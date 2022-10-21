США не дали візи членам "Росатому", які хотіли взяти участь у конференції МАГАТЕ

Російська державна ядерна корпорація "Росатом" заявила, що США фактично заблокували участь російських представників у конференції з ядерної енергетики у Вашингтоні, не видавши їм в’їзні візи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні корпорації.

"Росатом" і "Ростехнадзор" планували взяти участь у міністерській конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Вашингтоні 26-28 жовтня, але досі не отримали віз.

"Вважаємо це проявом неповаги з боку США до МАГАТЕ - центральної міжнародної організації, що відповідає за співробітництво в галузі мирного використання атомної енергії. Відповідно до Угоди між МАГАТЕ і державою, що приймає захід під егідою Агентства, така держава зобов'язана забезпечити представникам країн-членів МАГАТЕ можливість взяти участь у заході, що проводиться на її території" - йдеться у повідомленні

"Росатом", створений Владіміром Путіним у 2007 році, заявив, що його генеральний директор Олексій Ліхачов замість цього візьме участь у конференції по відеозв'язку.

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Водночас російська корпорація дорікнула, що без участі РФ конференція втрачає сенс.