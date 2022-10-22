Корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі збільшилося до 10 одиниць, - ОК "Південь"
У Чорному морі росіяни збільшили до 10 одиниць корабельне угруповання, у складі якого – 3 надводні ракетоносії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".
"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось до 10 одиниць.
При цьому в його складі 3 надводні ракетоносії, споряджені двадцятьма чотирма "Калібрами"", - йдеться в повідомленні.
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Nobody BecomesSomebody
показати весь коментар22.10.2022 08:12 Відповісти Мені подобається 1
Юрий Рыжий
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Анатолий К #427424
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