Конгресмени США побували на місці атак іранських дронів у Києві: "Демонстрація солідарності з Україною, яка бореться за демократію"

Троє конгресменів, які входять до складу Комітету з розвідки Палати представників, відвідали місця атак іранських дронів у Києві.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

Стоячи неподалік місця недавньої атаки безпілотника по електростанції в Києві, глава делегації конгресмен Джим Хаймс заявив, що мета візиту — демонстрація солідарності з Україною, яка бореться за демократію.

"Нам усім здавалося справді важливим бути тут у складі двопартійної делегації, щоб зробити заяву, що народ та уряд США підтримують народ та уряд України", — заявив демократ Хаймс.

Відповідаючи на запитання, чи може якось змінитися формат американської допомоги у випадку, якщо республіканці отримають більшість у Палаті представників за підсумками проміжних виборів у листопаді, республіканський конгресмен Майк Тернер заявив, що Україна має потужну двопартійну підтримку, і вона триватиме.

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