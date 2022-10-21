Заклади освіти Київщини із 24 до 28 жовтня продовжать працювати дистанційно, - ОВА

З 24 до 28 жовтня усі освітні заклади Київщини працюватимуть дистанційно.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Це стосується освітніх закладів будь-яких форм власності:

дошкільної;

загальної середньої;

професійної й професійно-технічної;

фахової передвищої освіти.

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"Рішення про дистанційний формат роботи освітніх закладів ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони Київської області. Воно обумовлене посиленою загрозою ракетних обстрілів зі сторони Російської Федерації", – повідомили в КОВА.