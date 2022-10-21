Після підпалу готелю з українцями в Німеччині Київ просить ЄС не надавати притулку ухилянтам з РФ: Росіяни погрожують фізичною розправою українським жінкам та дітям

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після інциденту з імовірним підпалом готелю для українських біженців у Німеччині висловив стурбованість щодо подальшого стану безпекової ситуації у країнах, де наразі перебувають біженці з України.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться у заяві омбудсмана.

"У середу ввечері 19 жовтня 2022 року в будинку з українськими біженцями, що розташований у німецькому Грос-Стремкендорфі, спалахнула пожежа. Голова муніципалітету Грос-Стремкендорфі Тіно Шоман заявив, що є підстави вважати, що пожежа була влаштована навмисно. В цей же день поліція перевіряла помешкання у зв’язку із іншим злочином — нанесенням невідомими особами графіті зі свастикою на вхідних дверях будинку.

На момент пожежі у приміщенні перебували 17 осіб – 14 українців, які тікаючи від наслідків збройної агресії Російської Федерації, перемістилися до Німеччини та троє співробітників німецького Червоного Хреста, що безпосередньо опікується помешканням. На щастя, всі особи залишилися неушкодженими, оскільки змогли вчасно покинути будинок.

Висловлюю стурбованість щодо подальшого стану безпекової ситуації у країнах, де наразі перебувають біженці з України. Особливо в умовах, коли російські громадяни чоловічої статі в умовах мобілізаційної кампанії, оголошеної Путіним, масово покидають Російську Федерацію і часто в грубій формі висловлюють своє незадоволення та погрожують фізичною розправою українським жінкам та дітям за кордоном. Ми отримуємо такі повідомлення і вважаємо неприйнятною ситуацію, коли, тікаючи від збройної агресії в своїй країні, громадяни стають жертвами в місцях тимчасового притулку.

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Закликаю владу Німеччини провести повне, неупереджене та швидке розслідування вказаних фактів, забезпечити переселення 14-ти українських біженців до більш безпечного місця, а також випрацювати системні рішення щодо забезпечення безпеки місць проживання українських громадян.

Важливим елементом таких рішень повинна бути широка інформаційна кампанія для українців та наявність гарячих ліній, на яку громадяни України могли б звертатися в разі погроз чи інших інцидентів, які можуть зашкодити їх життю та здоров’ю. Особливістю погроз зі сторони громадян Російської Федерації чи етнічних росіян є відсутність мовного бар’єру для кривдника і часто відсутність можливості оперативно повідомити поліцію про інцидент через брак знань німецької мови на рівні вільного спілкування телефоном.

Таким чином, з метою подальшого уникнення надзвичайних ситуацій, зокрема у країнах Європейського Союзу, та забезпечення стабільних і безпечних умов для українських біженців у ЄС, як Омбудсман України звертаюся

до урядів країн Європейського Союзу із закликом утриматися від прийняття рішень щодо надання прихистку чоловікам призовного віку, які ухиляються від мобілізації в Російській Федерації, до того моменту, поки постраждалим від російської агресії українським громадянам, а здебільшого це жінки, діти та літні люди, не будуть створені умови безпечного перебування в країнах ЄС, в умовах продовження обстрілів українських міст і цивільної критичної інфраструктури зі сторони Російської Федерації і неможливості повернення додому", - йдеться у заяві Лубінця.