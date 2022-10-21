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ЗСУ знищили 10 іранських інструкторів, які навчали росіян користуватися дронами-камікадзе, - ізраїльські ЗМІ
10 іранців, які навчали російських солдатів, було вбито українськими ударами у російсько-українській війні минулого тижня,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Jerusalem Post із посиланням на власні джерела.
Повідомлення з'явилося після того, як американські та українські офіційні особи заявили, що іранці навчають росіян використовувати іранські безпілотники у Криму.
Український національний центр опору заявив у середу, що іранські інструктори спостерігають за тим, як російські сили запускають безпілотники-камікадзе з окупованої української території.
Топ коментарі
+63 Eight Wonder #490997
показати весь коментар21.10.2022 19:20
+56 Alex Sav #513490
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+50 Eight Wonder #490997
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Утім це залежить від течії ісламу. Якщо помірковані мусульмани можуть і свинини посмакувати, то фундаменталісти на кшталт салафітів вбивають навіть за паління сигарет, хоча це максимум макрух, а не харам, і взагалі в Корані нічого не написано про тютюн...
(макрух - це "якщо ніззя, але дуже кортить, то можна". Але фанати віри і за макрух вчиняють мокруху)
Бо вже навчилися араби Аллаха обманювати. Правда свинини
дуже бояться. А чи відомо вам що першу перегонку спирту
виконали араби? Навить слово "аль коголь" широко вживається
в світі.
Але стосовно арабів є одне уточнення. Що цікаво, не араби, а саме перси (тобто власне іранці) свого часу сильно гуманізували і пом'якшили іслам. Бо як нація життєлюбів, гедоністів і сексуальних бешкетників вони не сприймали суворий армійський дух арабської релігії, особливо аскетичні обмеження у питаннях життєвих насолод. Тобто іранський іслам у ті часи був чимось подібний до християнства часів Ренесансу - більш антропоцентричний і терпимий до некритичних гріхів і слабкостей людини. Почитати вищезгадану компіляцію котолампових історій від Шахерезади (іранський епос, пізніше оброблений арабами) - там і вино, і еротика без релігійних заморочок, і музику слухають, плюс знакова історія про те, як чувак закохався у зображення дівчини. Зображення, Карле! Про всяк випадок, у фундаментальному ісламі зображення людей і тварин - харам, дозволено малювати тільки рослинно-квіткові або абстрактні орнаменти. І музика у радикальних муслімів під забороною. Але іранцям *****, бо життя без музики - повна зуйня. А загуглити "іранський живопис" - їхні худіжники з особливим цинізмом порушують усі обмеження.
А сьогодні іранські духовні деспоти раптом ********* на пуританстві. За ґалькоґоль першого разу поротимуть батогом, при рецидиві вішають. Дівчина недостатньо скромно носить хіджаб - можуть вбити. Тиць *******, приїхали.
ізраїль публічно всіляко уникає бодай мінімальної допомоги Україні. Ви думаєте, тишком-нишком підсуїтились? Я не вірю.
КАПРАЛ ЄНОТ, ВАШ ВИХІД!
схоже на правду
в такому питанні мойша брехати не буде
Треба побільше їх валити і тоді прийдеться запускати мопедів бухим ваням які все просруть.
От оно им надо было?
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
дайте ще коментар про джерелОПу, на біс.
Вони власне повністю цими балалайками керують та запускають їх. Вони і руйнують Україну та вбивають українців
міжнародних авіаліній(МАУ) збили іранці під дружнім
керівництвом кацапсьских інструкторів. До цього часу
аятолли ************* що це не вони!
по...байка, знаючи вроджену "щедрість" представника титульної нації України- надто підозріло це?
США могут изменить данные спутников в районах нашей критичной инфраструктуры в момент воздушной тревоги.