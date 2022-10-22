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Значна частина населення залишила Херсон, ворог готує місто до вуличних боїв, - Генштаб

херсон,херсонщина

Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися в місті, переодягаються в цивільний одяг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися в місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв", - йдеться в повідомленні.

Станом на 21 жовтня, російські окупанти проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти відступають з-під Херсону, готуючись підірвати греблю Каховської ГЕС, - ISW

Автор: 

армія рф (17309) Генштаб ЗС (6549) Херсон (3344)


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Топ коментарі
+15
АЗОВ_UA_NATO_USA Взяли кадыровцев, юг

Взяли кадыровцев, юг



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https://twitter.com/herooftheday10/status/1583467917500219392?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1583467917500219392%7Ctwgr%5E1f3ad1dcf7707ce295d9b3eb2bcf069495356230%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcharter97.org%2Fru%2Fnews%2F2022%2F10%2F22%2F520953%2F 5:39 PM · 21 окт. 2022 г.
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22.10.2022 08:56
+15
20 октября наемники довольно торжественно бежали из города: на бронированных «Тиграх» и КамАЗах, груженных награбленными вещами, с громкой музыкой и в солнцезащитных очках.«И там встретились с нашими HIMARS, которые попали точно после комендантского часа, когда гражданских не было на переправе. А эти россияне, которые торжественно ехали переправляться, торжественно отправились на концерт Кобзона», - Об этом https://youtu.be/VIvhqElSYcM сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань
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22.10.2022 08:57
+11
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22.10.2022 09:00
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)(уйло наказав на убой,ні шагу назад..єта жє тєпєрь ерєфія у дурка в голові.
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22.10.2022 08:52 Відповісти
АЗОВ_UA_NATO_USA Взяли кадыровцев, юг

Взяли кадыровцев, юг



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https://twitter.com/herooftheday10/status/1583467917500219392?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1583467917500219392%7Ctwgr%5E1f3ad1dcf7707ce295d9b3eb2bcf069495356230%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcharter97.org%2Fru%2Fnews%2F2022%2F10%2F22%2F520953%2F 5:39 PM · 21 окт. 2022 г.
показати весь коментар
22.10.2022 08:56 Відповісти
20 октября наемники довольно торжественно бежали из города: на бронированных «Тиграх» и КамАЗах, груженных награбленными вещами, с громкой музыкой и в солнцезащитных очках.«И там встретились с нашими HIMARS, которые попали точно после комендантского часа, когда гражданских не было на переправе. А эти россияне, которые торжественно ехали переправляться, торжественно отправились на концерт Кобзона», - Об этом https://youtu.be/VIvhqElSYcM сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань
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22.10.2022 08:57 Відповісти
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22.10.2022 09:10 Відповісти
Е*ать он сказояник)))
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22.10.2022 11:10 Відповісти
Кацапи думають утриматися в Херсоні? Ну-ну, подивимося. Там крім ЗСУ,кожен другий херсонець готовий всунути виделку в тіло окупанта.
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22.10.2022 08:52 Відповісти
Не все так однозначно. Но как уже было неоднократно - приказ НЕ ДРАПАТЬ - не для москалей. Убегут быстрее чем успеют придумать новую ПЕРЕДИСЛОКАЦИЮ.
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22.10.2022 09:22 Відповісти
Идиоты ! Они думают, что ВСУ влоб будет брать ))). Дебилы ))). Город обойдут и потом зачистят неспеша.
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22.10.2022 09:26 Відповісти
Мій дядько в Раденські, говоре в Олешки нагнали білі буси, грузять туди населення та везуть на Ростов, а далі ми вже знаєм куди. Постійно говорять, що зсу підірве дамбу, що навкруги Раденська гради і зсу буде все рівнять. Але ,говоре, ідуть найбільше « любители руцкого мира «, та колаборанти в яких підгорає
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22.10.2022 08:54 Відповісти
Раденск моего отца Родина! Привет земляк, как там обстановка? Просвети пожалуйста! У меня с родственниками связь потеряна. Ждууу!
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22.10.2022 09:25 Відповісти
лякають українців, щоб драпали десь на расєю, щоб потім покажуть це по зомбоящику.
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22.10.2022 09:54 Відповісти
уже показують навіть в Греції , говорять населення евакуюють
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26.10.2022 09:48 Відповісти
по-перше я жінка , бо якщо ваш батько з Раденська, ви повинні розуміти що таке руда
по друге, вибачте , але незнайомим я не розповідатиму що там
загалом - чекають наших та ненавидять кацапів, зараз зв'язку не має, бо ці гніди поклали інтернет
без образ
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26.10.2022 09:52 Відповісти
Откуда злость, я по доброму обратился? Надо оставаться человеком...
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26.10.2022 15:50 Відповісти
Дебилы реально думают, что ЗСУ будут штурмовать город? Окружат и попросят на выход
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22.10.2022 08:55 Відповісти
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22.10.2022 09:00 Відповісти
Влажные мечты кацапа
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22.10.2022 09:04 Відповісти
Зате запустили туди за кілька днів.
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22.10.2022 09:06 Відповісти
за кораблем не хочеш піти ?
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22.10.2022 09:06 Відповісти
Отих переодітих в цивільне кацапських салдафонів в полон не брати!!!
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22.10.2022 09:03 Відповісти
Стратегія очевидна. Розуміючи, що втримати правобережжя неможливо, кацапи будуть намагатися залишити після себе руїну. Кацап у війні керуеться не військовою стратегією, а політичною доцільністю. ***** готове покласти декілька тисяч своїх баранів, аби ЗСУ не взяли Херсон цілим.
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22.10.2022 09:10 Відповісти
Хлань ещё тот звиздабол наравне а аферистовичем .Говорит на камеру то ,что все хотят слышать
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22.10.2022 09:44 Відповісти
Пора уже вводить смертную казнь за военные преступления в зоне боевых действий.
Переодевшись в гражданскую одежду военнослужащий перестает быть комбатантом, а становиться преступником, который прикрывается гражданским населением.
Ну и владельцев телефонов с военным порно, владельцем женских часов, сережек, цепочек, стиральных машин расстреливать у стенки ближайшего сарая - мародеры не люди!
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22.10.2022 10:03 Відповісти
Ну не знаю.... Диверсанты может быть, но их спалить легко - паляныця....
А все оставшиеся понимают что они - смертники? Если их отрезать от реки.
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22.10.2022 10:41 Відповісти
Киев, Сумы, Чернигов, Полтава, Одесса, Николаев, Винница - один единый народ Украины! Херсон ждет свое мгновение. Не знаю стоит ли это что-нибудь?
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22.10.2022 13:19 Відповісти
 
 