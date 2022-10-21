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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ знищили 10 іранських інструкторів, які навчали росіян користуватися дронами-камікадзе, - ізраїльські ЗМІ

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

10 іранців, які навчали російських солдатів, було вбито українськими ударами у російсько-українській війні минулого тижня,

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Jerusalem Post із посиланням на власні джерела. 

Повідомлення з'явилося після того, як американські та українські офіційні особи заявили, що іранці навчають росіян використовувати іранські безпілотники у Криму.

Український національний центр опору заявив у середу, що іранські інструктори спостерігають за тим, як російські сили запускають безпілотники-камікадзе з окупованої української території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія, Німеччина і Франція закликали ООН розслідувати постачання Іраном дронів до Росії

Автор: 

Іран (2023) дрони (4668)


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Топ коментарі
+63
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21.10.2022 19:20
+56
Господь на нашій стороні! і невірні-в аду!
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21.10.2022 19:15
+50
Земля тротилом!
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21.10.2022 19:15
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Господь на нашій стороні! і невірні-в аду!
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21.10.2022 19:15 Відповісти
Выпили с кацапами паленой водки.
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21.10.2022 19:27 Відповісти
думаю що закусили ковбасою-а потім касаби признались що ковбаса свиняча-от ті ушлепки і коні кинули
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21.10.2022 19:32 Відповісти
Вы думаете правоверные мусульмане не пют оковитой и не едят свинины, когда аллах спит? Просто они не знают что называют ваньки водкой)
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21.10.2022 19:40 Відповісти
наскільки я знаю коран забороняє вино а про водку коран нічого не пише
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21.10.2022 19:44 Відповісти
в зависимости от того где вы живете. Если аллах спит, то многое можно)
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21.10.2022 19:54 Відповісти
чого чорт не втне поки Господь відпочиває
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21.10.2022 19:56 Відповісти
Читав колись, що в давнину застереження Корану, що перша крапля вина вбиває душу, обходилося таким чином - палець занурювався у чашу з вином і струшувався, перша крапля до рота не потрапляла.
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21.10.2022 19:55 Відповісти
Є таке. Обхід релігійних заборон шляхом літералізму, тобто буквального виконання настанов. До речі, в ірано-арабському епосі "Тисяча й одна ніч" персонажі дудлять вино, аж оазис шумить )) і взагалі досить цинічно ставляться до багатьох норм релігії.
Утім це залежить від течії ісламу. Якщо помірковані мусульмани можуть і свинини посмакувати, то фундаменталісти на кшталт салафітів вбивають навіть за паління сигарет, хоча це максимум макрух, а не харам, і взагалі в Корані нічого не написано про тютюн...
(макрух - це "якщо ніззя, але дуже кортить, то можна". Але фанати віри і за макрух вчиняють мокруху)
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22.10.2022 13:07 Відповісти
Йой Пане Михайло! П'ють та ще й як! Особисто сам пригощав.
Бо вже навчилися араби Аллаха обманювати. Правда свинини
дуже бояться. А чи відомо вам що першу перегонку спирту
виконали араби? Навить слово "аль коголь" широко вживається
в світі.
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22.10.2022 17:33 Відповісти
Ага, аль коголь - арабською "порошок для очей".
Але стосовно арабів є одне уточнення. Що цікаво, не араби, а саме перси (тобто власне іранці) свого часу сильно гуманізували і пом'якшили іслам. Бо як нація життєлюбів, гедоністів і сексуальних бешкетників вони не сприймали суворий армійський дух арабської релігії, особливо аскетичні обмеження у питаннях життєвих насолод. Тобто іранський іслам у ті часи був чимось подібний до християнства часів Ренесансу - більш антропоцентричний і терпимий до некритичних гріхів і слабкостей людини. Почитати вищезгадану компіляцію котолампових історій від Шахерезади (іранський епос, пізніше оброблений арабами) - там і вино, і еротика без релігійних заморочок, і музику слухають, плюс знакова історія про те, як чувак закохався у зображення дівчини. Зображення, Карле! Про всяк випадок, у фундаментальному ісламі зображення людей і тварин - харам, дозволено малювати тільки рослинно-квіткові або абстрактні орнаменти. І музика у радикальних муслімів під забороною. Але іранцям *****, бо життя без музики - повна зуйня. А загуглити "іранський живопис" - їхні худіжники з особливим цинізмом порушують усі обмеження.
А сьогодні іранські духовні деспоти раптом ********* на пуританстві. За ґалькоґоль першого разу поротимуть батогом, при рецидиві вішають. Дівчина недостатньо скромно носить хіджаб - можуть вбити. Тиць *******, приїхали.
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23.10.2022 08:26 Відповісти
Земля тротилом!
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21.10.2022 19:15 Відповісти
Разом з "шахедами" замочили реальних шахідів.
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21.10.2022 19:21 Відповісти
..проглядывается мохнатая рука израильтян.. )
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21.10.2022 19:29 Відповісти
Не робіть ізраїлю честі и не девальвуйте успіхи ЗСУ.

