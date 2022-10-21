Довжина "лінії Вагнера" на Донбасі становить лише 1,6 км, - супутникові знімки. ФОТО

Компанія Maxar Technologies зробила супутникові знімки укріплень, побудованих "вагнерівцями" в районі тимчасово окупованого Росією населеного пункту Гірське на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на ЛІГА.

Укріплення складається з чотирьох рядів протитанкових "пірамідок", за якими облаштовано траншею.

Ймовірно, зазначає CNN, це те саме укріплення, яке російські пропагандисти назвали "лінією Вагнера", оскільки вона обладнана найманцями ПВК "Вагнер". Російські медіа стверджують, що така лінія буде обладнана від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська – тобто більш ніж на 200 км.

Аналіз знімків показує, що зараз довжина укріплення складає лише 1,6 км.

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