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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Авіація та артилерія ЗСУ уразили 3 опорні пункти ворога, 10 районів зосередження техніки, позиції трьох ЗРК, пункт управління та комплекс С-300, - Генштаб

арта,війна,зсу,артилерія

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо вогневих ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах. 

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, та зенітний ракетний комплекс С-300 противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація ЗСУ 15 разів вдарила по опорних пунктах і позиціях ворога, - ОК "Південь"

Автор: 

авіація (4116) Генштаб ЗС (6549) артилерія (785) ЗСУ (7531)


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Топ коментарі
+15
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21.10.2022 20:04
+10
Добре..
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21.10.2022 20:04
+10
Молодці. Гатіть по окупанту, щоб у нього під ногами горіла земля!
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21.10.2022 20:04
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21.10.2022 20:04 Відповісти
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21.10.2022 20:04 Відповісти
Молодці. Гатіть по окупанту, щоб у нього під ногами горіла земля!
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21.10.2022 20:04 Відповісти
ну шо ж ви все під наші Хаймарси лізете, дурні?
он до чити або владивостоку з хабаровськом ... да й до москви з пітером ми поки що не дострілюємо
то чого ви провокуєте?
наші хлопці вже алергією змучені, коли ви на наше пиво кажете ПІІІВА
так шо не вам ображатися
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21.10.2022 20:07 Відповісти
Героям слава !!!!
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21.10.2022 20:12 Відповісти
Хай живе зсу !!!
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21.10.2022 20:13 Відповісти
Слава нашим захисникам! Героям Слава! Слава ЗСУ!!! Віримо! Підтримуємо! Чекаємо!!!💙💛✌️💪👏🇺🇦Нехай щастить!🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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21.10.2022 20:20 Відповісти
В москалів такий срач по всіх каналах про втрату Херсона,дамбу))убогі мізками)Вони думають ,що так і буде,а буде зовсім проти логіки, а може ні))Начувайтеся, козломорді)
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21.10.2022 20:24 Відповісти
Російські ліберальні канали кажуть про атаки ЗСУ на Херсонщині у районах Широкої Балки і Станіслава, а також про удар двох механізованих і одного танкового батальйону ЗСУ в напрямку Нова Кам'янка-Суханове. Результат поки що невідомий...
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21.10.2022 21:01 Відповісти
На Луганському напрямку ЗСУ відбили атаки росіян на Огурцове і Дворічне. Схоже, тут ЗСУ і росіяни надовго перейшли до оборони по лінії Сватове-Кремінна. На Бахмутському напрямі вагнерівці зайшли у Отрадне і там ідуть бої...На Донецькому напрямі ЗСУ відбили атаки на Нью-Йорк, Водяне, Мар'їнку. На запрізькому напрямку локальні перестрілки і без змін...
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21.10.2022 21:05 Відповісти
 
 