ізраїль публічно всіляко уникає бодай мінімальної допомоги Україні. Ви думаєте, тишком-нишком підсуїтились? Я не вірю.
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22.10.2022 11:46 Відповісти
яка сумна новинааааа
КАПРАЛ ЄНОТ, ВАШ ВИХІД!
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21.10.2022 19:15 Відповісти
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21.10.2022 19:19 Відповісти
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21.10.2022 19:20 Відповісти
Слава.
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21.10.2022 19:15 Відповісти
хамейні-ти де? ще хочешь???
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21.10.2022 19:16 Відповісти
Ту що в Англії.
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21.10.2022 19:17 Відповісти
????????????????????
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21.10.2022 19:27 Відповісти
Тєпєрь у Кабздуна будєт падтанцовка...
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21.10.2022 19:17 Відповісти
good job
схоже на правду
в такому питанні мойша брехати не буде
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21.10.2022 19:17 Відповісти
Ізраїльській газеті повідомив український посадовець. Так написано в оригіналі статті.
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21.10.2022 19:36 Відповісти
Бабах амбар!
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21.10.2022 19:17 Відповісти
А що на іран скаже? Що це не їхні "чумазики".Вони ж не визнають що кацапам "мопєди" продають.
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21.10.2022 19:18 Відповісти
а ихтамнет....как и мопедов...(Вы правы!)
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21.10.2022 19:24 Відповісти
Скаже, вони в відпустці "ловили кримський бархат"
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21.10.2022 19:26 Відповісти
якщо не фейк, то це ссупер
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21.10.2022 19:19 Відповісти
Не встигли і навчити "ванєк". Прийдеться "ванькам" як завжди мітлою керувати)
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21.10.2022 19:19 Відповісти
вот это поворот...сегодня все крутят видосы как моль на полигоне с винтовки стреляла ...типа подначивает ...напоминает Хусейна который солил солдатскую кашу
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21.10.2022 19:20 Відповісти
На сьогодні рузьге вже освоїли вводну частину, що дрони-камікадзе не треба упаковувати та відправляти додому!
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21.10.2022 19:21 Відповісти
ЗСУ-іранофоби...
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21.10.2022 19:21 Відповісти
ну шо шакали... дуже помогли москалям???
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21.10.2022 19:23 Відповісти
БА-БАХ АМБАР
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21.10.2022 19:27 Відповісти
Ну вот , истинных потомков ариев(по заточке и гаплогруппе) начали мочить...
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21.10.2022 19:34 Відповісти
Хай присилають ще, наші впораються.
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21.10.2022 19:37 Відповісти
Не может быть.Откуда иранцы в Украине их там уже нет.
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21.10.2022 19:38 Відповісти
Уже нет. Увезли в Иран. там с похоронами строго.
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22.10.2022 12:22 Відповісти
Просмотрел статьи о беспилотниках и комментарии на нескольких иранских сатйтах (я не владею фарси, но с гугл переводчиком это не проблема). В самих статьях большей частью Украина не демонизируется и события подаются достаточно нейтрально, без перекоса в сторону мордора, честно пишут о наших успехах и о том, что мордор бъет по гражднаскому населению. Хотя, открыто не пишут, что поставляютЮ но упоминают, что Европа и Украина осуждают за это Иран. В комментариях я с удивлением обнаружил, что около 80% комментирующих терпеть не могут россию, сочувствуют Украине и некоторые даже критикуют действия своей власти. Еще некоторые упоминают как американцы разделались с врагом Ирана - Ираком. Я не хоч делать каких-либо выводов, просто информация к размышлению.
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21.10.2022 19:41 Відповісти
схоже на правду. по супутнику інколи вкл. Іран Інтернешнл,фарсі не розумію але бачу,що телеканал не проявляє негативу до України і піітету перед Рашкою,в Києві є його кореспондентка,яка інколи веде репортажі на фоні розбитих київських будинків ,а у відеоряду демонструють руйнування в інших містах
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21.10.2022 20:02 Відповісти
ну все Юрко, будеш наш арабо-палестинський довідник по зав'язуванню простирадл на голові... За цю репліку (фарсі не розумію але бачу,що телеканал не проявляє негативу) , нагороду від клоуна та ОПи, невгамовною Мендельвошкою...
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22.10.2022 18:10 Відповісти
Класно.

