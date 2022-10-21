ЄС засудив дії Білорусі та Ірану і закликав припинити підтримку Росії

Лідери країн Європейського Союзу засудили дії Білорусі та Ірану, які стали поплічниками Росії у її війні проти України, та звернулися до них із вимогою негайно припинити допомогу країні-агресору.

Про це йдеться у резолюції Європейської ради, що відбулася 20-21 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Європейська рада закликає білоруську владу зупинити підтримку російської агресивної війни шляхом надання дозволу російським збройним силам використовувати територію Білорусі, та шляхом підтримки російських військових. Режим в Білорусі повинен повною мірою виконувати власні зобов’язання, відповідно до міжнародного законодавства. Європейський Союз залишається готовим швидко рухатися далі із новими санкціями проти Білорусі", - йдеться у документі.

В резолюції також засуджуються дії Ірану та його поставки зброї для Росії, яка використовує цю зброю для атаки на мирне населення та інфраструктуру України.

"Європейська рада також рішуче засуджує військову підтримку агресивної російської війни, яку надає іранська влада, яка має бути зупинена. У цьому зв’язку Європейська рада вітає санкції ЄС, що були ухвалені 20 жовтня", - наголосили лідери країн ЄС.

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Нагадуємо, 20 жовтня перед початком європейського саміту постійні представники ЄС ухвалили додаткові санкції проти Ірану та включили до санкційного переліку, що передбачає заморожування активів та заборону на поїздки до ЄС, трьох осіб та одну установу Ірану, що причетні до поставок Росії бойових дронів для їх використання проти мирних об’єктів в Україні.