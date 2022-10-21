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Після підпалу готелю з українцями в Німеччині Київ просить ЄС не надавати притулку ухилянтам з РФ: Росіяни погрожують фізичною розправою українським жінкам та дітям

біженці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після інциденту з імовірним підпалом готелю для українських біженців у Німеччині висловив стурбованість щодо подальшого стану безпекової ситуації у країнах, де наразі перебувають біженці з України.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться у заяві омбудсмана.

"У середу ввечері 19 жовтня 2022 року в будинку з українськими біженцями, що розташований у німецькому Грос-Стремкендорфі, спалахнула пожежа. Голова муніципалітету Грос-Стремкендорфі Тіно Шоман заявив, що є підстави вважати, що пожежа була влаштована навмисно. В цей же день поліція перевіряла помешкання у зв’язку із іншим злочином — нанесенням невідомими особами графіті зі свастикою на вхідних дверях будинку.

На момент пожежі у приміщенні перебували 17 осіб – 14 українців, які тікаючи від наслідків збройної агресії Російської Федерації, перемістилися до Німеччини та троє співробітників німецького Червоного Хреста, що безпосередньо опікується помешканням. На щастя, всі особи залишилися неушкодженими, оскільки змогли вчасно покинути будинок.

Висловлюю стурбованість щодо подальшого стану безпекової ситуації у країнах, де наразі перебувають біженці з України. Особливо в умовах, коли російські громадяни чоловічої статі в умовах мобілізаційної кампанії, оголошеної Путіним, масово покидають Російську Федерацію і часто в грубій формі висловлюють своє незадоволення та погрожують фізичною розправою українським жінкам та дітям за кордоном. Ми отримуємо такі повідомлення і вважаємо неприйнятною ситуацію, коли, тікаючи від збройної агресії в своїй країні, громадяни стають жертвами в місцях тимчасового притулку.

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Закликаю владу Німеччини провести повне, неупереджене та швидке розслідування вказаних фактів, забезпечити переселення 14-ти українських біженців до більш безпечного місця, а також випрацювати системні рішення щодо забезпечення безпеки місць проживання українських громадян.

Важливим елементом таких рішень повинна бути широка інформаційна кампанія для українців та наявність гарячих ліній, на яку громадяни України могли б звертатися в разі погроз чи інших інцидентів, які можуть зашкодити їх життю та здоров’ю. Особливістю погроз зі сторони громадян Російської Федерації чи етнічних росіян є відсутність мовного бар’єру для кривдника і часто відсутність можливості оперативно повідомити поліцію про інцидент через брак знань німецької мови на рівні вільного спілкування телефоном.

Таким чином, з метою подальшого уникнення надзвичайних ситуацій, зокрема у країнах Європейського Союзу, та забезпечення стабільних і безпечних умов для українських біженців у ЄС, як Омбудсман України звертаюся

до урядів країн Європейського Союзу із закликом утриматися від прийняття рішень щодо надання прихистку чоловікам призовного віку, які ухиляються від мобілізації в Російській Федерації, до того моменту, поки постраждалим від російської агресії українським громадянам, а здебільшого це жінки, діти та літні люди, не будуть створені умови безпечного перебування в країнах ЄС, в умовах продовження обстрілів українських міст і цивільної критичної інфраструктури зі сторони Російської Федерації і неможливості повернення додому", - йдеться у заяві Лубінця.

Автор: 

біженці (1864) Німеччина (7345) росія (65073) погрози (488) Євросоюз (13388) мобілізація (3047) Лубінець Дмитро (591)


