УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3730 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 897 30

Були скоординовані подальші кроки щодо деокупації українських територій, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 21 жовтня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов доповіли про оперативну обстановку на головних напрямках фронту, а також про основні місця скупчення сил і засобів противника та його вірогідні дії в найближчий період. Були скоординовані подальші кроки щодо захисту та деокупації українських територій.

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах з організації ефективної системи протиповітряної оборони України та прикриття стратегічно важливих об’єктів.

Були обговорені питання відновлення озброєння, військової техніки та засобів ППО з урахуванням потреб сил оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські терористи замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС, - Зеленський

Крім того, на засіданні розглянули питання забезпечення армії боєприпасами та їх розподілу по угрупованнях військ.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання ставки також приєдналися: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, очільники силових відомств і правоохоронних органів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив санкції проти понад 3600 фізичних та юридичних осіб РФ, серед яких донька Путіна та Абрамович

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) деокупація (950)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Щось забагато ставок став проводити, намагаєшся дізнатися у Залужного наступний напрямок наступу? А не вийде, зелох
показати весь коментар
21.10.2022 20:17
+11
Ермак выслушал планы военных для дальнейшего доклада по инстанции. И это не косплейщик Сталина товаришч Зеленский.
показати весь коментар
21.10.2022 20:25
+10
Снова российский паспорт у топ-судьи, а именно у главы Верховного Суда (ВС) Всеволода Князева, который всего пару недель назад отчислил из штата ВС своего коллегу Богдана Львова именно за якобы наличие у того паспорта РФ

Тогда председатель ВС Князев обратился в СБУ с просьбой провести аналогичную проверку относительно всех судей Верховного Суда. В итоге такой паспорт нашли у самого Князева!

Вместе со скрином паспорта авторы расследования опубликовали адвокатский запрос и подробную инструкцию, как проверить подлинность российского паспорта Князева.

Просим правоохранительные органы разобраться в истории с паспортом РФ главы Верховного Суда, так как многое указывает на то, что документ настоящий.

Напомним, что карьерный рост судьи Князева в СМИ связывали с каденцией Андрея Портнова в администрации президента Януковича.
показати весь коментар
21.10.2022 20:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось забагато ставок став проводити, намагаєшся дізнатися у Залужного наступний напрямок наступу? А не вийде, зелох
показати весь коментар
21.10.2022 20:17 Відповісти
Паскуди збирались, щоб ділити крадене і домовлятись, де і що ще можна вкрасти.
показати весь коментар
21.10.2022 21:03 Відповісти
Снова российский паспорт у топ-судьи, а именно у главы Верховного Суда (ВС) Всеволода Князева, который всего пару недель назад отчислил из штата ВС своего коллегу Богдана Львова именно за якобы наличие у того паспорта РФ

Тогда председатель ВС Князев обратился в СБУ с просьбой провести аналогичную проверку относительно всех судей Верховного Суда. В итоге такой паспорт нашли у самого Князева!

Вместе со скрином паспорта авторы расследования опубликовали адвокатский запрос и подробную инструкцию, как проверить подлинность российского паспорта Князева.

Просим правоохранительные органы разобраться в истории с паспортом РФ главы Верховного Суда, так как многое указывает на то, что документ настоящий.

