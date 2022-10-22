Значна частина населення залишила Херсон, ворог готує місто до вуличних боїв, - Генштаб

Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися в місті, переодягаються в цивільний одяг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися в місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв", - йдеться в повідомленні.

Станом на 21 жовтня, російські окупанти проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.

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