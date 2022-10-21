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НАБУ і САП повідомили екснардепу Грановському про підозру в організації корупційної схеми на "Одеському припортовому заводі", - Лємєнов. ІНФОГРАФІКА

опз

21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому народному депутату України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі). Дії особи кваліфікували за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 КК України. Голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов заявив, що мова йде про екснардепа БПП Олександра Грановського.

Слідство встановило, що народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ", повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї "ОПЗ" недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн.

У березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми. А саме:

  • довіреній особі екснардепа — ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України;
  • заступнику директора АТ "Одеський припортовий завод" — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;
  • начальнику відділу АТ "Одеський припортовий завод" — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;
  • власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Довірену особу екснардепа та власника компанії-учасниці схеми оголосили в розшук.

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Що ж до самого організатора схеми, то, оскільки місце перебування його не встановлено, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

Слідство вживає всіх необхідних заходів для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників корупційної схеми.

"НАБУ вийшло із заявою, що колишньому нардепу оголосили підозру за привласнення 93.3 млн грн ПАТ "Одеський припортовий завод", який на 99.57% належить державі. Прізвище не назвали, але назву його я - мова йде про екс-нардепа від БПП Олександра Грановського. Чому тільки зараз? Схема ж була чорт знає коли реалізована. Це саме та ціна, яку ми "заплатили" за дворічне непризначення глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А тому справами "приторговувала" колишня Генпрокурорка Ірина Венедіктова. Як так? Бо в неї першим заступником працював близький до Грановського прокурор Роман Говда. Але відповідальність за непризначення нового глави САП - це і відповідальність керівництва Офіса Президента", - заявив голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов.

НАБУ і САП повідомили екснардепу Грановському про підозру в організації корупційної схеми на Одеському припортовому заводі, - Лємєнов 01

Автор: 

НАБУ (5066) корупція (4682) ОПЗ (477) Одеський припортовий завод (32) Грановський (235) Лємєнов Олександр (51) Говда Роман (9)


