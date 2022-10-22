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Значна частина населення залишила Херсон, ворог готує місто до вуличних боїв, - Генштаб
Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися в місті, переодягаються в цивільний одяг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися в місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв", - йдеться в повідомленні.
Станом на 21 жовтня, російські окупанти проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.
Топ коментарі
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Взяли кадыровцев, юг
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по друге, вибачте , але незнайомим я не розповідатиму що там
загалом - чекають наших та ненавидять кацапів, зараз зв'язку не має, бо ці гніди поклали інтернет
без образ
Переодевшись в гражданскую одежду военнослужащий перестает быть комбатантом, а становиться преступником, который прикрывается гражданским населением.
Ну и владельцев телефонов с военным порно, владельцем женских часов, сережек, цепочек, стиральных машин расстреливать у стенки ближайшего сарая - мародеры не люди!
А все оставшиеся понимают что они - смертники? Если их отрезать от реки.