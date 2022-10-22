У Бериславі припинили свою діяльність окупаційні органи влади, колаборанти продовжують покидати місто, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо втечі окупаційної адміністрації з південних регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "За наявною інформацією, у місті Берислав Херсонської області, з 19 жовтня цього року, припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади. Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном".

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