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Новини Санкції проти Росії Війна
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Після атак проти цивільної інфраструктури України виявилося, що Росія ще більше, ніж раніше, хоче тероризувати цілу Європу, - Моравецький

моравецький

Європейська Рада має дати жорстку оцінку останнім бомбардуванням Росією цивільних об’єктів та вбивствам простих людей в Україні, зокрема, через накладення чергових санкцій.

Про це у ході другого дня саміту Європейської Ради у Брюсселі заявив журналістам глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після цих атак виявилося, що Росія ще більше, ніж раніше, не тільки жодним чином не прагне миру і сідати за стіл переговорів, а просто хоче й надалі тероризувати Україну і таким чином і цілу Європу", - заявив Моравецький.

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Польський прем'єр висловив очікування, що Європейська Рада засудить акти терору проти цивільного населення в Україні. Він наголосив на необхідності накладення чергових санкцій на Росію і на білоруський режим, який її підтримує.

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Не для того отой недопалок розпочинав війну, щоб сідати за стіл переговорів тоді, коли він програє.
Він хтів ставити світу ультиматуми після переможних "Київ за 3 дні", але Україна виявилася міцнішою і він втрапив у капкан, виявивши всі свої слабкості. А далі будь-які дії ведуть до подальшого приниження цього ботоксного щура. Він загнав і себе, і московію в ситуацію, яка в шахах називається "цугцванг".
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21.10.2022 15:50 Відповісти
ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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21.10.2022 15:57 Відповісти
 
 