Російських чоловіків призовного віку не випускають з Білорусі та знімають з авіарейсів

Російських чоловіків, які підлягають мобілізації, тепер не випускають із Білорусі. Сьогодні з рейсів зняли понад 10 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал База.

23-річний Гліб із Санкт-Петербурга намагався залишити Росію вже втретє. Спочатку його не пустили через кордон в аеропорту Домодєдово, коли він намагався відлетіти до Дубаї. Потім зняли з автобуса, який їхав до Білорусі – прикордонники сказали Глібу, що він перебуває у списках і не може залишити країну.

Сьогодні хлопцеві вдалося покинути Росію — через таємні стежки він потрапив на територію Білорусі і дістався Мінська, звідки у нього був запланований рейс до Туреччини. Однак у літак його не пустили: співробітник прикордонної служби послався на пункт 4 статті 6 Угоди між РБ та РФ про забезпечення прав громадян на свободу пересування та заборонив йому виїзд.

За словами одного зі співробітників аеропорту, обмеження почали діяти з 20 жовтня, а раніше нібито всіх чоловіків випускали без проблем. За інформацією "Бази", лише за сьогодні з рейсів із Мінська зняли 11 чоловіків.

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