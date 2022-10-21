Під час воєнного стану паспорт є дійсним, навіть якщо строк вклеювання фото порушено, - Кабмін

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку вклеювання фотографії в паспорт на час дії воєнного стану. Вклеїти фотографію в паспорт у разі досягнення громадянином 25-45-річного віку можна буде протягом 30 календарних днів від дня припинення чи скасування воєнного стану, а до цього документ продовжуватиме посвідчувати особу.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення Кабміну передбачає, що паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився (за 30 днів до 24.02.22 та після цієї дати), та паспорти громадян України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи в разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку (строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24.02.22 та після цієї дати), є документами, що підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

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