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Новини
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США не дали візи членам "Росатому", які хотіли взяти участь у конференції МАГАТЕ

росатом

Російська державна ядерна корпорація "Росатом" заявила, що США фактично заблокували участь російських представників у конференції з ядерної енергетики у Вашингтоні, не видавши їм в’їзні візи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні корпорації.

"Росатом" і "Ростехнадзор" планували взяти участь у міністерській конференції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Вашингтоні 26-28 жовтня, але досі не отримали віз.

"Вважаємо це проявом неповаги з боку США до МАГАТЕ - центральної міжнародної організації, що відповідає за співробітництво в галузі мирного використання атомної енергії. Відповідно до Угоди між МАГАТЕ і державою, що приймає захід під егідою Агентства, така держава зобов'язана забезпечити представникам країн-членів МАГАТЕ можливість взяти участь у заході, що проводиться на її території" - йдеться у повідомленні

"Росатом", створений Владіміром Путіним у 2007 році, заявив, що його генеральний директор Олексій Ліхачов замість цього візьме участь у конференції по відеозв'язку.

Також читайте: У парламенті Фінляндії закликають запровадити санкції ЄС проти "Росатому"

Водночас російська корпорація дорікнула, що без участі РФ конференція втрачає сенс.

Автор: 

віза (732) МАГАТЕ (710) США (22713) Росатом (216)


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Топ коментарі
+19
Ти диви, холопи ще чимось незадоволені...
Які візи можуть бути ядерним терористам?
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21.10.2022 21:06
+12
Похоже американцы уже выучили аксиому из 3-х слов: "Ибо не#уй шастать!"
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21.10.2022 21:19
+12
Или стиральную машину спи#дят, после дорожных камер, как в Швеции.
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21.10.2022 21:23
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Ти диви, холопи ще чимось незадоволені...
Які візи можуть бути ядерним терористам?
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21.10.2022 21:06 Відповісти
Шо сі стало ???
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21.10.2022 21:06 Відповісти
Пусть касапы теперь едут на всемирный симпозиум космоса в Эретрию.
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21.10.2022 21:08 Відповісти
США не дали візи "Росатому"

Смокчи, росатий!
)))
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21.10.2022 21:09 Відповісти
Я сказал: Горбатый Росатый!
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22.10.2022 00:11 Відповісти
А куди пропала маша захарова, та що з конюшні лаврова? вона б розказала про сімєтрічєскій атвєт
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21.10.2022 21:10 Відповісти
В запое. А с запухшей рожей стилисты не справляются.
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21.10.2022 21:13 Відповісти
Причина совершенно банальна. На расеи прошение о визе надо подавать стоя на коленях и с мольбою упрашивать барина умилосердствовать.
Чего сделано не было.
Потому и в визе было отказано.
Все просто.
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21.10.2022 21:11 Відповісти
На самом деле все гораздо проще: никто не хочет иметь дела с прокаженными.
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22.10.2022 11:37 Відповісти
Вот! Бинго! Надо не давать визы всем русским работникам ООН, вплоть до посла.

А затем сказать, что раз посол РФ систематически не являтеся на заседания СБ ООН, то место в СБ ООН переходит Канаде.
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21.10.2022 21:12 Відповісти
Ким Чен Пуху пожалуйтесь.
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21.10.2022 21:13 Відповісти
Лучше пусть пишут в свое спортлото...
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21.10.2022 21:19 Відповісти
Правильно сделали! А то приедут и насрут на стол!
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21.10.2022 21:15 Відповісти
Или стиральную машину спи#дят, после дорожных камер, как в Швеции.
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21.10.2022 21:23 Відповісти
Видеоконференции никто не отменял
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21.10.2022 21:16 Відповісти
Правильно. Нечего террористам делать наданном мероприятии где будут цивилизованные люди
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21.10.2022 21:17 Відповісти
Похоже американцы уже выучили аксиому из 3-х слов: "Ибо не#уй шастать!"
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21.10.2022 21:19 Відповісти
Держава, що купається у крові,
у крові потоне
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21.10.2022 21:19 Відповісти
орки должны жить в лесу подальше от цивилизации безвылазно...
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21.10.2022 21:19 Відповісти
Спочатку не дали візу, потім на х#й пошлють а після вже почнуть давати в пику
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21.10.2022 21:20 Відповісти
Ну, вони можуть тепер в Іран або Північну Корею махнути. На своє майбутнє подивитися.
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21.10.2022 21:22 Відповісти
Аль-Каіді і росії не дали візи))
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21.10.2022 21:28 Відповісти
так терористів у цивілізовані країни не пускають
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21.10.2022 21:28 Відповісти
пацаны хотели прибарахлица- левис, ли, рэнглер, но остались лишь турецкие свитеры Boys
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21.10.2022 21:32 Відповісти
Ну фсьооо - продажі освіжувачів повітря в америці впадуть у тричі...
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21.10.2022 21:39 Відповісти
Кокс, благородного хотели потранзитить...обломилось
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21.10.2022 22:04 Відповісти
В обісцяних личаках за стіл не можна.
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21.10.2022 22:27 Відповісти
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21.10.2022 22:47 Відповісти
Куди цей Задомстану подівся? Не вже воює з подругами за косметичку?
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22.10.2022 00:24 Відповісти
Та х.з. Я,якщо чесно,життєвий шлях цього полупідара не відслідковую.Маю надію-що може десь здох,та прикопали по-тихому.
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22.10.2022 08:46 Відповісти
Американці дали.
Херос атому.
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22.10.2022 01:42 Відповісти
Нічого тринькати гроші багатостраждального народу, в закордонних відрядженнях.
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22.10.2022 06:25 Відповісти
 
 