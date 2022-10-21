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Російських чоловіків призовного віку не випускають з Білорусі та знімають з авіарейсів

росія,мобілізація

Російських чоловіків, які підлягають мобілізації, тепер не випускають із Білорусі. Сьогодні з рейсів зняли понад 10 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал База. 

23-річний Гліб із Санкт-Петербурга намагався залишити Росію вже втретє. Спочатку його не пустили через кордон в аеропорту Домодєдово, коли він намагався відлетіти до Дубаї. Потім зняли з автобуса, який їхав до Білорусі – прикордонники сказали Глібу, що він перебуває у списках і не може залишити країну.

Сьогодні хлопцеві вдалося покинути Росію — через таємні стежки він потрапив на територію Білорусі і дістався Мінська, звідки у нього був запланований рейс до Туреччини. Однак у літак його не пустили: співробітник прикордонної служби послався на пункт 4 статті 6 Угоди між РБ та РФ про забезпечення прав громадян на свободу пересування та заборонив йому виїзд.

За словами одного зі співробітників аеропорту, обмеження почали діяти з 20 жовтня, а раніше нібито всіх чоловіків випускали без проблем. За інформацією "Бази", лише за сьогодні з рейсів із Мінська зняли 11 чоловіків.

Дивіться також: Кубанський депутат-чмобік Кулигін скаржиться в Міноборони РФ на умови служби: "Нас как собак выкинули где-то в полях Украины. Есть "калаши" без патронов и штык-ножи ". ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7927) мобілізація (3047)


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Топ коментарі
+17
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21.10.2022 19:38
+14
Снова российский паспорт у топ-судьи, а именно у главы Верховного Суда (ВС) Всеволода Князева, который всего пару недель назад отчислил из штата ВС своего коллегу Богдана Львова именно за якобы наличие у того паспорта РФ

Тогда председатель ВС Князев обратился в СБУ с просьбой провести аналогичную проверку относительно всех судей Верховного Суда. В итоге такой паспорт нашли у самого Князева!

Вместе со скрином паспорта авторы расследования опубликовали адвокатский запрос и подробную инструкцию, как проверить подлинность российского паспорта Князева.

Просим правоохранительные органы разобраться в истории с паспортом РФ главы Верховного Суда, так как многое указывает на то, что документ настоящий.

Напомним, что карьерный рост судьи Князева в СМИ связывали с каденцией Андрея Портнова в администрации президента Януковича.
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21.10.2022 19:38
+14
Білоруси? нема такої нації. Померла. Тихо-тихо. Правда, перед смертю їй відібрало мову.
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21.10.2022 19:52
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так вони тільки раді-померти за путлера-ісконна скрепа касабскіх ідіотіків
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21.10.2022 19:28 Відповісти
Не все!
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22.10.2022 08:32 Відповісти
Будущий фарш ?
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21.10.2022 19:29 Відповісти
У ЗСУ русня стає слухняною, або мертвою https://www.youtube.com/shorts/uD8o_sOKvfA
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21.10.2022 19:30 Відповісти
Ну нє, таки вгодований кацапцик...
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21.10.2022 19:50 Відповісти
Чому білоруси мовчать ? Затрат їх кровавий хутин мобілізує і відправе здихати в Україну , бо в спину їм будуть стріляти кгбистские ЗАГРАД ОТРЯДИ
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21.10.2022 19:32 Відповісти
Они пытались устроить типа Майдана . Но кишка тонка . Поводили хороводы мира , сдулись . Смешно это было . Нет в них гена свободы как у нас . Похоже ,уже не будет . Просрали страну .
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21.10.2022 19:36 Відповісти
Українці за свою країну борються 7000 років , тому такА земля родюча
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21.10.2022 19:39 Відповісти
Ще одне... У нас війна. Під час другої світової війни, взагалі не було ніякої пенсії. А таку, мерзоту як ти, що заколикає підійматись під час війни, потрібно банити.
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21.10.2022 19:57 Відповісти
Зарплату зарабативают. Подимайся с дивана создавай пп, или фоп, или продай квартиру с машиной организуй ао, ооо, найди тему и зарабативай сколько можеш

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21.10.2022 20:04 Відповісти
Березень 2022 року Телефонна розмова між "білорусом українським" і "білорусом російськомовним":
- Ну всё! Ждите скора в гости! Гатовьте самагонку и сала - будем нашу пабеду празднавать!
- Ридльовку не забудь!
- А что такое "рыдльовка"?
- Лопата - білоруською! Треба ж буде тебе чимось закопувать!

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21.10.2022 21:37 Відповісти
Так вони по вихідних мітингують.

Хоча тепер, мабуть, і на квіти з дерунами сміливості не стане.
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21.10.2022 19:48 Відповісти
Закінчилась російсько-українська війна і на «Цензор» повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!» Українці питають:
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
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21.10.2022 20:33 Відповісти
Це істоти, які Жизневського після його загибелі обзивали фашистом.

