Після підпалу готелю з українцями в Німеччині Київ просить ЄС не надавати притулку ухилянтам з РФ: Росіяни погрожують фізичною розправою українським жінкам та дітям
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після інциденту з імовірним підпалом готелю для українських біженців у Німеччині висловив стурбованість щодо подальшого стану безпекової ситуації у країнах, де наразі перебувають біженці з України.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться у заяві омбудсмана.
"У середу ввечері 19 жовтня 2022 року в будинку з українськими біженцями, що розташований у німецькому Грос-Стремкендорфі, спалахнула пожежа. Голова муніципалітету Грос-Стремкендорфі Тіно Шоман заявив, що є підстави вважати, що пожежа була влаштована навмисно. В цей же день поліція перевіряла помешкання у зв’язку із іншим злочином — нанесенням невідомими особами графіті зі свастикою на вхідних дверях будинку.
На момент пожежі у приміщенні перебували 17 осіб – 14 українців, які тікаючи від наслідків збройної агресії Російської Федерації, перемістилися до Німеччини та троє співробітників німецького Червоного Хреста, що безпосередньо опікується помешканням. На щастя, всі особи залишилися неушкодженими, оскільки змогли вчасно покинути будинок.
Висловлюю стурбованість щодо подальшого стану безпекової ситуації у країнах, де наразі перебувають біженці з України. Особливо в умовах, коли російські громадяни чоловічої статі в умовах мобілізаційної кампанії, оголошеної Путіним, масово покидають Російську Федерацію і часто в грубій формі висловлюють своє незадоволення та погрожують фізичною розправою українським жінкам та дітям за кордоном. Ми отримуємо такі повідомлення і вважаємо неприйнятною ситуацію, коли, тікаючи від збройної агресії в своїй країні, громадяни стають жертвами в місцях тимчасового притулку.
Закликаю владу Німеччини провести повне, неупереджене та швидке розслідування вказаних фактів, забезпечити переселення 14-ти українських біженців до більш безпечного місця, а також випрацювати системні рішення щодо забезпечення безпеки місць проживання українських громадян.
Важливим елементом таких рішень повинна бути широка інформаційна кампанія для українців та наявність гарячих ліній, на яку громадяни України могли б звертатися в разі погроз чи інших інцидентів, які можуть зашкодити їх життю та здоров’ю. Особливістю погроз зі сторони громадян Російської Федерації чи етнічних росіян є відсутність мовного бар’єру для кривдника і часто відсутність можливості оперативно повідомити поліцію про інцидент через брак знань німецької мови на рівні вільного спілкування телефоном.
Таким чином, з метою подальшого уникнення надзвичайних ситуацій, зокрема у країнах Європейського Союзу, та забезпечення стабільних і безпечних умов для українських біженців у ЄС, як Омбудсман України звертаюся
до урядів країн Європейського Союзу із закликом утриматися від прийняття рішень щодо надання прихистку чоловікам призовного віку, які ухиляються від мобілізації в Російській Федерації, до того моменту, поки постраждалим від російської агресії українським громадянам, а здебільшого це жінки, діти та літні люди, не будуть створені умови безпечного перебування в країнах ЄС, в умовах продовження обстрілів українських міст і цивільної критичної інфраструктури зі сторони Російської Федерації і неможливості повернення додому", - йдеться у заяві Лубінця.
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найважкіші бої у другій світовій з фашистами вели Українці котрі і загинули у більшій кількості 40-44% від загальних втрат.
Українці були як берсерки, винахідливі бійці, в той час як "руцкіє" були більше зачморені режимом.
У Німеччині найбільша діаспора кацапів, яка зараз може поповнитись новими виродками, що бігуть від мобілізації, а не засуджують війну проти українців.
І тоді )(уйло зі своіми маніакальними уявленнями про "рузький мир" піде до Німеччині (або інших західних країн) визволяти "руськогаварящих."
Израильтяне добровольцы сейчай погибают за Украину.
Читаймо:
3. На Украине мы защищаем Россию
Украины как государства нет, есть территория бывшей УССР, временно оккупированная террористической
бандой. Вся власть там сосредоточена в руках граждан
Израиля, США, Великобритании, которые организовали геноцид коренных жителей, «сократив» за годы «независимости» 20 миллионов человек.
4. Кто такие украинцы
Еще совсем недавно 96,7% украинцев были русскими.
Но 30 лет незалежности их лишали нормального образования, культуры, родного языка и превращали в «одичалых»
русофобов.
https://vvo.ric.mil.ru/upload/site176/s0uiIlbANp.pdf
Ми і так знаємо, що "Мы тут не пре чьом эта фсьо палитики на вайне зарабатывают дагаварица ни могут восем лет дамбили бамбас нада была слажить аружие..."
В Риге знакомым сожгли микроавтобус, предположительно за их участие в сборе гуманитарки для Украины.
В Латгалии в гостевом доме приютившем несколько десятков украинцев сожгли машины беженцев и пострадала машина хозяина.
У нас, конечно своих рашистских ГНИД полно, но приютить пропутинских мразей типа Чулпан Хаматовой могут только умалишённые!
Після перемоги, відкриють кордони для українських чоловіків, і ці країни чекає хвиля мордобоїв - помста за наших жінок і дітей яких москалі ображають поки українці воюють на війні яку вони не починали. Але завершать