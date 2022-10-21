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Заклади освіти Київщини із 24 до 28 жовтня продовжать працювати дистанційно, - ОВА

дистанційка

З 24 до 28 жовтня усі освітні заклади Київщини працюватимуть дистанційно.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Це стосується освітніх закладів будь-яких форм власності:

  • дошкільної;
  • загальної середньої;
  • професійної й професійно-технічної;
  • фахової передвищої освіти.

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"Рішення про дистанційний формат роботи освітніх закладів ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області. Воно обумовлене посиленою загрозою ракетних обстрілів зі сторони Російської Федерації", – повідомили в КОВА.

Автор: 

Київська область (4013) освіта (1298) школа (2206) дистанційне навчання (134)


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Як і Кличко.
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21.10.2022 21:12 Відповісти
Кіця до нового року в бунекрі.
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21.10.2022 21:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TFhO_MoEHkY РЕАЛЬНЫЙ Мастер ВИН ЧУН - YouTube
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21.10.2022 21:16 Відповісти
 
 