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Топ коментарі
+57
Кацапи які тікають від мобілізації вони звісно хотять щоб Росія воювала але самі здохнути бояться . Чому взагалі цих ухилянтів приймають до Європи ? Вони весь світ ненавидять .
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21.10.2022 17:20
+25
А в чем не прав? У нас уехали женщины с детьми от обстрелов и взрывов и выживают там как могут. И9 параши свалили быки крепкие, потому что хотят по телеку смотрят как другие хохлов мочат, а я сам боюсь хаймарс на голову и по колено в грязи в окопы холодном сидеть, поэтому буду в сытой Германии до украинских детей до.********* и пиз.деть про русский мир... Просто гниль и генетический мусор на планете
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21.10.2022 18:11
+21
Виперти кацапню на їхні "ісконно кацапські" болота-нехай там квакають!
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21.10.2022 17:47
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Кацапи які тікають від мобілізації вони звісно хотять щоб Росія воювала але самі здохнути бояться . Чому взагалі цих ухилянтів приймають до Європи ? Вони весь світ ненавидять .
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21.10.2022 17:20 Відповісти
При этом в Германии не хватает жилья, его просто уже нет для настоящих беженцев
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21.10.2022 21:18 Відповісти
З точки зору загідних і взагалі загальнолюдських цінностей воно правильно. Але мклалось так що в Європі дивляться на московитіа як на священних тварин- вони понесли страшні жертви у 2 св (а решта народіа совка що менше терпіли і загинули ?), по друге це невибагливі інвестори і покупці які скуповують все підряд аби тільки виглядало шикарно
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21.10.2022 17:30 Відповісти
Україна була під окупацією та
найважкіші бої у другій світовій з фашистами вели Українці котрі і загинули у більшій кількості 40-44% від загальних втрат.
Українці були як берсерки, винахідливі бійці, в той час як "руцкіє" були більше зачморені режимом.
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21.10.2022 21:40 Відповісти
Кацапы жгут женщин и детей а ты сволочь о чем?
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21.10.2022 17:31 Відповісти
Германии надо полностю пересмотреть свою имиграционную политику. У них, начиная с девяностых, уже понаехало чёрт знает кто.
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21.10.2022 17:36 Відповісти
Політика на заході одна - задобрювання московитів та отримати з них побільше зиску. Мій товариш працює в одній з краін європи котра ну дуже і дуже допомагає нам ******** зброєю, люди там все розуміють, але коли іх запитує чи будуть вони битися з рах то відповідають що ні, здадуться в полон і капітулюють щоб без жертв і руйнувань. Битися будуть поляки, прибалти може фіни і шведи. ***** на це розраховував і розраховує, що всі пересруть
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21.10.2022 17:49 Відповісти
Франція або Голландія, однакові
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21.10.2022 18:14 Відповісти
эти страны просто не ели своих детей, поэтому согласны здатися в полон і капітулювати щоб без жертв і руйнувань
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21.10.2022 21:25 Відповісти
Вони не розуміють головного і не дивляться у майбутнє.

У Німеччині найбільша діаспора кацапів, яка зараз може поповнитись новими виродками, що бігуть від мобілізації, а не засуджують війну проти українців.
І тоді )(уйло зі своіми маніакальними уявленнями про "рузький мир" піде до Німеччині (або інших західних країн) визволяти "руськогаварящих."
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21.10.2022 17:55 Відповісти
Фраза, яку почула кілька років тому моя дружина, прогулюючись біля Бранденбурзьких воріт: "Панаєхалі тут!". Це говорили між собою дві місцеві "німкені".
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21.10.2022 18:00 Відповісти
Охотно верю. Типичных заМКАДских кацапских тётушек, стаи которых 20+ лет назад часто видел в Нюнберге на лавочках в станции метро ************ у здания Quelle (похоже они там на конвейерах пахали), в западе теперь трудно найти. За несколько десятилетий кацапы в эмиграции видоизменяется и становится похожими на местных. Сохраняя при этом свою кацапскую сущность. Если ***** двинет войска в запад, они будет встречать их с цветами.
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22.10.2022 01:08 Відповісти
Все правильно написал кроме последних слов. Не забывай, что кто то может написать "як х-м за Голодомор".
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21.10.2022 21:17 Відповісти
Ми за Голодомор нікому крім жидобільшовиків претензій не предявляємо.
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22.10.2022 03:24 Відповісти
Есть только большевики- чекисты. И они резали евреев так же как нацисты.
Израильтяне добровольцы сейчай погибают за Украину.
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23.10.2022 15:05 Відповісти
Ти б історію трохи почитав. І статистику. На всю Україну зараз навряд чи вдасться знайти хоча б тисяч 20 жидів. Повтікали "патріоти" і ще тисячі в черзі на репатріацію. І продовжують тікати, але не в Ізраїль бо там нескінченна війна. В 2001 (перепис) їх тут лишалось 103 тисячі. Вони вже чомусь не хочуть будувати тут "Новий Єрусалим" в Одеській області...
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23.10.2022 15:54 Відповісти
Виперти кацапню на їхні "ісконно кацапські" болота-нехай там квакають!
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21.10.2022 17:47 Відповісти
Той, з кого бере приклад кремлівський недопалок, хотів частину кацапні знищити, а решту викинути, як непотріб, за Уральський хребет, у тайгу.
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21.10.2022 18:41 Відповісти
і кажи тепер, що був не правий...
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21.10.2022 20:04 Відповісти
Правильно казав колись брат рюZZkiх баранів...Йосіф Джугашвиі....харошій рюZkiй ...дохлій рюSSkiй...🦍💀💀
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21.10.2022 17:56 Відповісти
А як ще рузьге можуть ставитись до українців?
Читаймо:

