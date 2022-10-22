На південному напрямку ЗСУ знищили 17 росіян, три склади з боєприпасами, вдарили по позиціях систем ППО, - ОК "Південь"

На півдні українські військові завдали по ворожих позиціях з неба і землі, зокрема у Бериславському, Баштанському і Каховському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"По нещодавно звільнених населених пунктах Бериславського району на правому березі Дніпра ворог застосував дрон-камікадзе типу "Shahed-136" – по Шевченківці та наніс ракетний удар зенітно-ракетною системою С-300 – по Нововоскресенському. Без людських втрат", - йдеться в повідомленні.

Нову Кам’янку і Трифонівку ворог атакував гелікоптерами тричі, ще 5 гелікоптерних ударів завдав по позиціях ЗСУ, двічі задіяв штурмову авіацію, один зі штурмовиків уражено українським зенітним ракетним підрозділом.

Також зенітники збили ворожий безпілотник-розвідник типу "Орлан-10".

Українська авіація відпрацювала 10 ударів по скупченню техніки противника й опорних пунктах у Бериславському і Баштанському районах, по позиціях систем ворожої протиповітряної оборони – ще й у Каховському.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 220 вогневих завдань, внаслідок чого відомо про такі втрати ворога: 17 загарбників, реактивна система залпового вогню "Град", танк, міномет, 3 одиниці авто-бронетехніки і 3 склади боєприпасів у Бериславському районі.

Крім того, пошкоджено ще 6 броньованих ворожих автівок і 2 міномети. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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