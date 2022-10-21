УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3932 відвідувача онлайн
Новини
11 335 3

Під час воєнного стану паспорт є дійсним, навіть якщо строк вклеювання фото порушено, - Кабмін

паспорт

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку вклеювання фотографії в паспорт на час дії воєнного стану. Вклеїти фотографію в паспорт у разі досягнення громадянином 25-45-річного віку можна буде протягом 30 календарних днів від дня припинення чи скасування воєнного стану, а до цього документ продовжуватиме посвідчувати особу.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення Кабміну передбачає, що паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився (за 30 днів до 24.02.22 та після цієї дати), та паспорти громадян України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи в разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку (строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24.02.22 та після цієї дати), є документами, що підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Також читайте: Термінове оформлення паспорта подорожчає з 1 листопада

Автор: 

Кабмін (14081) паспорт (1152) воєнний стан (573) Мельничук Тарас (56)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну и хорошо, а то я вклеил фото Безумной - теперь пропускают на курсы ветеринара бесплатно. А на курсы "Познавца галоперидола-поциента" так вообще с доплатой. а можно сказали еще не робрить хлебало, так дают значочек - Орахам и Я - бронза, отлив. И это хорошо, больше значков - меньше Виввипяточков
показати весь коментар
21.10.2022 17:11 Відповісти
30 дней не достаточно...

Очень много людей не успеют вложиться эти сроки !!! И само государство не успеет оформить вложиться...

Это прожектерство....

Я думаю нужен ГОД после войны.

И это касается не только паспортом... А много чего остального... Более того, очень много чего предстоит восстанавливать людям... Боюсь что минимум 5 лет на это понадобится !!!
показати весь коментар
21.10.2022 21:09 Відповісти
 
 