3. На Украине мы защищаем Россию
Украины как государства нет, есть территория бывшей УССР, временно оккупированная террористической
бандой. Вся власть там сосредоточена в руках граждан
Израиля, США, Великобритании, которые организовали геноцид коренных жителей, «сократив» за годы «независимости» 20 миллионов человек.
4. Кто такие украинцы
Еще совсем недавно 96,7% украинцев были русскими.
Но 30 лет незалежности их лишали нормального образования, культуры, родного языка и превращали в «одичалых»
русофобов.

https://vvo.ric.mil.ru/upload/site176/s0uiIlbANp.pdf
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21.10.2022 18:06 Відповісти
Зачим ви сюди принесли російську пропаганду?

Ми і так знаємо, що "Мы тут не пре чьом эта фсьо палитики на вайне зарабатывают дагаварица ни могут восем лет дамбили бамбас нада была слажить аружие..."
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21.10.2022 19:33 Відповісти
А в чем не прав? У нас уехали женщины с детьми от обстрелов и взрывов и выживают там как могут. И9 параши свалили быки крепкие, потому что хотят по телеку смотрят как другие хохлов мочат, а я сам боюсь хаймарс на голову и по колено в грязи в окопы холодном сидеть, поэтому буду в сытой Германии до украинских детей до.********* и пиз.деть про русский мир... Просто гниль и генетический мусор на планете
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21.10.2022 18:11 Відповісти
Вообще то у нас война на уничтожение, захват территории это второстепенное. Ежедневно бомбят, после каждой деокупации постоянно массовые захоронения, и пытки обнаруживаются. Вся русня пишет в интернете что мало смертей. А наши смелые беженцы призывного возраста, проходят мимо русни в европе, и вообще молчат. Сейчас для украинцев закон отношений один, увидел русака - убей! Правильно поступили на видео которое кочует по телеге, где русскому ****** разбили ****, где то в туалете в Европе. Вот минимум так нужно делать.
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21.10.2022 18:16 Відповісти
Тут так не працює.. в Європі в основному правові держави і вони не допустять безкарності на своїй території, один два таких випадки і для України закриють кордони. Тому тільки поліція і тільки резонанс у смі, ніяких самосудів або щось подібного. Там пару осіб витурили з Германії в напрямку скрєп, бо був резонан
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21.10.2022 18:37 Відповісти
Коли наші чоловіки знов поїдуть закордон, таких випадків буде не один і не два
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21.10.2022 19:08 Відповісти
От візьмуть і закриють кордони за те що у них безлад із-за неадекватних скрепоносців. А хто у них буде працювати, кацапи чи араби? Чи Ганси,.. будуть самі працювати на важкій роботі? Ні, вони вже не звикли.
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22.10.2022 16:10 Відповісти
Не может быть никакого "но", хороший русский мертвый русский, и *****, хороший он плохой или ******* весёлый, русня это гниль, любая, любого пола любого возраста
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21.10.2022 18:21 Відповісти
Гнать к ****** надо всех рашистских трусливых выродков, которые с февраля визжали про "мочить х*хлов", а потом поджав хвост обоссав колени ломанулись в НАТОвские страны!

В Риге знакомым сожгли микроавтобус, предположительно за их участие в сборе гуманитарки для Украины.
В Латгалии в гостевом доме приютившем несколько десятков украинцев сожгли машины беженцев и пострадала машина хозяина.

