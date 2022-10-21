УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3730 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
12 510 40

Ми не коментуємо нісенітниці і чергові фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі, - СБУ про слова Лукашенка про зустріч спецслужб РБ та України

сбу

У Службі безпеки України назвали нісенітницею заяву Олександра Лукашенка про те, що СБУ запросила зустріч із білоруськими колегами.

"СБУ не коментує нісенітниці і чергові фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю спікер СБУ Артем Дехтяренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Раніше держагентство БелТА повідомило із посиланням на слова Лукашенка, що СБУ запросила зустріч із білоруськими колегами. "Маю відкрити секрет, інсайд: це ж СБУ два дні тому попросила про зустріч наших фахівців. Я кажу: добре, давайте зустрічатися, які питання", - сказав Лукашенко на загальновійськовому Обуз-Лісновському полігоні у Брестській області в п'ятницю після знайомства з розробками білоруського ВПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - білорусам: Хочете, щоб було тихо і спокійно - тоді зуби стиснули і робіть те, що я вам кажу

Автор: 

Лукашенко Олександр (2653) СБУ (12801)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
Респект! Гарно відповіли.
показати весь коментар
21.10.2022 20:46
+16
показати весь коментар
21.10.2022 20:56
+13
нарэшти...пора бульбокацапа называты бульбокацапом...
показати весь коментар
21.10.2022 20:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нарэшти...пора бульбокацапа называты бульбокацапом...
показати весь коментар
21.10.2022 20:46 Відповісти
Геть кацап некрсівий з України!

Вам що, медом тут намазано?
показати весь коментар
22.10.2022 01:06 Відповісти
Респект! Гарно відповіли.
показати весь коментар
21.10.2022 20:46 Відповісти
СБУ не бере участі в зустрічах шостої та п'ятої палат...
показати весь коментар
21.10.2022 23:54 Відповісти
Конопля шикарные клубни дала в этом году.
показати весь коментар
21.10.2022 20:47 Відповісти
Е ні. Думаю це був натяк. А можливо навіть СОС! від бульбофюрера - мовляв мене тут вже повністю контролюють і погрожують вбити (наприклад, всіх охоронців йому ***** замінив на фсбешників) - рятуйте! Десь чув теорію, що лукашенку вже фактично відсторонили від влади і тримають просто для картинки, бо вже просто заїбав він ***** своїми викрутасами. На місці ***** я би так і зробив, насправді.
показати весь коментар
21.10.2022 20:58 Відповісти
Вылез из усмирительной рубашки и забыл таблетки выпить и такое происходит очень часто.
показати весь коментар
21.10.2022 20:48 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2022 20:49 Відповісти
Это те спецслужбы РБ, которые никто не заметил?)
показати весь коментар
21.10.2022 20:50 Відповісти
А я б зустрівся...ну далі ви зрозуміли
показати весь коментар
21.10.2022 20:50 Відповісти
Пусть еще Деду Морозу письмо напишет
показати весь коментар
21.10.2022 20:50 Відповісти
Саша-агрофюрер щосили набиває собі ціну....
показати весь коментар
21.10.2022 20:53 Відповісти
@UA_Peacemaker

