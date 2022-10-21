Довжина "лінії Вагнера" на Донбасі становить лише 1,6 км, - супутникові знімки. ФОТО
Компанія Maxar Technologies зробила супутникові знімки укріплень, побудованих "вагнерівцями" в районі тимчасово окупованого Росією населеного пункту Гірське на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на ЛІГА.
Укріплення складається з чотирьох рядів протитанкових "пірамідок", за якими облаштовано траншею.
Ймовірно, зазначає CNN, це те саме укріплення, яке російські пропагандисти назвали "лінією Вагнера", оскільки вона обладнана найманцями ПВК "Вагнер". Російські медіа стверджують, що така лінія буде обладнана від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська – тобто більш ніж на 200 км.
Аналіз знімків показує, що зараз довжина укріплення складає лише 1,6 км.
Топ коментарі
+75 саша паламарчук
показати весь коментар21.10.2022 23:08
+44 Прощай немытая раССея
показати весь коментар21.10.2022 23:07
+43 Vladyslav Novikov
показати весь коментар21.10.2022 23:04
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Люди хочуть знати де ділися їхні 600 млн !
Адекватні люди про це з 2014 року запитують.
Чи, наприклад, скільки кілометрів залізниці (тих кількох напрямків, що йдуть до раші чи білораші) було зруйновано, а насипи зрівняно з землею?
Бачте, знадобилося повномасштабне вторгнення, щоб зрозуміти необхідність всього цього...
врах буде аннігілірован !
протитанкові надолби не так ставляться і траншея там до спини.
при потребі проходи в цих пірамідках 155 мм артилерія з дронами корегувальниками зробить за декілька залпів
Может Вы еще и в контактера Петра не верите?
А ведь невооруженным глазом видно,что вся эа Гордонская компания вместе со Смешко-наглухо "законтаченная".
Та й невідомо, як стоятиме!
Кількість завербованих РФ на війну проти України ув'язнених перевищила 20 тис. осіб - правозахисниця
‼️У РФ, за даними ЗМІ і правозахисників, на війну в Україні вербують ув'язнених у колоніях, обвинувачених, які перебувають у СІЗО, бездомних. На російських рекрутингових сайтах масово з'явилися оголошення про набір контрактників до армії РФ.
‼️Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що РФ скеровує підрозділи, сформовані з ув'язнених, на найгарячіші ділянки фронту.
‼️5 серпня російське видання "Верстка" повідомило, що ПВК "Вагнер" завербувала у російських колоніях щонайменше 1,8 тис. ув'язнених для участі у війні проти України.
‼️Бізнесмен із РФ Євген Пригожин, якого називають власником ПВК "Вагнер", для війни проти України завербував щонайменше 7 тис., але найімовірніше, вже 10 тис. російських ув'язнених
‼️За даними ЗМІ, услід за Пригожиним вербування ув'язнених для війни в Україні розпочало міноборони Росії.
ПОРА західні ЗМІ ознайомити з методами кацапів . Там ще хтось вірить в багатих культурних руських
Чи визволив ЗСУ Лиман лобовою атакою ?!
Той вагнер сам потече , коли його обійдуть в глиб на 50-100 км чи з півночі , чи з півдня , чи з обох боків зразу ... Тільки не требо заздалагідь робити нетерплячку . Всьому свій час ...
Подруге, будували її ще у 30-ті роки. До наступу союзників 1944 р. вона вже застаріла і не могла втримати наступ армії з ******** озброєнням.
Потретє, 1,5 кілометра відбійників навіть якось соромно лінією оборони називати.
От де Велике будівництво!!! Нашим ******** такі маштаби пилялова і не снилися.
неплохое ж удобрение с ванек получается )