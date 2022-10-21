Авіація та артилерія ЗСУ уразили 3 опорні пункти ворога, 10 районів зосередження техніки, позиції трьох ЗРК, пункт управління та комплекс С-300, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо вогневих ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, та зенітний ракетний комплекс С-300 противника".
Топ коментарі
+15 Вася Шевченко #371210
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+10 Пилат Понтийский #510175
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+10 Анатолий К #427424
показати весь коментар21.10.2022 20:04
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он до чити або владивостоку з хабаровськом ... да й до москви з пітером ми поки що не дострілюємо
то чого ви провокуєте?
наші хлопці вже алергією змучені, коли ви на наше пиво кажете ПІІІВА
так шо не вам ображатися