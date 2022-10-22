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Конгресмени США побували на місці атак іранських дронів у Києві: "Демонстрація солідарності з Україною, яка бореться за демократію"

київ

Троє конгресменів, які входять до складу Комітету з розвідки Палати представників, відвідали місця атак іранських дронів у Києві.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

Стоячи неподалік місця недавньої атаки безпілотника по електростанції в Києві, глава делегації конгресмен Джим Хаймс заявив, що мета візиту — демонстрація солідарності з Україною, яка бореться за демократію.

"Нам усім здавалося справді важливим бути тут у складі двопартійної делегації, щоб зробити заяву, що народ та уряд США підтримують народ та уряд України", — заявив демократ Хаймс.

Відповідаючи на запитання, чи може якось змінитися формат американської допомоги у випадку, якщо республіканці отримають більшість у Палаті представників за підсумками проміжних виборів у листопаді, республіканський конгресмен Майк Тернер заявив, що Україна має потужну двопартійну підтримку, і вона триватиме.

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Автор: 

Київ (19445) Конгрес США (1226)


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Такие визиты дорогого стоят, когда политики сами видят, к чему приводят атаки озверевшего *****, срущего в чемодан. Подтверждение этому - визит Шольца, Макрона и Драги в Бучу, которые хотели склонить нас к переговорам с ******, и после этого визита передумали это делать..
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22.10.2022 08:04 Відповісти
Усіх республіканців на добу в Миколаїв, Одесу, Запоріжжя на вибір. Але краще в Нікополь, Марганець і прилеглі громади. Що б навіть думки не було, що Україні вони багато зброї поставили.
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22.10.2022 08:24 Відповісти
 
 