Напомним, что карьерный рост судьи Князева в СМИ связывали с каденцией Андрея Портнова в администрации президента Януковича.
показати весь коментар
21.10.2022 20:19 Відповісти
-Иван, а твой шеф знает что у тебя второе гражданство?
-Конечно знает, мы же вместе его оформляли! У нас в суде, первая половина судей уже имеет 2 гражданства, а вторая половина как выгонят за коррупцию, сразу оформит.
показати весь коментар
22.10.2022 00:00 Відповісти
мож булаву бубе в диаметре нарастить?
ну шоб у кацапни без шансов було...
показати весь коментар
21.10.2022 20:20 Відповісти
Ермак выслушал планы военных для дальнейшего доклада по инстанции. И это не косплейщик Сталина товаришч Зеленский.
показати весь коментар
21.10.2022 20:25 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2022 20:26 Відповісти
Мене більше здивувало звідки Ілон Маск про це раніше за всіх дізнався, що встиг нєдімона потролити?
показати весь коментар
21.10.2022 20:53 Відповісти
Картина маслом: "Круп'є збирає ставки"
показати весь коментар
21.10.2022 20:27 Відповісти
таке враження, шо кацапам дають вийти з херсонщини..можливо домовленності...Як один блогер говорив,шо домовленності можуть бути не на політичному рівні, а між військовими..Хто його зна..
показати весь коментар
21.10.2022 20:27 Відповісти
Они ещё в Снигеревке сидят, не видно чтобы кто-то отходил, кроме того что вывозят всё имущество с админздание и банков.
показати весь коментар
21.10.2022 20:31 Відповісти
А ты откуда знаешь?со Снигиревки связи нет,я не могу своим дозвониться неделю,а ты умник всё знаешь...
показати весь коментар
21.10.2022 20:42 Відповісти
мабуть правда, знайомий живе в Олешках пише що орки набудували різних мостів в Херсоні і вже неділі дві їздять з правого на лівий і назад , ВСУ ні разу не бахнули по переправі ( вчора там тільки прилетіло для блізіра).
показати весь коментар
21.10.2022 20:37 Відповісти
точно так же ,як орки захоплювали південь..без бою...без замінування з нашої сторони..дивно...все це..дивно...
показати весь коментар
21.10.2022 20:43 Відповісти
Кое кто намекал, что есть команда сверху не штурмовать Х. Во всяком случае я так понял его слова. Кто с юга знает о ком я.
показати весь коментар
21.10.2022 23:04 Відповісти
Ось цікаво 3 місяці говорили про тещо іран передав оркам шахеди - почали по нам їх запускати нічого кращого не придумали в ставці як збивати їх ракетами по 200-300 тис $, а зараз ниють ракети закінчуються.
Більше двох неділь кажуть про передачу балістичних ракет 300-700 км достають - що робити будем???
показати весь коментар
21.10.2022 20:29 Відповісти
Він буде відосікі штампувати, а ми ховатися від кацапських ракет.
30 % народу України вирішило що так буде правильно ще у 2019 му.
показати весь коментар
21.10.2022 20:38 Відповісти
Під вечір активність підвищується.
Чому він не голиться? На Будулая вже схохий. Чи типу мужній?
показати весь коментар
21.10.2022 20:30 Відповісти
жлоб того що. весь в папашу свого.
показати весь коментар
21.10.2022 20:35 Відповісти
Дєрмаку так більше подобається 😁
показати весь коментар
21.10.2022 20:39 Відповісти
В ответ чемоданный срун вызвал суровикина и поинтересовался сколько км до Воронежа
показати весь коментар
21.10.2022 20:34 Відповісти
Завод Коломойського отримав рішення українських судів про непричетність до виведення коштів з "Приватбанку"
Джерело: https://biz.censor.net/n3375277
показати весь коментар
21.10.2022 20:35 Відповісти
ЗНОВУ ВИПИТУВАВ У ГЕНШТАБУ ДЕ БУДЕ КОНТРНАСТУП ЩОБ ПОПЕРЕДИТИ ДРУЗІВ ПО БАЛАЛАЙКЄ
показати весь коментар
21.10.2022 20:37 Відповісти
А там що, без д'єрмака жодна справа не робиться? Може і сонце сходить за бажанням д'єрмака?!
показати весь коментар
21.10.2022 20:42 Відповісти
"У засіданні взяли участь: ....
і наводиться перелік осіб, що складають реальну Вертикаль, до якої дослухається Президент.
Думаю, що чим вище по Вертикалі, тим більше прислухається )))
А решта - Кабмін,- просто " приєдналися...
показати весь коментар
21.10.2022 21:05 Відповісти
А чого це у переліку учасників наради завгосп ОПи йде перед Головнокомандувачем ЗСУ?
показати весь коментар
21.10.2022 21:09 Відповісти
а кто відав наказ розмінувати Чонгар???
показати весь коментар
21.10.2022 21:29 Відповісти
По версії зеленського це 30 % населення України, бо вони вибрали його своїм президентом.
показати весь коментар
21.10.2022 21:43 Відповісти
Половина состава явно лишние , и по-моему Зеленский в их числе!
показати весь коментар
21.10.2022 22:47 Відповісти
Наступает критический момент в войне. На варварские ракетные атаки российско-фашистских захватчиков мы должны ответить мощным наступлением ан Юге, которое станет переломом в войне.
показати весь коментар
22.10.2022 12:35 Відповісти
 
 