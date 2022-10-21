Воллес не боротиметься за посаду прем’єра та схиляється до підтримки Джонсона

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що схиляється до кандидатури Бориса Джонсона у боротьбі за пост наступного прем’єр-міністра.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Sky News.

Волес відмовився брати участь у перегонах і дав зрозуміти, що підтримуватиме Бориса Джонсона.

Він не був категоричним у своїй підтримці, але сказав, що "схиляється" до колишнього прем'єр-міністра.

"На цей момент я б схилявся до Бориса Джонсона", - сказав він, водночас додавши, що до Джонсона залишаються питання, маючи на увазі парламентські розслідування щодо його поведінки.

Воллес став другим міністром кабінету міністрів, який публічно підтримав Джонсона, після того, як це зробив міністр з питань підприємництва Джейкоб Ріс-Могг.

Читайте: Джонсон - на другому місці серед претендентів на прем’єра Британії, - ВВС

Воллес сказав, що Консервативна партія також має подумати про те, "хто має мандат", зазначивши, що Джонсон виграв вибори 2019 року.

Воллес додав, що партія "має зосередитися" на тому, хто принесе єдність, і хто зможе виграти наступні вибори.

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Ліз Трасс йде у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Колишній очільник уряду Борис Джонсон заявив, що готовий поборотися за крісло, і терміново повертається заради цього з відпустки на Карібах.