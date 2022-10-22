Корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі збільшилося до 10 одиниць, - ОК "Південь"

У Чорному морі росіяни збільшили до 10 одиниць корабельне угруповання, у складі якого – 3 надводні ракетоносії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось до 10 одиниць.

При цьому в його складі 3 надводні ракетоносії, споряджені двадцятьма чотирма "Калібрами"", - йдеться в повідомленні.

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