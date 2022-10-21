НАБУ і САП повідомили екснардепу Грановському про підозру в організації корупційної схеми на "Одеському припортовому заводі", - Лємєнов. ІНФОГРАФІКА

21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому народному депутату України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі). Дії особи кваліфікували за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 КК України. Голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов заявив, що мова йде про екснардепа БПП Олександра Грановського.

Слідство встановило, що народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ", повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї "ОПЗ" недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн.

У березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми. А саме:

довіреній особі екснардепа — ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України;

заступнику директора АТ "Одеський припортовий завод" — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

начальнику відділу АТ "Одеський припортовий завод" — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Довірену особу екснардепа та власника компанії-учасниці схеми оголосили в розшук.

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Що ж до самого організатора схеми, то, оскільки місце перебування його не встановлено, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

Слідство вживає всіх необхідних заходів для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників корупційної схеми.

"НАБУ вийшло із заявою, що колишньому нардепу оголосили підозру за привласнення 93.3 млн грн ПАТ "Одеський припортовий завод", який на 99.57% належить державі. Прізвище не назвали, але назву його я - мова йде про екс-нардепа від БПП Олександра Грановського. Чому тільки зараз? Схема ж була чорт знає коли реалізована. Це саме та ціна, яку ми "заплатили" за дворічне непризначення глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А тому справами "приторговувала" колишня Генпрокурорка Ірина Венедіктова. Як так? Бо в неї першим заступником працював близький до Грановського прокурор Роман Говда. Але відповідальність за непризначення нового глави САП - це і відповідальність керівництва Офіса Президента", - заявив голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов.