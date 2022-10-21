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Новини Війна
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ЄС засудив дії Білорусі та Ірану і закликав припинити підтримку Росії

єврорада

Лідери країн Європейського Союзу засудили дії Білорусі та Ірану, які стали поплічниками Росії у її війні проти України, та звернулися до них із вимогою негайно припинити допомогу країні-агресору.

Про це йдеться у резолюції Європейської ради, що відбулася 20-21 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Європейська рада закликає білоруську владу зупинити підтримку російської агресивної війни шляхом надання дозволу російським збройним силам використовувати територію Білорусі, та шляхом підтримки російських військових. Режим в Білорусі повинен повною мірою виконувати власні зобов’язання, відповідно до міжнародного законодавства. Європейський Союз залишається готовим швидко рухатися далі із новими санкціями проти Білорусі", - йдеться у документі.

В резолюції також засуджуються дії Ірану та його поставки зброї для Росії, яка використовує цю зброю для атаки на мирне населення та інфраструктуру України.

"Європейська рада також рішуче засуджує військову підтримку агресивної російської війни, яку надає іранська влада, яка має бути зупинена. У цьому зв’язку Європейська рада вітає санкції ЄС, що були ухвалені 20 жовтня", - наголосили лідери країн ЄС.

Також читайте: Боррель поінформував Іран про санкції за постачання дронів Росії

Нагадуємо, 20 жовтня перед початком європейського саміту постійні представники ЄС ухвалили додаткові санкції проти Ірану та включили до санкційного переліку, що передбачає заморожування активів та заборону на поїздки до ЄС, трьох осіб та одну установу Ірану, що причетні до поставок Росії бойових дронів для їх використання проти мирних об’єктів в Україні.

Автор: 

Білорусь (7927) Іран (2023) Євросоюз (13388)


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Топ коментарі
+4
Навєрна очєнь очєнь сільна засудив-тєпєрь засудженим стала очєнь очєнь стидна...
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21.10.2022 20:03
+3
припинити, раз, два!
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21.10.2022 20:05
+3
ЄС засудив дії Білорусі та Ірану

(в сторону, пошепки):
...і виніс суворий вирок: розстріляти.
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21.10.2022 20:10
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закликай- не закликай толку буде мало
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21.10.2022 20:03 Відповісти
Навєрна очєнь очєнь сільна засудив-тєпєрь засудженим стала очєнь очєнь стидна...
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21.10.2022 20:03 Відповісти
припинити, раз, два!
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21.10.2022 20:05 Відповісти
заклыканты 80-го уровня,блеать...
карма штука тонкая и реагирует по разному...часом швыдко.
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21.10.2022 20:07 Відповісти
Білорусь і Іран напряглись і почали чесати репу .
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21.10.2022 20:09 Відповісти
ЄС засудив дії Білорусі та Ірану

(в сторону, пошепки):
...і виніс суворий вирок: розстріляти.
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21.10.2022 20:10 Відповісти
вироку +
єс, що вирок не виніс ЖИРНИЙ МІНУС
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21.10.2022 20:16 Відповісти
То у мене різновид гіркого сарказму, розумієте ж...
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21.10.2022 20:18 Відповісти
Ну теперь точно прекратят. Ваще железно. Железобетонно. Вот прям раз и всьо.
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21.10.2022 20:19 Відповісти
Поки цивілізанти закликають, диктатори - діють. Якщо Захід докорінно не змінить свою поведінку, і не почне діяти, а не закликати та висловлювати стурбованість, він всуху програє диктатурі.
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21.10.2022 20:29 Відповісти
А вони ***** розплакались
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21.10.2022 20:41 Відповісти
Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що його країна не допомагає Україні озброєнням у війні проти РФ, бо враховує свої оборонні інтереси. Постачання "Залізного купола" нашій країні він назвав "переходом кордонів",
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21.10.2022 20:47 Відповісти
Пара гнедых, запряжённых ....-ЕС и ООН-- пустое место.
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21.10.2022 21:34 Відповісти
У меня ощущение, что если бы не мы, и пуйло пошел бы прямо на европу.... у него были бы неплохие шансы. Главное надо было сделать все быстро до того как американцы полноценно развернули бы свою армию в европе.
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21.10.2022 22:12 Відповісти
Та ти шо!!! Вони так же ж перелякалися!!!)))
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21.10.2022 22:51 Відповісти
ЕС - такіє храбрьіє рєбята! Просто АтчАянньіє!
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22.10.2022 07:30 Відповісти
 
 