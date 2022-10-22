Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 67 070 осіб, 1341 БПЛА, 2579 танків, 1653 артсистеми, 5266 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 22 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 67 070 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.10 орієнтовно становлять
особового складу ‒ близько 67070 (+320) осіб ліквідовано
танків ‒ 2579 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5266 (+8) од,
артилерійських систем – 1653 (+5) од,
РСЗВ – 373 (+1) од,
засоби ППО ‒ 189 (+0) од,
літаків – 270 (+1) од,
гелікоптерів – 243 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16),
крилаті ракети ‒ 329 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15) од,
спеціальна техніка ‒ 148 (+1).
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