Дивуюся, що ми сподівалися, що їх в 2020 році на щось стане. Рецепти коктейлів "для Молотова" їм тут писали...
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21.10.2022 21:11 Відповісти
Анекдот чули про тестування "трьох братніх народів"?
Вирішили вчені протестувать росіян, українців та білорусів щодо психічних реакцій на подразники Відібрали трьох представників Ставлять завдання: Потрібно зайти в темну кімнату, навпомацки знайти табурет і сісти на нього
Заходить росіянин Намацав табурет Усівся Наколовся на цвяшок, що стирчав з сидіння Підскочив, ухопив табурет і з матюками розбив об стіну
Заходить українець Намацав табурет Обмацав, чи міцний, перевірив сидіння Намацав цвях Розхилитав і витіг Поклав до кишені - "В господарстві згодиться!" Сів
Заходить білорус Намацав табурет Сів Наколовся на цвях Підскочив Потім думає: "А можа так і трєба?" Сів
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21.10.2022 21:35 Відповісти
Білоруси? нема такої нації. Померла. Тихо-тихо. Правда, перед смертю їй відібрало мову.
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21.10.2022 19:52 Відповісти
Браво!
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21.10.2022 20:54 Відповісти
Когда бульбашей погонят на убой, они даже бежать не будут как касапы. Там кто-то байки рассказывает что усатый боится мобилизации чтобы армия против не пошла) Наивные люди))
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21.10.2022 20:50 Відповісти
войовничі були "литвини" ВКЛЖР, а "білоруси" це вже кастровані "литвини"

«Пора! Пора!»: как в 1661 году литвины (белорусы) показали, чей Могилев
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21.10.2022 21:30 Відповісти
Пастаянна срущій в чємадан апять нє саврал-магілізація же закончілась...
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21.10.2022 19:33 Відповісти
Треба було слухати Бабченка, він про це попереджав, ще років шість тому...
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21.10.2022 19:33 Відповісти
Пора їм звалювати на курорт до Моря братів Лаптевих, там військоматів нема, нема від кого ховатись. А ще подихають повітрям предків..... Ляпота
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21.10.2022 19:33 Відповісти
))) не всё так просто в парашном царевстве. там погранзона за сотни километров от побережья начинается. заметут при получении разрешения на вьезд, а при вьезде нелегально, местечковые в лёт сдадут погранцам.
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21.10.2022 19:43 Відповісти
вони не мовчать-вони букети готують...
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21.10.2022 19:33 Відповісти
Ритуальные обряды одинаковые у всех .
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21.10.2022 19:40 Відповісти
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21.10.2022 19:38 Відповісти
Что кацапы, так много *освободили* стран что теперь негде самим спрятаться?
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21.10.2022 19:38 Відповісти
Снова российский паспорт у топ-судьи, а именно у главы Верховного Суда (ВС) Всеволода Князева, который всего пару недель назад отчислил из штата ВС своего коллегу Богдана Львова именно за якобы наличие у того паспорта РФ

Тогда председатель ВС Князев обратился в СБУ с просьбой провести аналогичную проверку относительно всех судей Верховного Суда. В итоге такой паспорт нашли у самого Князева!

Вместе со скрином паспорта авторы расследования опубликовали адвокатский запрос и подробную инструкцию, как проверить подлинность российского паспорта Князева.

Просим правоохранительные органы разобраться в истории с паспортом РФ главы Верховного Суда, так как многое указывает на то, что документ настоящий.

Напомним, что карьерный рост судьи Князева в СМИ связывали с каденцией Андрея Портнова в администрации президента Януковича.
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21.10.2022 19:38 Відповісти
Хтось здивований? Ну хоч один!
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21.10.2022 19:54 Відповісти
Карма за 2014 повернулася.

Российская журналистка телеканала «России 24» Алена Кочкина стала автором нового интернет-мэма, который уже вошел в историю Сети." На своей странице в социальной сети Кочкина сообщила, что украинцев «снимают с поездов и отправляют в Нацгвардию».
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21.10.2022 19:39 Відповісти
Ту дурепу Кочкіну українці тролили не по-дитячому:

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21.10.2022 20:35 Відповісти
Рузьге!
Чого ж ви тікаєте?
А як же ж "можем павтаріть"???
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21.10.2022 19:39 Відповісти
Pomilka. правильно писать рюZZгэ
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21.10.2022 23:41 Відповісти
У своїх дописах це вирішую лише я.
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22.10.2022 00:10 Відповісти
а підари вирішили, що вони ще й літатимуть?))
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21.10.2022 19:41 Відповісти
у 23-ти летнего глеба проблемы с айкью,раз тайемнымы стэжкамы попал в бульбостан...
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21.10.2022 19:42 Відповісти
чы то глеб на стипендию от офиса бубы на калькуляторе рассчитывал?
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21.10.2022 19:44 Відповісти
Ну й цифра((аж 10.
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21.10.2022 19:44 Відповісти
Можно поздоровити нас з відкриттям нового фронту з Белоруссю і толку що ми туди не стріляли у відповідь на ракетні і мінометні обстріли.
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21.10.2022 19:49 Відповісти
Сезон полювання на кацапів тепер відкритий не тільки в Україні...
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21.10.2022 19:51 Відповісти
да ну и хер с ними, пусть хоть в жопу ******.
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21.10.2022 19:57 Відповісти
похоже миром животных зовсим нэ цикавышся..
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21.10.2022 20:02 Відповісти
Правильно делают!Из-за таких и рушится!
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21.10.2022 20:00 Відповісти
С рейсов этих бухих свиней и раньше постоянно снимали
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21.10.2022 20:03 Відповісти
запретить выезд по угоде обеспечения свободы переджвижения - такое возможно только в рашке
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21.10.2022 20:22 Відповісти
Велика россия, а у@бать некуда.
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21.10.2022 21:07 Відповісти
Какой накуй Дубай, Глебушка?
На нычку в Дальние ***** или Нижние *******, и там брагу пить и квашеной капустой закусывать...
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21.10.2022 21:14 Відповісти
У нас из рек погранцы вылавливают водолазов.
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22.10.2022 06:48 Відповісти
 
 