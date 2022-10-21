Заклади освіти Київщини із 24 до 28 жовтня продовжать працювати дистанційно, - ОВА
З 24 до 28 жовтня усі освітні заклади Київщини працюватимуть дистанційно.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Це стосується освітніх закладів будь-яких форм власності:
- дошкільної;
- загальної середньої;
- професійної й професійно-технічної;
- фахової передвищої освіти.
"Рішення про дистанційний формат роботи освітніх закладів ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області. Воно обумовлене посиленою загрозою ракетних обстрілів зі сторони Російської Федерації", – повідомили в КОВА.
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Roman Novela
показати весь коментар21.10.2022 21:12 Відповісти Мені подобається 0
Roman Novela
показати весь коментар21.10.2022 21:14 Відповісти Мені подобається 0
Roman Novela
показати весь коментар21.10.2022 21:16 Відповісти Мені подобається 0
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