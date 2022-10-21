Росія з 10 по 21 жовтня пошкодила понад 400 об’єктів інфраструктури у 16 областях України, - Шмигаль

Серед пошкоджених об’єктів інфраструктури – десятки енергетичних об’єктів. Додатково на енергооб’єкти влаштовують кібератаки. Мета росіян – залишити Україну без води, без світла та без тепла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 21 жовтня. Проте, за його словами, ситуація в енергетиці залишається контрольованою.

"Російська армія визначила нашу енергетику одним із ключових об'єктів своїх атак. Обстріли генерації, тобто об'єктів, що виробляють електроенергію. Обстріли систем розподілу електроенергії, тобто ліній електропередач, завдяки яким у кожного з нас є вдома світло... Паралельно цим українські об'єкти енергетики перебувають під постійними кібератаками", – розповів Шмигаль.

Він зазначив, що російські пропагандисти та чиновники вже навіть не приховують, що ціль цих атак – залишити українців без найважливіших послуг ЖКГ.

"Незважаючи на те, що удари по енергетичній інфраструктурі завдаються понад тиждень, ситуація залишається важкою, але контрольованою", – наголосив прем'єр.

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Зокрема, збільшено кількість ремонтних бригад, закуповується додаткове обладнання. Також надходить допомога від міжнародних партнерів – як грошова (наприклад, 55 млн дол. на ремонт від США), так і матеріально-технічна (генератори, трансформаторне обладнання, проводи, ізолятори для ліній електропередач від Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії та інших країн. ).

Майже всі території, що контролюються Україною, забезпечені електроенергією. Зараз 99% населених пунктів, де на постійній основі немає світла, – це або окуповані території, або населені пункти в безпосередній близькості до зони бойових дій, де немає можливості проводити ремонти.

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Проте терор продовжиться, впевнений глава уряду. "Це стосується не тільки енергосистеми, а й об'єктів водопостачання та теплопостачання. Перебої можливі, тому всі мають бути готові. Зробити запас технічної та питної води. Мати теплі речі. Батарейки, ліхтарики, повербанки. Все це потрібно за цих умов", – попередив Шмигаль.