Треба побільше їх валити і тоді прийдеться запускати мопедів бухим ваням які все просруть.
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21.10.2022 19:41 Відповісти
Іранців замочили в херсонський області . Спочатку думали що кадировці , но форма була іна
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21.10.2022 19:42 Відповісти
Если ираноофициоз промолчит, то какие тогда они арийцы - терпилы звичайнi, как и кацапы.
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21.10.2022 19:42 Відповісти
Сидели б себе в своей тёплой Персии.
От оно им надо было?
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21.10.2022 19:44 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.10.2022 19:50 Відповісти
да так и говорите - завалилм пидаров, которые управляли своими дронами и атаковали мирные украинские города. они никого не учили, они участвовали в войне на стороне нашего врага. понятненько, ***** политкоректные ?
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21.10.2022 19:50 Відповісти
пишеhttps://www.jpost.com/breaking-news/article-720252?utm_source=telegram The Jerusalem Post із посиланням на власні джерела Джерело:
дайте ще коментар про джерелОПу, на біс.
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22.10.2022 18:15 Відповісти
Чому кажуть, що вони інструктори?
Вони власне повністю цими балалайками керують та запускають їх. Вони і руйнують Україну та вбивають українців
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21.10.2022 19:51 Відповісти
Маю давню підозру що пасажирський літак українських
міжнародних авіаліній(МАУ) збили іранці під дружнім
керівництвом кацапсьских інструкторів. До цього часу
аятолли ************* що це не вони!
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22.10.2022 17:49 Відповісти
до цього часу- Бені по...байка, знаючи вроджену "щедрість" представника титульної нації України- надто підозріло це?
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22.10.2022 18:19 Відповісти
Израиль - рашинская прокладка, говно трусливое...
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21.10.2022 19:51 Відповісти
да это вобше бесспорно. Цадика выкопать и ***** им по почте в конверте отправить.
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21.10.2022 19:52 Відповісти
але розвідці їхній можна вірити.
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21.10.2022 20:04 Відповісти
Українській землі без різниці, з кого гумус робити.
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21.10.2022 19:52 Відповісти
Тепер кацапи повинні повторити те, що зробили ті інструктори.
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21.10.2022 19:53 Відповісти
Учили чмобиков управлять дронами. Верхом сидя? Чмобик не пилот, значит беспилотник.
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21.10.2022 19:56 Відповісти
Чудова новина, але до чого тут Ізраїль. Типу, молодці, що розказали.
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21.10.2022 20:01 Відповісти
скоро,який-небуть Лапідус або Сруль Шнеєрзон з Суркісом на пару,таємниче моргаючи розкажуть,що це Моссад дав наводку і він же завалив персів под укрАінскім флагом, азохен вей...🙃
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21.10.2022 20:05 Відповісти
Даже чай не попили. Мразота ...
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21.10.2022 20:03 Відповісти
Земля їм салом
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21.10.2022 20:12 Відповісти
Бараньим. Им так приятнее.
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22.10.2022 01:13 Відповісти
Ні свинячим і тільки свинячим
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22.10.2022 04:20 Відповісти
І ґрунтові води горілкою.
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22.10.2022 14:03 Відповісти
Ізраїль-можеш не дякувати!
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21.10.2022 20:12 Відповісти
а что, черножёпые чмошники типа иранцев или курдов были бойцами?
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21.10.2022 20:19 Відповісти
Кстати в Ирано-Иракской войне за 8 лет подохло миллион муцульманцев...,делили кусок нефти Чи газу...так и не поняв я...за шо месили друг друга...
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21.10.2022 20:41 Відповісти
Тут їм не Сірія, "клімат" інший.
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21.10.2022 20:51 Відповісти
Спасибо ВСУ ! Очень удачная операция .
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21.10.2022 21:00 Відповісти
Аллах прогневелся на правоверных, прибывших убивать гяуров
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21.10.2022 23:51 Відповісти
Нужно бить по самому Ирану по заводу производящему эти беспилотники. Бить Американскими крылатыми ракетами которые Украине не дают. У Украины были свои крылатые ракеты способные долететь до Ирана-но она передала их Парашке под давлением США. США разоружили Украину а когда Украине нужно это оружие-не дают его. США когда им нужно было защитить ИЗРАИЛЬ-ударили своими крылатыми ракетами по аэродрому Сирии. Но это ведь Израиль а не какая-то там Украина
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22.10.2022 10:47 Відповісти
о, клімат наш не підійшов? як прикро.
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22.10.2022 11:20 Відповісти
"Маловато,понимаешь! Маловато будет." (с)
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22.10.2022 13:28 Відповісти
Камікадзе не тільки "мопеди", а й інструктори. Правда смерть трохи інша, ну то таке...
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22.10.2022 14:07 Відповісти
Іх там нєт
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22.10.2022 14:23 Відповісти
Буденне українське покарання за порушення правил перетину кордону.
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22.10.2022 14:24 Відповісти
Дроны и ракеты летят, используя gps.
США могут изменить данные спутников в районах нашей критичной инфраструктуры в момент воздушной тревоги.
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22.10.2022 22:04 Відповісти
Присутствие этих мразей на оккупированых территориях нужно расценивать как акт объявления войны Украине.
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22.10.2022 23:23 Відповісти
 
 