Ми не коментуємо нісенітниці і чергові фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі, - СБУ про слова Лукашенка про зустріч спецслужб РБ та України
У Службі безпеки України назвали нісенітницею заяву Олександра Лукашенка про те, що СБУ запросила зустріч із білоруськими колегами.
"СБУ не коментує нісенітниці і чергові фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю спікер СБУ Артем Дехтяренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Раніше держагентство БелТА повідомило із посиланням на слова Лукашенка, що СБУ запросила зустріч із білоруськими колегами. "Маю відкрити секрет, інсайд: це ж СБУ два дні тому попросила про зустріч наших фахівців. Я кажу: добре, давайте зустрічатися, які питання", - сказав Лукашенко на загальновійськовому Обуз-Лісновському полігоні у Брестській області в п'ятницю після знайомства з розробками білоруського ВПК.
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На білорусію чекатиме страшна розплата: білоруський полковник попередив про катастрофічні наслідки у разі прямої участі у війні. "будь-кому, хто хоч трохи здатен мислити, вже абсолютно ясно, що Росія програла війну"
"Цілком точно протягом перших кількох діб буде знищено Мозирський НПЗ та більшість інших великих об'єктів у прикордонній смузі, а також вся критична інфраструктура", - попередив військовий.
За його словами, в разі прямої участі у війні білоруські збройні сили втратять більшу частину офіцерського складу, як це вже сталося з російською армією, "оскільки засоби зв'язку та управління військами у білорусів ще більш відсталі та примітивні, ніж у РФ".
Сахащик підкреслив, що Україна дуже добре підготовлена до нападу з боку Білорусі, тому останній загрожують величезні втрати. "Жителі Білорусі готові приймати сотнями та тисячами своїх синів у поліетиленових пакетах?
Кількість наших добровольців в Україні суттєво зросте. Військовослужб.ЗС РБ зустрічатимуть свої ж білоруси, тільки значно краще підготовлені, оснащені та мотивовані. Білорусь стане країною-ізгоєм у світі та розділить із Росією ганьбу поразки та обов'язок виплати репарацій"
Він також зазначив, що Україна жодного разу не відповіла на ракети і безпілотники, що летять з території Білорусі, "хоча давно має бойовий потенціал для такої відповіді".
Щоб "братки литвини" у смітті без піджаків не валялися.
Бо ми все пам'ятаємо. Про те, що "переговори ніколи не будуть відбуватися на території країни-агресора".
Щоб то ближче стати
Коло самих: може, вдарять
Або дулю дати
Благоволять; хоч маленьку,
Хоч півдулі, аби тілько
Під самую пику!
(Т. Шевченко, "Сон")
Нуууу ....