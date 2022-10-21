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Збитки ТЕС від терористичних ракетних ударів Росії становлять 400 млн грн, - гендиректор ДТЕК

тес,бурштинська

Терористичні ракетні атаки Росії з теплоелектростанцій ДПЕК 10, 11 та 13 жовтня завдали збитків не менше ніж 400 млн грн.

Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Тимченко в інтерв'ю "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми рахували – близько 400 мільйонів гривень за ці три дні (10-11, 13 жовтня). Це виключно відновлювальна вартість чи необхідні витрати для того, щоб відновити обладнання", - повідомив Тимченко.

За його словами, енергетики компанії роблять все можливе щоб якнайшвидше відновити та замінити зруйноване обладнання.

Максим Тимченко повідомив, що на всіх об'єктах ДПЕК проведено роботи для посилення фізичного захисту об'єктів.

Також читайте: Росіяни обстріляли дві ТЕС компанії "ДТЕК Енерго". Одна людина загинула, шестеро - зазнали поранення

Автор: 

обстріл (28378) ТЕС (917) енергетика (2588) ДТЕК (1982)


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Топ коментарі
+4
Хай Ахмєтов ППО закупає, менше буде втрачати.
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21.10.2022 17:55
+1
Мужчина стоит рядом с грузовиком, который перевозит остатки ракеты после российской атаки в Запорожье, Украина, пятница, 21 октября 2022 года.

Подборка первых полос британских национальных газет, показывающая реакцию на отставку премьер-министра Лиз Трасс, в центре Лондона, пятница, 21 октября 2022 г. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку в четверг, смирившись с неизбежным после бурного, недолгий срок, в течение которого ее политика вызвала потрясения на финансовых рынках и восстание в ее партии, уничтожившее ее авторитет.
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21.10.2022 17:33
+1
ну значыть прыйшла пора рыжему вкладываться и в оборонку...
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21.10.2022 17:33
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так збитки ТЕС чи збитки ДТЕКу ???
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21.10.2022 17:25 Відповісти
ну чого ви так?...Ахмєтов помагає. А збитки множимо і передаємо у списки репарацій.
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21.10.2022 20:35 Відповісти
так я тільки спитав...
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21.10.2022 20:41 Відповісти
Мужчина стоит рядом с грузовиком, который перевозит остатки ракеты после российской атаки в Запорожье, Украина, пятница, 21 октября 2022 года.

Подборка первых полос британских национальных газет, показывающая реакцию на отставку премьер-министра Лиз Трасс, в центре Лондона, пятница, 21 октября 2022 г. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку в четверг, смирившись с неизбежным после бурного, недолгий срок, в течение которого ее политика вызвала потрясения на финансовых рынках и восстание в ее партии, уничтожившее ее авторитет.
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21.10.2022 17:33 Відповісти
ну значыть прыйшла пора рыжему вкладываться и в оборонку...
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21.10.2022 17:33 Відповісти
Нічого, ахметка з кацапів витрусить
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21.10.2022 17:42 Відповісти
А скільки коштує палац рудого гудка у Монако?
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21.10.2022 17:54 Відповісти
в леопардах...
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21.10.2022 17:57 Відповісти
Хай Ахмєтов ППО закупає, менше буде втрачати.
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21.10.2022 17:55 Відповісти
а ще краще виробництво налагодить...в режимі нон-стоп...
з ************ звичайно.
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21.10.2022 18:00 Відповісти
Якби він міг на цьому добре наваритися, вже б відкрив.
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21.10.2022 18:59 Відповісти
 
 