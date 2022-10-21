Авіація та артилерія ЗСУ уразили 3 опорні пункти ворога, 10 районів зосередження техніки, позиції трьох ЗРК, пункт управління та комплекс С-300, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо вогневих ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, та зенітний ракетний комплекс С-300 противника".

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