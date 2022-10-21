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Новини Війна
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Кличко пригрозив "суворими рішеннями" посадовцям, які досі не облаштували сховища для людей

кличко

Мер Києва Віталій Кличко перевірив сховища, на які найбільше скаржаться кияни. Він попередив, що винні у тому, що укриття досі знаходяться у неналежному стані, понесуть відповідальність.

Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, деякі голови районів та посадовці на місцях не якісно виконують доручення і свої обов’язки. Надходять скарги від киян, що багато укриттів не облаштовані. Або що гірше – зачинені. Люди під час повітряної тривоги не можуть туди потрапити. Тому будемо ухвалювати суворі рішення, щоб ті, в чиїй компетенції на місцях підготовка й утримання укриттів, несли відповідальність. Якщо вони не спроможні ефективно працювати – будемо шукати тих, хто зможе виконувати свої обов’язки належно", – наголосив Кличко.

Він також підкреслив, що місто ще кілька місяців тому виділило близько 100 млн грн для того, щоб укриття привели в належний стан. Кошти отримав кожен район Києва.

"Спочатку посадовці районів скаржилися, що немає грошей. Гроші виділили. Але не всі поспішають втілити те, на що отримали кошти. Це – неприйнятна ситуація! Адже безпека сьогодні є ключовим питанням для кожного киянина", – наголосив Кличко.

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Мер столиці підкреслив, що всі укриття, сховища чи приміщення подвійного використання повинні бути доступні для людей під час повітряної тривоги. Приміщення подвійного використання, навіть ті, що знаходяться в оренді чи власності і де розміщені магазини чи кафе, мають бути відчинені як укриття під час небезпеки. Всі бомбосховища повинні бути елементарно облаштовані для перебування в них людей, в тому числі маленьких дітей.

За словами Віталія Кличка, перевірки стану укриттів пройдуть в усіх районах міста.

На сьогодні в Києві використовують понад 4 тисячі укриттів для населення. Серед них - споруди подвійного призначення, підземні автопаркінги, підземні переходи, приміщення метрополітену, цокольні та підвальні приміщення, а також укриття на підприємствах.

Автор: 

Київ (19445) Кличко Віталій (3509)


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Топ коментарі
+8
,виталик меньше слов больше рукоприкладства
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21.10.2022 17:22
+3
Виталя пообещал начать отопительный сезон 20-го.
И что ? И где ?
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21.10.2022 17:19
+3
Эт да. Все на шашлыки
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21.10.2022 17:50
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Виталя пообещал начать отопительный сезон 20-го.
И что ? И где ?
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21.10.2022 17:19 Відповісти
У меня час назад пошло.
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21.10.2022 17:46 Відповісти
,виталик меньше слов больше рукоприкладства
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21.10.2022 17:22 Відповісти
та якэ рукоприкладство...схожэ билет к ляшку купит на перевоспитание..
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21.10.2022 17:28 Відповісти
А почему не к Зе? Каклета Киля даже знает где сныкаться
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21.10.2022 17:47 Відповісти
та не..буба щаз по дымам спец.
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21.10.2022 17:54 Відповісти
Не якісно виконують доручення і свої обов'язки тому, що не бояться ніякої відповідальнотсті перед мером і тим паче суспільством, якщо не буде тотальних кадрових рішень, а тільки бла, бла, бла, як останні вісім роів, то все так і залишиться.
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21.10.2022 17:28 Відповісти
Имеется в виду "стать на колени", или таки "шашлыки"?
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21.10.2022 17:48 Відповісти
Переходить до них підвали там буде все
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21.10.2022 17:30 Відповісти
Кличко ниє як мала дитина. Киіврада чи кмда виділила 100млн., зроби елементарну перевірку витрачання коштів, зп просирання держкоштів у нас статей найбільше в світі
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21.10.2022 17:41 Відповісти
Киіврада чи кмда виділила 100млн, а Зе простил каломойше 5 ярдов. И таки шо?
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21.10.2022 17:52 Відповісти
З Подольського моста гроші легше красти, чим бомбосховища облаштовувати...
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21.10.2022 17:44 Відповісти
Эт да. Все на шашлыки
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21.10.2022 17:50 Відповісти
Всі гроші на укриття вже давно розікрадені і Кличко про це знає! Підозрюю що і сам з цього щось отримав. Інакше в Києві не буває! - тут все прогнило ще з часів мерів Салія та Омельченко. Останній опікувався Клічком за рахунок міста і якому Клічко люто заздрив. Ну ось тепер він сам мер і з самого початку його "господарської діяльності" маємо постійні корупційні оборудки...
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21.10.2022 17:53 Відповісти
Потрібно просто меньше красти , але рученьки самі тягнуться до фінансування і ні хто по їм не дасть коли вся влада в одних руках. А наразі обіцяти не означає одружуватися, як говорив один теж класик "Ви тримайтесь - просто грошей немає"- всі пішли на відкати.
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21.10.2022 18:32 Відповісти
А сам Кличко? Немцы в голодных 1944-45гг понастроили во всех своих городах сотни ! высотных бетонных бункеров для воздушной обороны. На крыше стояли зенитки, боеприпасы поднимали на лифте, в подвалах сидели горожане вовремя налетов.
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21.10.2022 21:23 Відповісти
 
 