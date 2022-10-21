РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях сім кораблів, - ВМС ЗСУ

Станом на 21 жовтня російська федерація тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 20 кораблів та катерів, серед яких 6 – носії крилатих ракет "Калібр".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.

"Станом на 21.10.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 1 ворожий носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 8 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 6 кораблів та катерів; в Середземному морі – 11 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр"", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 28 суден, з них 11 суден рухались із протоки Босфор; до Чорного моря – 17 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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У пресслужбі зазначили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.