@UaPeacemaker

https://www.youtube.com/watch?v=uqz6Dxc5mcY&feature=emb_logo

На білорусію чекатиме страшна розплата: білоруський полковник попередив про катастрофічні наслідки у разі прямої участі у війні. "будь-кому, хто хоч трохи здатен мислити, вже абсолютно ясно, що Росія програла війну"
"Цілком точно протягом перших кількох діб буде знищено Мозирський НПЗ та більшість інших великих об'єктів у прикордонній смузі, а також вся критична інфраструктура", - попередив військовий.
За його словами, в разі прямої участі у війні білоруські збройні сили втратять більшу частину офіцерського складу, як це вже сталося з російською армією, "оскільки засоби зв'язку та управління військами у білорусів ще більш відсталі та примітивні, ніж у РФ".
Сахащик підкреслив, що Україна дуже добре підготовлена до нападу з боку Білорусі, тому останній загрожують величезні втрати. "Жителі Білорусі готові приймати сотнями та тисячами своїх синів у поліетиленових пакетах?
Кількість наших добровольців в Україні суттєво зросте. Військовослужб.ЗС РБ зустрічатимуть свої ж білоруси, тільки значно краще підготовлені, оснащені та мотивовані. Білорусь стане країною-ізгоєм у світі та розділить із Росією ганьбу поразки та обов'язок виплати репарацій"
Він також зазначив, що Україна жодного разу не відповіла на ракети і безпілотники, що летять з території Білорусі, "хоча давно має бойовий потенціал для такої відповіді".
показати весь коментар
21.10.2022 20:55 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2022 20:56 Відповісти
Білоруси нехай свої пакети готовять
показати весь коментар
21.10.2022 20:57 Відповісти
Задумався, - може накупити таких по 15 центів під час найближчої акції і відправити в Україну.
Щоб "братки литвини" у смітті без піджаків не валялися.
показати весь коментар
22.10.2022 00:00 Відповісти
Та то тільки початок, скоро касманавти Лук Чен Ина висадяться на Сонці, а футболісти виграють Мундіаль
показати весь коментар
21.10.2022 20:57 Відповісти
Шо,знову? Уже ж один,не так давно,виграли
показати весь коментар
21.10.2022 21:30 Відповісти
Добре, якщо так.

Бо ми все пам'ятаємо. Про те, що "переговори ніколи не будуть відбуватися на території країни-агресора".

показати весь коментар
21.10.2022 20:57 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2022 21:03 Відповісти
білоруси корчать з себе жертву..при цьому навіть не намагаються, підняти дупу зі стільця.
показати весь коментар
21.10.2022 21:13 Відповісти
Она просто консерва ФСБ. Я давно это понял, еще в самом начале.
показати весь коментар
21.10.2022 22:56 Відповісти
Аж потіють, та товпляться,
Щоб то ближче стати
Коло самих: може, вдарять
Або дулю дати
Благоволять; хоч маленьку,
Хоч півдулі, аби тілько
Під самую пику!

(Т. Шевченко, "Сон")
показати весь коментар
21.10.2022 21:07 Відповісти
а, може, на цей раз і не збрехав. Наше ЄрZе також годне збрехати.
показати весь коментар
21.10.2022 21:08 Відповісти
А навіщо їм зустрічатися?
показати весь коментар
21.10.2022 21:11 Відповісти
Посмотреть наконец четыре позиции на таинственной карте. Интрига. Я бы и сам взглянул, надоело гадать.
показати весь коментар
22.10.2022 01:04 Відповісти
Бульбафюрер в своём пи#деже довольно изобретателен.😏
показати весь коментар
21.10.2022 21:10 Відповісти
не дарма більше 20 років при владі,і думає як викрутитись і вцій ситуації
показати весь коментар
21.10.2022 21:15 Відповісти
Ну вот и забегали как черти драповые---почуяли крах империи! Раньше надо было. Теперь гамно жрать прошлогоднее настало время--ох вкусно!
показати весь коментар
21.10.2022 21:10 Відповісти
Пора вже ******* по них зі всього що у нас є.
показати весь коментар
21.10.2022 21:19 Відповісти
Мотив цього висера клінічного ідіота простий - раз СБУ засилає гінців, значить справи там вельми кепські..... Та цей маньяк набиває собі ціну, він ще карту з палати № 6 покаже, що з нього взяти ідіот ідіотом.
показати весь коментар
21.10.2022 21:22 Відповісти
Як що говорить "ні" , то буде "да"
показати весь коментар
21.10.2022 21:32 Відповісти
А что обсуждать? Откуда на Беларусь готовилось нападение?
показати весь коментар
21.10.2022 21:41 Відповісти
Получается вы встречались/обсуждали с человеком, который себя НАЗЫВАЕТ ???
Нуууу ....
показати весь коментар
21.10.2022 22:04 Відповісти
Ермак
показати весь коментар
21.10.2022 22:09 Відповісти
с Лукашенко встречались люди из Службы Бульба Уборки,им положенно
показати весь коментар
21.10.2022 22:26 Відповісти
гитлер капут и от Гали привет!!))
показати весь коментар
21.10.2022 23:05 Відповісти
...вот опять ктот дал таракашке боярки и мухамор.
показати весь коментар
22.10.2022 12:54 Відповісти
 
 