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Новини
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Британія, Німеччина і Франція закликали ООН розслідувати постачання Іраном дронів до Росії

іран

Велика Британія, Франція та Німеччина у п’ятницю закликали ООН розслідувати звинувачення у використанні Росією безпілотників іранського походження для нападу на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", повідомляє Reuters.

Якщо звинувачення будуть доведені, таке постачання може бути порушенням Резолюції Ради Безпеки ООН 2231.

"Ми вітали б проведення розслідування групою Секретаріату ООН, відповідальною за моніторинг виконання Резолюції РБ ООН 2231, і готові підтримати роботу Секретаріату в проведенні технічного та неупередженого розслідування", - йдеться в листі трьох країн, які разом відомі як група E3, поширеному серед членів Ради Безпеки ООН, з яким ознайомилося агентство.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

Також читайте: СБУ хоче встановити всіх причетних до постачання іранських дронів: "Маніяку дають наточений ніж"

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.

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Іран (2023) ООН (3344) росія (65073) дрони (4668)


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Иранские самолеты продолжают "что-то возить" в РФ
20 октября в Москву из Тегерана прилетел грузовой Boeing 747 (EP-SIH) авиакомпании Saha Airlines, 21 числа столицу РФ посетил Ил-76 (EP-PUS) ВВС Ирана.
Какой груз они везли. Не исключено, что иранские баллистические ракеты и БПЛА.https://t.me/insiderUKR/44362
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21.10.2022 18:17 Відповісти
кароче в этом году аятолле не видать премии мира,як своих ушей...
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21.10.2022 18:20 Відповісти
якщо,канєшно,нэтаньяху словэчко нэ замовэ...
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21.10.2022 18:25 Відповісти
В Спортлото быстрей бы взялись за это дело чем немощный импотентарий под названием ООН.
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21.10.2022 18:21 Відповісти
Закликали. Чудо.
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21.10.2022 18:29 Відповісти
Все сцілло купи ену..
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21.10.2022 18:33 Відповісти
будуть імпотенти розслідувати, довго і нудно
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21.10.2022 21:34 Відповісти
Класика: Якби в UNO не було країн-п%дарасів - іх обов'язково потрібно було б туди прийняти.

Про що це я?...

А....! Так!... Про то, шо - результатом чергового "закликання" буде Х%Й.
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21.10.2022 23:10 Відповісти
 
 