗСУ
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21.10.2022 15:22 Відповісти
ЗСУ не виробляють зброю.
Теоретично можна ракету і рогаткою збити, але ж краще мати дієвіші засоби для цього
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21.10.2022 15:26 Відповісти
Давно відомо шо по всій країні встановлено протиракетні щити.
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21.10.2022 15:24 Відповісти
Еще есть противоракетные грузовики с такими надписями.
Они 10 месяцев назад в Белгороде в очереди стояли.
Вот видите,ЗЕ уже тогда внедрял наших диверсантов во вражеское логово.
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21.10.2022 16:32 Відповісти
А чому ми по цапах не стріляємо ?
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21.10.2022 15:25 Відповісти
Чим? Які ваші пропозиції? Грім-2 закатали в асфальт. Точка летить лише на 120 км.
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21.10.2022 15:31 Відповісти
Може Чмутом, який ці проекти критикує досі ?
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21.10.2022 15:54 Відповісти
Жодна ПРО не гарантує 100 % коли йде масовий обстріл все одно декілька ракет долетить до цілі при роботі ПРО а коли систем ПРО і ППО мало тоді загроза вища і не гарантує збиття цих ракет
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21.10.2022 15:25 Відповісти
Patriot Pac3 sbyli raketi Iskanderov i iranskije takze.
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21.10.2022 15:32 Відповісти
Хіба іранські ракети крутіші за кацапські "Іскандери" ?
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21.10.2022 15:34 Відповісти
Прам обрадували до глибини душі
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21.10.2022 15:35 Відповісти
Хто прочитає суперечку на цій гілці - зацініть, як нам не витачає ракет "Грім", виробництво яких зупинила (заради асвальту) оця нині діюча зелена шушваль, що називає себе владою.
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21.10.2022 15:37 Відповісти
можливо ви шановний маєте на увазі ОТК"Сапсан"?
"грім-2" розроблено для саудитів
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21.10.2022 15:51 Відповісти
у травні була інфо про можливе постачання петріот в Україну... вже ні?...
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21.10.2022 15:38 Відповісти
бояться ескалації конфлікту
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21.10.2022 15:51 Відповісти
ні.. як можливість вона залишилась тією самою можливістю..

ЯК і обіцянки Демократа байдена зокрема про Лендліз..
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21.10.2022 16:13 Відповісти
Передайте інформацію про ракети Арестовичу. Він перерахує і відповість скільки буде запусків в день, скільки залишилось. До якого числа потрібно боятися, а вже потім ні. І таке інше. Жінки його *******. Цілий полковник.
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21.10.2022 15:38 Відповісти
тут потрібна Зевсова Егіда )

але Ігнатові її не дадуть (щоправда, він і не просив)
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21.10.2022 15:40 Відповісти
Збивати іранські ракети -досвід замішаний на крові українців
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21.10.2022 15:49 Відповісти
Иранские грузовые самолеты продолжают прибывать в РФ
20 октября в Москву из тегерана прилетел грузовой Boeing 747 (EP-SIH) авиакомпании Saha Airlines, а уже 21 числа Ил-76 (EP-PUS) ВВС Ирана.
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21.10.2022 15:55 Відповісти
Украинское ПВО сбивает Х-101

https://twitter.com/i/status/1583377894155640832
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21.10.2022 15:56 Відповісти
а видатний теоретик воєнного мистецтва Марк Міллі продовжував наполегливо вивчати проблему постачання Україні систем ATACMS

ми віримо в тебе, Марку, не зупиняйся!
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21.10.2022 15:59 Відповісти
"шукають методи"- на 9 месяце,смешно.
А Ахметов с Коломойским сколько
военных заводов за рубежом купили,открыли?
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21.10.2022 16:00 Відповісти
Пєтя взагалі-то теж купив системи ППО "захистити Київ,(тобто власну президентську дупу),а не ПРО
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21.10.2022 16:05 Відповісти
Купил.Можно список купленного оружия этих двух деятелей увидеть?
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21.10.2022 16:27 Відповісти
Так не страждайте хернею і просто превентивно знищіть їх поки вони не доставлені в рф.
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21.10.2022 16:13 Відповісти
Оговорочка по Фрейду вийшла. А як тоді калібри та іскандери збивають?
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21.10.2022 16:15 Відповісти
Не має? Зате асфальт має! Лутший в світі!
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21.10.2022 16:15 Відповісти
IRIS-T SLM в характеристиках пишуть, що можуть в тому числі балістичні цілі збивати. Звісно, що вона може її пошкодити тільки і БЧ долеть, карще потрібно звісно кінетична БЧ, але пошкоджена ракета, особливо з рідинним двигнуном, може впасти далеко від цілі.
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21.10.2022 16:43 Відповісти
це чудово

країна під санкціями спромоглась наладити виробництво балістичних ракет та сотен (тисяч) дронів, а Україна на 8 році війни продовжує й дедалі вкладатись в асфальт

результат передбачуваний, нажаль...
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21.10.2022 17:05 Відповісти
Якось не зрозумів. Судячі із таких заяв, що немає ппо проти іранські ракет, то виходить іарнські ракети кращі за калібри і іскандери, які наше ппо збиває? Якось дико звучить!
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21.10.2022 17:11 Відповісти
Чим збивать дрони, ракети? Варіантів десятки. По дронам питання можна було закрити за 6 місяців, по ракетам дещо більше. Але є одне НО - це влада України. Держава ще 30 років буде імітувати роботу у ВПК і в результаті отримаємо дирку від бублика. Потрібно дати можливість приватному бізнесу - а СБУ, прокуратуру до цих підприємств на вистріл М777 не підпускати - тоді буде шанс, а так лише коктелі молотова нажаль!!!
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21.10.2022 17:41 Відповісти
Нужен ассиметричный ответ - когда нет средства защиты, то нужны средства нападения. Например предоставить в достаточных количествах F-15/16 для ударов в глубине территории противника по ПУ этих ракет.
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21.10.2022 18:23 Відповісти
Иран под санкиями это сделал!! Какого х... Украина за восемь лет не сделала?!! Ничего не сделала! Ни снарядов, ни патронов, ни дронов, ничего!! Позорище какое то.бб
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21.10.2022 20:01 Відповісти
 
 