Коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Інакше Путін піде далі, - Байден
Президент США Джо Байден наголосив, що якщо не допомагати Україні, Путін піде далі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.
Байден зазначив: "Коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Ми підтримуємо НАТО. Ви думаєте, що Путін хоче впоратися з Україною, і це буде кінець? Ні".
Топ коментарі
+14 Харьков Сумской
показати весь коментар22.10.2022 01:03
+14 Trevo Trow
показати весь коментар22.10.2022 01:10
+13 vismavista
показати весь коментар22.10.2022 01:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В словах Залужного я знайшов стримуючу ідею. В вашому коментарі - ні.
А то за зиму оклемаются, и выйдет всем дороже.