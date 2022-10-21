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Довжина "лінії Вагнера" на Донбасі становить лише 1,6 км, - супутникові знімки. ФОТО

Компанія Maxar Technologies зробила супутникові знімки укріплень, побудованих "вагнерівцями" в районі тимчасово окупованого Росією населеного пункту Гірське на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на ЛІГА.

Довжина лінії Вагнера на Донбасі становить лише 1,6 км, - супутникові знімки 01

Укріплення складається з чотирьох рядів протитанкових "пірамідок", за якими облаштовано траншею.

Ймовірно, зазначає CNN, це те саме укріплення, яке російські пропагандисти назвали "лінією Вагнера", оскільки вона обладнана найманцями ПВК "Вагнер". Російські медіа стверджують, що така лінія буде обладнана від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська – тобто більш ніж на 200 км.

Довжина лінії Вагнера на Донбасі становить лише 1,6 км, - супутникові знімки 02

Аналіз знімків показує, що зараз довжина укріплення складає лише 1,6 км.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Кухар Путіна" Пригожин хоче вислужитися перед Путіним, а ПВК "Вагнер" - утвердити перевагу над МО РФ, - ISW

Автор: 

Донбас (22354) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+75
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21.10.2022 23:08
+44
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21.10.2022 23:07
+43
В Украине теплицы у многих длиннее. Про огороды я вообще молчу.
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21.10.2022 23:04
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В Украине теплицы у многих длиннее. Про огороды я вообще молчу.
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21.10.2022 23:04 Відповісти
А де ж супутник притули, самий найкращий й найдієвіший супутник світу ?
Люди хочуть знати де ділися їхні 600 млн !
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22.10.2022 05:37 Відповісти
Ти скидувалась,що питання ставиш? Чи аби пи#діти?
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22.10.2022 06:36 Відповісти
"А де ж супутник притули...?"--приблизно там, де весь наш ВПК до війни, та і, в принципі, все, що робило нашу країну сильнішою, поки ми були дуже "незалежні", а насправді були колонією раші.
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22.10.2022 07:09 Відповісти
Тролів - мовчки в спам.
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22.10.2022 07:26 Відповісти
Горское в довжину близько 6 км. Ледачі тупі потвори спромоглися на лінію 1.6 км. Сенсу в якій взагалі нема
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22.10.2022 09:07 Відповісти
Це ті яких гівнокомандуюче віддало *****? До речі чим там займається Безкутна?
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21.10.2022 23:05 Відповісти
Безкутна і Коля Котлєта з'являться в Херсоні, коли наші його відібють. А так сидять десь в затишносму місці, як і вся шушера "слуг".
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22.10.2022 09:17 Відповісти
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21.10.2022 23:07 Відповісти
За 7 місяців 1,6 км....до 200 км не дотягнуть, здохнуть
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21.10.2022 23:08 Відповісти
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21.10.2022 23:08 Відповісти
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21.10.2022 23:12 Відповісти
С ната ваюєм, палякав многа.
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21.10.2022 23:46 Відповісти
Сражатса з такімі сілами спасобєн только гастамєльській дєсант, еліта😂
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22.10.2022 01:31 Відповісти
Айно!
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22.10.2022 00:16 Відповісти
Вподобайка
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22.10.2022 08:07 Відповісти
.. а пак тот хлівесь з ряндов, шлях трафив куме
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22.10.2022 08:37 Відповісти
Сколько км таких или других линий обороны было построено с осени прошлого года на границе с паРашкой и бульбашами?....
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21.10.2022 23:09 Відповісти
Ото ж...

Адекватні люди про це з 2014 року запитують.

Чи, наприклад, скільки кілометрів залізниці (тих кількох напрямків, що йдуть до раші чи білораші) було зруйновано, а насипи зрівняно з землею?
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21.10.2022 23:38 Відповісти
Тобі прийти і розказать? Так цікаво? Приїдь і глянь! Я напрям вкажу Тільки багато не побачиш, бо "хлопці з лісу" швидко вхоплять Та й не видно нічого - більшість всього - під землею!
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22.10.2022 03:18 Відповісти
То й класно! Молодці хлопці!

Бачте, знадобилося повномасштабне вторгнення, щоб зрозуміти необхідність всього цього...
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22.10.2022 12:44 Відповісти
To "брацквя магила" для VIP чмобіків щоб свині не поїли
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21.10.2022 23:12 Відповісти
наш отвєт - силові пірамідки Гордона !
врах буде аннігілірован !

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21.10.2022 23:14 Відповісти
від мопедів також згодиться

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21.10.2022 23:16 Відповісти
а якщо серьозно, то одразу видно, що військово-інженерних академієв вагнеровці не закінчували, а вчились військовій справі на зоні

протитанкові надолби не так ставляться і траншея там до спини.
при потребі проходи в цих пірамідках 155 мм артилерія з дронами корегувальниками зробить за декілька залпів
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21.10.2022 23:22 Відповісти
та там взагалі ті піндюрки трикутні просто загрузнуть в чернозем під вагою бронетехніки
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22.10.2022 00:12 Відповісти
Вы не верите в науку?Ретроград.

Может Вы еще и в контактера Петра не верите?

