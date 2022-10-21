Російських чоловіків призовного віку не випускають з Білорусі та знімають з авіарейсів
Російських чоловіків, які підлягають мобілізації, тепер не випускають із Білорусі. Сьогодні з рейсів зняли понад 10 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал База.
23-річний Гліб із Санкт-Петербурга намагався залишити Росію вже втретє. Спочатку його не пустили через кордон в аеропорту Домодєдово, коли він намагався відлетіти до Дубаї. Потім зняли з автобуса, який їхав до Білорусі – прикордонники сказали Глібу, що він перебуває у списках і не може залишити країну.
Сьогодні хлопцеві вдалося покинути Росію — через таємні стежки він потрапив на територію Білорусі і дістався Мінська, звідки у нього був запланований рейс до Туреччини. Однак у літак його не пустили: співробітник прикордонної служби послався на пункт 4 статті 6 Угоди між РБ та РФ про забезпечення прав громадян на свободу пересування та заборонив йому виїзд.
За словами одного зі співробітників аеропорту, обмеження почали діяти з 20 жовтня, а раніше нібито всіх чоловіків випускали без проблем. За інформацією "Бази", лише за сьогодні з рейсів із Мінська зняли 11 чоловіків.
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- Ну всё! Ждите скора в гости! Гатовьте самагонку и сала - будем нашу пабеду празднавать!
- Ридльовку не забудь!
- А что такое "рыдльовка"?
- Лопата - білоруською! Треба ж буде тебе чимось закопувать!
Хоча тепер, мабуть, і на квіти з дерунами сміливості не стане.
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
Дивуюся, що ми сподівалися, що їх в 2020 році на щось стане. Рецепти коктейлів "для Молотова" їм тут писали...
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Заходить українець Намацав табурет Обмацав, чи міцний, перевірив сидіння Намацав цвях Розхилитав і витіг Поклав до кишені - "В господарстві згодиться!" Сів
Заходить білорус Намацав табурет Сів Наколовся на цвях Підскочив Потім думає: "А можа так і трєба?" Сів
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Просим правоохранительные органы разобраться в истории с паспортом РФ главы Верховного Суда, так как многое указывает на то, что документ настоящий.
Напомним, что карьерный рост судьи Князева в СМИ связывали с каденцией Андрея Портнова в администрации президента Януковича.
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Чого ж ви тікаєте?
А як же ж "можем павтаріть"???
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