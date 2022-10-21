ЗСУ знищили 10 іранських інструкторів, які навчали росіян користуватися дронами-камікадзе, - ізраїльські ЗМІ

10 іранців, які навчали російських солдатів, було вбито українськими ударами у російсько-українській війні минулого тижня,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Jerusalem Post із посиланням на власні джерела.

Повідомлення з'явилося після того, як американські та українські офіційні особи заявили, що іранці навчають росіян використовувати іранські безпілотники у Криму.

Український національний центр опору заявив у середу, що іранські інструктори спостерігають за тим, як російські сили запускають безпілотники-камікадзе з окупованої української території.

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