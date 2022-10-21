Збитки ТЕС від терористичних ракетних ударів Росії становлять 400 млн грн, - гендиректор ДТЕК

Терористичні ракетні атаки Росії з теплоелектростанцій ДПЕК 10, 11 та 13 жовтня завдали збитків не менше ніж 400 млн грн.

Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Тимченко в інтерв'ю "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми рахували – близько 400 мільйонів гривень за ці три дні (10-11, 13 жовтня). Це виключно відновлювальна вартість чи необхідні витрати для того, щоб відновити обладнання", - повідомив Тимченко.

За його словами, енергетики компанії роблять все можливе щоб якнайшвидше відновити та замінити зруйноване обладнання.

Максим Тимченко повідомив, що на всіх об'єктах ДПЕК проведено роботи для посилення фізичного захисту об'єктів.

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