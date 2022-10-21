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Новини Війна
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Напавши на Україну, Росія порушила принципи Хартії ООН, - експрокурор Трибуналу з Югославії Голдстоун

голдстоун

Напавши на Україну, Росія розв’язала жорстоку війну та порушила принципи Хартії ООН.

Про це Річард Голдстоун, колишній головний міжнародний обвинувач Трибуналу щодо колишньої Югославії, сказав під час свого онлайн виступу на Міжнародній конференції "Права людини проти геноциду", організованій берлінським аналітичним центром Liberale Moderne, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"РФ також підписалася під принципами ООН, і немає жодного сумніву в тому, що нападом на Україну РФ порушила принципи Хартії ООН. Зокрема, ми повинні згадати анексію Криму... після цього відбувся напад РФ в інших регіонах України. Все це перетворилося на повномасштабну війну, яка була розпочала РФ проти України 24 лютого 2022 року", - сказав Голдстоун.

Він наголосив, що дуже важливо притягнути до відповідальності усіх винних в цій війні. А також висловив підтримку ідеї щодо створення спеціального суду.

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За його словами немає жодних причин, щоб не створювати спеціальний суд, який би діяв паралельно з Міжнародним кримінальним судом (МКС), бо "потерпілі мають право на захист і винні в цьому мають бути притягнені до відповідальності.... Ми не можемо закривати очі на правду ми повинні діяти зараз", - підкреслив він.

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ООН (3344) росія (65073) трибунал (260)


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Але з ООН не вигнали
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21.10.2022 17:03 Відповісти
Значить її не має бути в ООН!
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21.10.2022 17:09 Відповісти
Лише один? Та вона порушила усі відомі принципи
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21.10.2022 17:13 Відповісти
Єдиний принцип оон, який ця організація зберігає, це «гроши не пахнуть».
Можна годинами сперечатися про те, що оон немає дієвого механізму, щоб захистити окрему країну від агресії, або покарати агресора.
Але вже те, що оон не вжила жодних дій, (нехай беззмістовних, номінальних, пустих, але хочаб якихось!) щоб припинити цей жах, показує, наскільки це пуста, нікчемна і аморальна структура!
Навіть ліга націй, яку критикували всі хто міг і то спромоглася вигнати зі свого складу агресорів!
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21.10.2022 17:15 Відповісти
Ти помиляєшся. ООН наплодила багато різних резолюцій, які нам на користь, але носять лише рекомендаційний характер. Щоб зробити щось більше, потрібно Рішення РадБезу ООН, а там в кацапів вето. Вигнати кацапів без розпуску ООН неможливо.
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21.10.2022 17:28 Відповісти
Не зовсім. Юридично росії немає в ООН. ЇЇ на відміну від України ніхто не приймав в ООН. Кацапи в односторонньому порядку оголосили себе правонаступницею срср як члена ООН без будь-якої юридичної згоди на це інших його колишніх 14 республік. Те, що кацапи в радбезі та взагалі в ООН, це виключно політична згода інших країн у зв'язку з наявністю у недоімперії ядерної зброї. Юридично ніщо не заважає кацапів перестати пускати до зали радбезу ООН. Але для цього треба мати яйця та бажання ліквідувати цих терористів
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21.10.2022 17:39 Відповісти
Юридично це вже пробували протягнути, але не проканало. Тому, як я і написав.
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21.10.2022 18:02 Відповісти
якщо світ сьогодні ще не мае раельних механізмів притягати вбивць та терористів до відповідальності....- то до чого всі ці світові організації- просто трутні та паразити...- відносно агресора повинні діяти всі разом , що санкціями ,що іншим- ніяких контактів із агресором...
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21.10.2022 17:28 Відповісти
Так і хочеться спитати: ти щось конкретно по справі чи так поговорити?
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21.10.2022 17:30 Відповісти
 
 