Були скоординовані подальші кроки щодо деокупації українських територій, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 21 жовтня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
У повідомленні зазначається: "Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов доповіли про оперативну обстановку на головних напрямках фронту, а також про основні місця скупчення сил і засобів противника та його вірогідні дії в найближчий період. Були скоординовані подальші кроки щодо захисту та деокупації українських територій.
Окремо учасники засідання зупинилися на заходах з організації ефективної системи протиповітряної оборони України та прикриття стратегічно важливих об’єктів.
Були обговорені питання відновлення озброєння, військової техніки та засобів ППО з урахуванням потреб сил оборони.
Крім того, на засіданні розглянули питання забезпечення армії боєприпасами та їх розподілу по угрупованнях військ.
У засіданні взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та командувачі військ оперативних напрямків.
До засідання ставки також приєдналися: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, очільники силових відомств і правоохоронних органів".
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Тогда председатель ВС Князев обратился в СБУ с просьбой провести аналогичную проверку относительно всех судей Верховного Суда. В итоге такой паспорт нашли у самого Князева!
Вместе со скрином паспорта авторы расследования опубликовали адвокатский запрос и подробную инструкцию, как проверить подлинность российского паспорта Князева.
Просим правоохранительные органы разобраться в истории с паспортом РФ главы Верховного Суда, так как многое указывает на то, что документ настоящий.
Напомним, что карьерный рост судьи Князева в СМИ связывали с каденцией Андрея Портнова в администрации президента Януковича.
-Конечно знает, мы же вместе его оформляли! У нас в суде, первая половина судей уже имеет 2 гражданства, а вторая половина как выгонят за коррупцию, сразу оформит.
ну шоб у кацапни без шансов було...
Більше двох неділь кажуть про передачу балістичних ракет 300-700 км достають - що робити будем???
30 % народу України вирішило що так буде правильно ще у 2019 му.
Чому він не голиться? На Будулая вже схохий. Чи типу мужній?
Джерело: https://biz.censor.net/n3375277
і наводиться перелік осіб, що складають реальну Вертикаль, до якої дослухається Президент.
Думаю, що чим вище по Вертикалі, тим більше прислухається )))
А решта - Кабмін,- просто " приєдналися...