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РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях сім кораблів, - ВМС ЗСУ

корабель

Станом на 21 жовтня російська федерація тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 20 кораблів та катерів, серед яких 6 – носії крилатих ракет "Калібр".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.

"Станом на 21.10.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 1 ворожий носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 8 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 6 кораблів та катерів; в Середземному морі – 11 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр"", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 28 суден, з них 11 суден рухались із протоки Босфор; до Чорного моря – 17 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Також читайте: Росія тримає на бойовому чергуванні 18 кораблів та катерів, - ВМС ЗСУ

У пресслужбі зазначили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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ВМС рф (141) корабель (1612) море (223) росія (65073)


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Де наші "Нептун", чи асфальтом також можна знищити? І не пишіть, що вже всії замучив цим асфальтом. Замучив вас всіх Вова і його воровська команда, яка розтринькала гроші на великому крадівництві. А так би не стояв жоден ржавий кораблик мокшів вільно у нашому, нами викопаному морі.(по брехні москалів).
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21.10.2022 17:43 Відповісти
Невже так важко Гарпуни підвісити до літаків?
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21.10.2022 17:49 Відповісти
а навіщо "Гарпуни", коли Україна має свої і довіло успішні "Нептуни"? То де вони? Можливо вже на восьмому місяці активної фази війни можна було виготовити хочаб 10 штук?
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21.10.2022 20:15 Відповісти
Цикл виготовлення досить повільний - ракетний твердопаливний двигун виготовляється десь 8 місяців. Це пов'язано з стабілізацією палива після заливки. Тому "Нептунів навряд чи виготовили
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21.10.2022 23:22 Відповісти
Коли вже Україна їх знищить?
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21.10.2022 18:27 Відповісти
 
 