У нас, конечно своих рашистских ГНИД полно, но приютить пропутинских мразей типа Чулпан Хаматовой могут только умалишённые!
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21.10.2022 18:24 Відповісти
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/viesu-maja-pie-raznas-ezera-sadedzinats-saimnieka-un-ukrainas-beglu-auto.a477156/
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21.10.2022 18:27 Відповісти
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/viesu-maja-pie-raznas-ezera-sadedzinats-saimnieka-un-ukrainas-beglu-auto.a477156/ В гостевом доме у озера Разна сожжены машина хозяина и машина украинского беженца
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21.10.2022 18:28 Відповісти
https://nra.lv/latvija/regionos/393830-latgale-aizdedzinata-ukrainu-beglu-automasina.htm В Латгалии задержаны персоны за кражу украинских флагов и повреждение автомобилей
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21.10.2022 18:30 Відповісти
Хай в Азію біжать!
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21.10.2022 18:29 Відповісти
Азія " им не должна", у ментальності азійця мусульманина відсутнє посуття " сострадания к народу ппбедившему фашизм"
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21.10.2022 18:32 Відповісти
На свою історичну батьківщину в монголію
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21.10.2022 19:39 Відповісти
Ще після підпалу дитячого садочка в Лейпцігу,куди ходили українські діти,я волала у всіх соцмережах про беззахисність наших мам з дітками,які опинились без чоловіків закордоном.Наш Кулєба сподобився через 3 місяці рота відкрити на цю тему,яка ганьба!
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21.10.2022 18:49 Відповісти
Зевлада про пересічних ніколи і не думала. Хіба що в контексті "общипування гусака"
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21.10.2022 19:06 Відповісти
А коли це з кацапами було комфортно співіснувати? Навіть до війни,згадайте ці закордонні готелі з позначкою "russian free". Бо з ними поряд нормальні люди не хотіли відпочивати. А зараз,це взагалі скажені собаки. Не розумію чому їх пускають у "загнивающий запад".
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21.10.2022 18:56 Відповісти
Вже закордоном повно проросійського бидла яке прикликало руський мір а тепер під виглядом українських біженців заполонили ЄС, США і Канаду.
Після перемоги, відкриють кордони для українських чоловіків, і ці країни чекає хвиля мордобоїв - помста за наших жінок і дітей яких москалі ображають поки українці воюють на війні яку вони не починали. Але завершать
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21.10.2022 19:04 Відповісти
Пока касапы не ******** пару европеских стран и столиц, ничего никто не поймет. Иногда даже жаль что на ихнем пути оказались мы. Я бы по телеку посмотрел как горит ну пусть не Варшава с Прагой, там люди все понимают в основном, но Берлин и Париж можно было бы побомбить, а потом послушать про их толерантность и любовь к рахе. Ничего личного или кровожадного, но.. по другому не дойдет(
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21.10.2022 19:14 Відповісти
Та вислати їх нахрен вони всі підтримують війну в Україні і в параше і в ЕС
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21.10.2022 19:34 Відповісти
Я уверен , это дело рук местной ваты, казахстанско- уральского происхождения. Так называемые "немцы", с поволжья. А по сути орков. Они там нихера не боятся беззубой власти. Депортация им не грозит. Как и мобилизация. Таких только показательный отстрел может испугать.
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21.10.2022 19:44 Відповісти
Там э націоналістичні ланки, спонсором яких є ро яксія..
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21.10.2022 19:59 Відповісти
Ну що ж ,з цього приводу можу можу нагадати про український п р о в і д . Хто не в курсі , поцікавтесь ,у вікі ,що це таке . Слава Україні ! Слава нації! Смерть ворогам!
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21.10.2022 20:14 Відповісти
Кацапські раби повинні сидіти на галєрах удома.
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21.10.2022 20:21 Відповісти
краще не їхати в країни "любетелів рускіх"
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21.10.2022 20:58 Відповісти
Так, у Німеччині вже стає небеспечно . Там лапті відчувають повну безкарність, фройндшафт влади фрау штазі та ***** зробила свою справу.
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22.10.2022 00:19 Відповісти
якщо не виженуть, прийдуть захищать їх права з раїсї
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22.10.2022 00:15 Відповісти
 
 