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Топ коментарі
+13
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21.10.2022 18:57
+12
Такими потужними темпами роботи, НАБУ і САП, скоро і до офіса клоуна дійдуть. А там просто заповідник гнид-корупціонерів.
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21.10.2022 18:37
+11
Чудо! Майже три роки шили клістрони, де перспективи не було! Зате ховали справу про ОПЗ. Як так? А для шоу! Для лохів! Тіпо ми ганяємо свинарчуків, публіка аплолує! Але шоу має свої правила - всі учасники мають залишитись живими, здоровими і на волі.
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21.10.2022 18:45
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Клименко, жги!
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21.10.2022 18:26 Відповісти
Залишилась фігня-знайти та привезти в Україну шоб самий гуманний суд в мірє виправдав...
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21.10.2022 18:26 Відповісти
І де він зараз? А хоч знає, що таке Україна? І чи знав колись взагалі?..
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21.10.2022 18:31 Відповісти
Підкажіть будь ласка, Грановскій це один із ключових депутатів сівочолого, та ще й здається він від сівочолого курував суди в Україні?
просто напишіть так чи ні? Щоб зрозуміти що насправді відбувається?
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21.10.2022 19:05 Відповісти
Якого сивочолого? Цього? https://img.pravda.com/images/doc/2/6/2650c45-kolomoyskiy-690.jpg
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21.10.2022 20:07 Відповісти
Я ж мав прохання сказати - так чи ні? Це той Грановскій чи ні?
і якщо це той самий, то потрібно сказати хоча декілько слів та прокоментувати тому імя кого неможна називати.
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21.10.2022 20:29 Відповісти
Ви свідок що він курував суди в Україні? чи просто тріпаєтесь.
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21.10.2022 21:11 Відповісти
Було дуже багато інформації компетентних людей з приводу Грановського та його вплив на суди при сівочолому. Але коли я писав свій комент, я розумів що про те що Грановський один із самих впливових депутатів ЄС при сівочолому, ніхто сперечатись не буде, ну якщо тільки зовсім уперті сектанти, а скоріш за все будуть чіплятись за вплив на судів. Дійсно технологія «іх там нет» вона досить єфективна.
але суті це змінює... грановський дуже впливова людина сівочолого і як ми бачимо з цієї статті зрозуміло чого. І Вам Мірон теж зрозуміло, але ж
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22.10.2022 10:58 Відповісти
Он давно на исторической родине. После смерти харьковского гангстера уехал тихо по английски, не попрощавшись.
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21.10.2022 18:36 Відповісти
Грановская харя морда будка свалила с Харькова кажись в августе 19г. Уже и забыли. Все поздно.
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21.10.2022 21:55 Відповісти
Такими потужними темпами роботи, НАБУ і САП, скоро і до офіса клоуна дійдуть. А там просто заповідник гнид-корупціонерів.
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21.10.2022 18:37 Відповісти
Думаю, що не дійдуть. До ОП не дійдуть. Бо інакше Татаров вже подався б у біга.
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21.10.2022 18:47 Відповісти
Ну-да, вон в Запорожье выявили ,во время ,ВОЙНЫ -мегабарыг на крови, вагонами, контейнерами тыривших ЗАТКНУЛОСЬ НАБУ видимо д'ерьмак не разрешает своих трогать.
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22.10.2022 05:48 Відповісти
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21.10.2022 18:44 Відповісти
Чудо! Майже три роки шили клістрони, де перспективи не було! Зате ховали справу про ОПЗ. Як так? А для шоу! Для лохів! Тіпо ми ганяємо свинарчуків, публіка аплолує! Але шоу має свої правила - всі учасники мають залишитись живими, здоровими і на волі.
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21.10.2022 18:45 Відповісти
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21.10.2022 18:57 Відповісти
клас!!
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21.10.2022 20:08 Відповісти
Як завжди; місце невідоме, в розшуку, переховується. Добре що дали ім можливість з мільйонами доларів і мішками скарбів тихо виіхати ( не втекти, бо втікають коли переслідують). Згадайте як в лютому березні всяка мертвечуківська і порьновська погань по кілька
разів на тиждень робили рейси з сотнямитисяч доларіа
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21.10.2022 19:11 Відповісти
Баканов с Наумовым сдрыстнули в первый день Войны , Суркисы туда-сюда выезжали перевозили вывозили , а СБУ охраняли их дворцы‼️Весь батальон Монако выехал , в Вене все ОПЗЖопники с фирташем тосуются 🤢Зеленских слеп иглах и только волонтеров кошмарят
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22.10.2022 05:54 Відповісти
Esli eto on, to eto sushstvo koloritnoe iz 90-x i iz Nikolaeva. Uchilsa s ego synom - majorom!
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21.10.2022 19:12 Відповісти
Я делаю мой коммент нах никому не нужен и никто его не читает.. это цензор . Если все этобылоо во и прилипал с олигархами не ********** так в говне и останемся жить...налоги! Как в Европе... И живи.. и пох кто ты...
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21.10.2022 19:16 Відповісти
алле грановский де ти ау. зебили вас в першу чергу порішити треба.
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21.10.2022 19:22 Відповісти
Як https://t.me/fuckcorruption/1861 повідомляє Центр протидії корупції, обвинувальний акт щодо народної депутатки від "Слуги народу" Анни Колісник, яка не задекларувала нерухомість на 4,4 мільйона гривень скерували до Вищого антикорупційного суду.
"Як встановили НАЗК та НАБУ, Колісник у декларації за 2020 рік приховала користування двома квартирами у Києві загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень та автомобілем Honda", - йдеться у повідомленні.
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21.10.2022 19:24 Відповісти
А Грановський це чоловік Колесник, чі як? Може щє Лєрку золоту ручку Гонтарєву згадаєш?
Так вона у Лондонах уроки відмивання грошей проводить .
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21.10.2022 21:31 Відповісти
Не пі..ди на Лєрку. Вона врятувала країну, іначе долар був би 95 грн.
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21.10.2022 22:31 Відповісти
"Врятувала" , та поїхала у Лондон гроші врятовані витрачати.
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21.10.2022 22:38 Відповісти
А ты, сиротка поганая , тут остался и звездишь от зависти за подоляцкую баланду. Блин, какие вы все тупые до невозможности зеленожопые утырки. Ты, урод, даже не понимаешь, что один в один повторяешь мантры ********** и соловьиного помета. И чего меня это не удивляет от зеленогнойной дряни? Потому как зеленые= тупой кацапне
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21.10.2022 23:09 Відповісти
Все ясно. Леркин шалопай.
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21.10.2022 23:19 Відповісти
Ну з тобою все ясно, тупий дебіл і дешевенький провокатор.
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22.10.2022 06:10 Відповісти
Усе зрозуміло. Лерквна , тупа , дешева отрижка.
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22.10.2022 08:40 Відповісти
Все ясно- бабломойско-зеленский жополиз!!!! Вкусно там? ну так продолжай и далее, а тут не смерди, какашка)))))))
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23.10.2022 15:15 Відповісти
зомби, насмотрелся г+Г иди 🤮Сколько же вас непрошибаемых , посмотри как Вас ваша зелёная нечисть с какламоем разводятСотни миллионов суды ему списывают , а ОП всех волонтеровкошмарят
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22.10.2022 05:59 Відповісти
это бывший член "блока петра порошенко" и по совместительству "решайло" порошенки в Раде??
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21.10.2022 20:33 Відповісти
Ще й за Кононенка повинні взятися...
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21.10.2022 22:30 Відповісти
Лет,Пусть за твоего пархатого д'Ерьмака возьмутся ,
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22.10.2022 06:01 Відповісти
Це вірно. За усіх порхатих свіней вже взялися .
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22.10.2022 08:42 Відповісти
 
 