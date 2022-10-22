У Бериславі припинили свою діяльність окупаційні органи влади, колаборанти продовжують покидати місто, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо втечі окупаційної адміністрації з південних регіонів України.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, у місті Берислав Херсонської області, з 19 жовтня цього року, припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади. Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном".
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+27 Andy S #414870
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"Приїжджає у російську глибинку комісія з райОНО Посиділи на "відкритому" уроці Після уроку зібралися в "учительській" Голова комісії каже:
- Ну общее впечатление вполне удовлетворительное У меня только один вопрос: Почему ваши дети нак странно разговаривают - "поднявши", "упавши", "побежавши"?
- А они у нас так привыкши...."
Слышал как на допросах кацапских военнопленных звучит русский язык? Не зная контекста можно подумать что украинский боец является единственным носителем языка Пушкина.
- Тому що українці вчать російську мову у школі - з підручником і ручкою, а росіяни - в підворітті, з цигаркою в зубах і пляшкою пива в руках!
«Якщо на окупованій території, раптово, посеред вулиці, вибухає легкова машина - значить в Україні на одного зрадника стало менше! «Наші люди» на легковиках там не їздять!»
https://www.youtube.com/watch?v=mDVkbjjx1Sw&ab_channel=%D0%91%D0%9C%D0%9F