А ведь невооруженным глазом видно,что вся эа Гордонская компания вместе со Смешко-наглухо "законтаченная".
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22.10.2022 00:14 Відповісти
Там ми цих вагнерівці і прикопаємо.
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21.10.2022 23:15 Відповісти
а точнее "линия *****-мажино" ))
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21.10.2022 23:17 Відповісти
Шось він коротенький у тебе, Вагінер!
Та й невідомо, як стоятиме!
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21.10.2022 23:23 Відповісти
коли він дуже короткий то не можна сказати чи стоїть чи ні.
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22.10.2022 00:36 Відповісти
‼️‼️‼️

Кількість завербованих РФ на війну проти України ув'язнених перевищила 20 тис. осіб - правозахисниця
‼️У РФ, за даними ЗМІ і правозахисників, на війну в Україні вербують ув'язнених у колоніях, обвинувачених, які перебувають у СІЗО, бездомних. На російських рекрутингових сайтах масово з'явилися оголошення про набір контрактників до армії РФ.
‼️Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що РФ скеровує підрозділи, сформовані з ув'язнених, на найгарячіші ділянки фронту.
‼️5 серпня російське видання "Верстка" повідомило, що ПВК "Вагнер" завербувала у російських колоніях щонайменше 1,8 тис. ув'язнених для участі у війні проти України.
‼️Бізнесмен із РФ Євген Пригожин, якого називають власником ПВК "Вагнер", для війни проти України завербував щонайменше 7 тис., але найімовірніше, вже 10 тис. російських ув'язнених
‼️За даними ЗМІ, услід за Пригожиним вербування ув'язнених для війни в Україні розпочало міноборони Росії.
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21.10.2022 23:28 Відповісти
НКВД , штрафбати, заградотряди - ось і вся мотивація россійськой армії при захваті чужих земель
ПОРА західні ЗМІ ознайомити з методами кацапів . Там ще хтось вірить в багатих культурних руських
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21.10.2022 23:32 Відповісти
та ні - то проста утилзація..годувати в'язнів нема чим
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22.10.2022 00:25 Відповісти
пригожин розуміє, як по фєнє ботать - сам відсидів скільки? 10 років за грабіж та стягування чобіт з пітерськоі тьоткі
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22.10.2022 11:56 Відповісти
То вони собі надгробки заготували. Отимісти хрінові... Їх доля - чорний пакет або харч для здичавілих свинок.
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21.10.2022 23:32 Відповісти
Це те,що кацапські пропагандони порівнюють з "лінією Мажино"?Криворукі вагнери-урки набудують,добре що у кацапів руки з дупи ростуть
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21.10.2022 23:34 Відповісти
А почему не идет наступления??? нельзя давать врагу готовиться, потому что будет больше жертв среди ВСУ.
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21.10.2022 23:57 Відповісти
Что мешает вам идти сейчас в наступление? Гусеницу на диване перебило?
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22.10.2022 00:17 Відповісти
Залужний чекає коли москалі собі могили повикопують. Зоб потім в ході наступу ЗСУ часу не витрачали.
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22.10.2022 00:18 Відповісти
А який дурепа буде атакувати у лоб це лайно ?!

Чи визволив ЗСУ Лиман лобовою атакою ?!

Той вагнер сам потече , коли його обійдуть в глиб на 50-100 км чи з півночі , чи з півдня , чи з обох боків зразу ... Тільки не требо заздалагідь робити нетерплячку . Всьому свій час ...
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22.10.2022 01:53 Відповісти
И опять аналогии с безумным Адольфом. Этот тоже сооружал оборонительную линию и тоже помпезно назвал ее "линия Зигфрида". Но она ему помогла как мертвому припарка. И его последышу поможет также.
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22.10.2022 01:14 Відповісти
Поперше, лінію Зігфріда будували німці, а не криворукі та воровиті кацапи.
Подруге, будували її ще у 30-ті роки. До наступу союзників 1944 р. вона вже застаріла і не могла втримати наступ армії з ******** озброєнням.
Потретє, 1,5 кілометра відбійників навіть якось соромно лінією оборони називати.
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22.10.2022 03:00 Відповісти
А грошей на ці 1,5 км Прігожин мабуть закопав як на 500 км.

От де Велике будівництво!!! Нашим ******** такі маштаби пилялова і не снилися.
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22.10.2022 02:55 Відповісти
Я правильно понимаю, что при попадании снаряда в траншею, полету осколков ничего не помешает
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22.10.2022 06:22 Відповісти
Бояться терористи українськиї танків і БМП, але це їх не спасе!
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22.10.2022 09:14 Відповісти
Пока мерять не стоит, не мы строили. Не поможет. А что арсюха построил, тоже не меряем, нечего мерять там.
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22.10.2022 12:27 Відповісти
бедное пушечное мясо... все таки две беды на Руси как было так и осталось - дураки и дороги
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22.10.2022 12:33 Відповісти
фигня это,можно обойти
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22.10.2022 12:50 Відповісти
зачем обходить? Накрыть крупняком, и оставить на годик
неплохое ж удобрение с ванек получается )
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22.10.2022 12:57 Відповісти
 
 