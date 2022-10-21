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Генштаб ЗСУ попереджає про шкідливий спам, який надсилають начебто з його сторінки

генштаб,спам,вірус

Генштаб ЗСУ повідомляє про шкідливий спам, який надходить начебто від пресслужби Генштабу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Останнім часом на електронні скриньки та у месенджери почали надходити листи нібито від Пресслужби Генштабу ЗСУ.

Спам-розсилка листів відбувається з адрес, що не мають жодного стосунку до Збройних Сил України та містить шкідливі файли (віруси, "трояни" тощо).

Просимо всіх бути уважними та, щоб не допустити зараження комп’ютера (смартфону і т.і), уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність".

Також читайте: Ефективність ППО України становить 64%, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6549) спам (10)


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Кацапня сере де тільки може.
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21.10.2022 18:52 Відповісти
Рузьге!
Ще "сурово брови насупьте" - точно пабєдитє!
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21.10.2022 18:52 Відповісти
piter Rabbit
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21.10.2022 18:53 Відповісти
.........Допи$делся:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-21/us-weighs-security-reviews-for-musk-deals-including-twitter-buy?leadSource=uverify%20wall .........Маска проверят на угрозу безопасности США после заявлений по Украине.......
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21.10.2022 19:02 Відповісти
Не вже?
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21.10.2022 19:12 Відповісти
Ген Штаб зная. Ставку скликати негайно.
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21.10.2022 19:14 Відповісти
 
 