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Корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі збільшилося до 10 одиниць, - ОК "Південь"

флот,рф

У Чорному морі росіяни збільшили до 10 одиниць корабельне угруповання, у складі якого – 3 надводні ракетоносії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось до 10 одиниць.

При цьому в його складі 3 надводні ракетоносії, споряджені двадцятьма чотирма "Калібрами"", - йдеться в повідомленні.

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Russia is a terrorist 💣
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22.10.2022 08:12 Відповісти
Турки продовжують пропускати військові кораблі бо за мир в Україні?
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22.10.2022 08:23 Відповісти
В сотий раз задаю питання - де наші "Нептуни"? Де наші ракети орденоносці "слуги"?
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22.10.2022 08:55 Відповісти
 
 