Коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Інакше Путін піде далі, - Байден

Президент США Джо Байден наголосив, що якщо не допомагати Україні, Путін піде далі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

Байден зазначив: "Коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Ми підтримуємо НАТО. Ви думаєте, що Путін хоче впоратися з Україною, і це буде кінець? Ні".

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