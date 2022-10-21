Генштаб ЗСУ попереджає про шкідливий спам, який надсилають начебто з його сторінки

Генштаб ЗСУ повідомляє про шкідливий спам, який надходить начебто від пресслужби Генштабу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Останнім часом на електронні скриньки та у месенджери почали надходити листи нібито від Пресслужби Генштабу ЗСУ.

Спам-розсилка листів відбувається з адрес, що не мають жодного стосунку до Збройних Сил України та містить шкідливі файли (віруси, "трояни" тощо).

Просимо всіх бути уважними та, щоб не допустити зараження комп’ютера (смартфону і т.і), уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність".

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