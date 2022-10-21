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Новини
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Воллес не боротиметься за посаду прем’єра та схиляється до підтримки Джонсона

бен,уоллес,воллес

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що схиляється до кандидатури Бориса Джонсона у боротьбі за пост наступного прем’єр-міністра.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Sky News.

Волес відмовився брати участь у перегонах і дав зрозуміти, що підтримуватиме Бориса Джонсона.

Він не був категоричним у своїй підтримці, але сказав, що "схиляється" до колишнього прем'єр-міністра.

"На цей момент я б схилявся до Бориса Джонсона", - сказав він, водночас додавши, що до Джонсона залишаються питання, маючи на увазі парламентські розслідування щодо його поведінки.

Воллес став другим міністром кабінету міністрів, який публічно підтримав Джонсона, після того, як це зробив міністр з питань підприємництва Джейкоб Ріс-Могг.

Читайте: Джонсон - на другому місці серед претендентів на прем’єра Британії, - ВВС

Воллес сказав, що Консервативна партія також має подумати про те, "хто має мандат", зазначивши, що Джонсон виграв вибори 2019 року.

Воллес додав, що партія "має зосередитися" на тому, хто принесе єдність, і хто зможе виграти наступні вибори.

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Ліз Трасс йде у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Колишній очільник уряду Борис Джонсон заявив, що готовий поборотися за крісло, і терміново повертається заради цього з відпустки на Карібах.

Автор: 

Велика Британія (5571) Джонсон Борис (582) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+9
Ніякий індус ніколи не стане справжнім британцем. Альтернативи Борісу не може бути зараз.
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21.10.2022 15:46
+8
говорят в мацкве кур доят

був би компромат, то не був би міністром

Серу Бену велика подяка від українців за підтримку Джонсонюка !
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21.10.2022 16:15
+7
Чудовий тандем! Перемоги друзям України!
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21.10.2022 15:48
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Джонсонюка у прем"єри!
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21.10.2022 15:45 Відповісти
Ніякий індус ніколи не стане справжнім британцем. Альтернативи Борісу не може бути зараз.
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21.10.2022 15:46 Відповісти
Говорят на Воллеса есть какой-то жесткий компромат за грехи молодости. Когда он только пошел баллотироваться летом, то его пригласили к себе управляющие тори, показали ему что они это знают и убедили не балотироваться.
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21.10.2022 15:46 Відповісти
говорят в мацкве кур доят

був би компромат, то не був би міністром

Серу Бену велика подяка від українців за підтримку Джонсонюка !
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21.10.2022 16:15 Відповісти
Чудовий тандем! Перемоги друзям України!
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21.10.2022 15:48 Відповісти
"Джонсона залишаються питання, маючи на увазі парламентські розслідування щодо його поведінки"
- Скажи, чи буде Світ поглинений Хаосом?
- Ні, але буде така запекла боротьба за Абсолютний Порядок, що каменя на камені не залишиться.
"І рада, рада вже була, що вийшла за каліку".
Там, де завзято ганяються за ідеалом, зрештою отримують ледь не найгірший можливий варіант.
Тому що всі гарні забраковані як неідеальні, всі прийнятні кудись сплили, часу гурманити вже немає, доводиться обирати серед сміття, що залишилось.
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21.10.2022 15:52 Відповісти
Це визиває повагу.
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21.10.2022 15:53 Відповісти
Хочеться лише запитати, "Що з їбалом, Дімон-Утачька?".
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21.10.2022 16:05 Відповісти
асвальт піднявся та вдарив
в черговий раз
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21.10.2022 16:17 Відповісти
Пане ДЖОНСОНЮК - Україна за тебе!!!
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21.10.2022 16:26 Відповісти
а я скажу вам --ЕСЛИ ПРОЙДЕТ ДЖОНСОН,то ЯДЕРНЫЙ ШАНТАЖ кремля пропадет и даже вспоминать небудут и !!!! БЕЛОРУССИЯ никогда невойдет в войну, и даже ИРАН обмякнет.А еще победа ДЖОНСОНА --это победа над трампистами и республиканцы наконец,избявяться от этого дивного трампа!! ДЖОНСОН -это КОНЕЦ войне и нынишней россии-НЕ мало, не богато и ВСЯ НОРМАЛЬНАЯ ЕВРОПА должна как-то помочь в этом
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21.10.2022 16:41 Відповісти
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21.10.2022 21:14 Відповісти
 
 