Напавши на Україну, Росія порушила принципи Хартії ООН, - експрокурор Трибуналу з Югославії Голдстоун
Напавши на Україну, Росія розв’язала жорстоку війну та порушила принципи Хартії ООН.
Про це Річард Голдстоун, колишній головний міжнародний обвинувач Трибуналу щодо колишньої Югославії, сказав під час свого онлайн виступу на Міжнародній конференції "Права людини проти геноциду", організованій берлінським аналітичним центром Liberale Moderne, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"РФ також підписалася під принципами ООН, і немає жодного сумніву в тому, що нападом на Україну РФ порушила принципи Хартії ООН. Зокрема, ми повинні згадати анексію Криму... після цього відбувся напад РФ в інших регіонах України. Все це перетворилося на повномасштабну війну, яка була розпочала РФ проти України 24 лютого 2022 року", - сказав Голдстоун.
Він наголосив, що дуже важливо притягнути до відповідальності усіх винних в цій війні. А також висловив підтримку ідеї щодо створення спеціального суду.
За його словами немає жодних причин, щоб не створювати спеціальний суд, який би діяв паралельно з Міжнародним кримінальним судом (МКС), бо "потерпілі мають право на захист і винні в цьому мають бути притягнені до відповідальності.... Ми не можемо закривати очі на правду ми повинні діяти зараз", - підкреслив він.
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Можна годинами сперечатися про те, що оон немає дієвого механізму, щоб захистити окрему країну від агресії, або покарати агресора.
Але вже те, що оон не вжила жодних дій, (нехай беззмістовних, номінальних, пустих, але хочаб якихось!) щоб припинити цей жах, показує, наскільки це пуста, нікчемна і аморальна структура!
Навіть ліга націй, яку критикували всі хто міг і то спромоглася вигнати зі свого складу агресорів!