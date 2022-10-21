Збитки ТЕС від терористичних ракетних ударів Росії становлять 400 млн грн, - гендиректор ДТЕК
Терористичні ракетні атаки Росії з теплоелектростанцій ДПЕК 10, 11 та 13 жовтня завдали збитків не менше ніж 400 млн грн.
Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Тимченко в інтерв'ю "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми рахували – близько 400 мільйонів гривень за ці три дні (10-11, 13 жовтня). Це виключно відновлювальна вартість чи необхідні витрати для того, щоб відновити обладнання", - повідомив Тимченко.
За його словами, енергетики компанії роблять все можливе щоб якнайшвидше відновити та замінити зруйноване обладнання.
Максим Тимченко повідомив, що на всіх об'єктах ДПЕК проведено роботи для посилення фізичного захисту об'єктів.
Топ коментарі
+4 Светлана Круп
показати весь коментар21.10.2022 17:55
+1 малюк malyuk
показати весь коментар21.10.2022 17:33
+1 Don Bessam #359417
показати весь коментар21.10.2022 17:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Подборка первых полос британских национальных газет, показывающая реакцию на отставку премьер-министра Лиз Трасс, в центре Лондона, пятница, 21 октября 2022 г. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку в четверг, смирившись с неизбежным после бурного, недолгий срок, в течение которого ее политика вызвала потрясения на финансовых рынках и восстание в ее партии, уничтожившее ее авторитет.
з ************ звичайно.