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АРМА передало українському підприємству дев’ять суден РФ вартістю понад 532 млн грн. ФОТОрепортаж

арма

Прокурори Офісу Генерального прокурора забезпечили передачу від АРМА в управління українському підприємству дев’яти суден, які належали підприємствам РФ.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це забезпечить надходження доходів від управління ними до держбюджету України. Загальна вартість кораблів становить понад 532 млн грн.

"Судна прибули в Україну наприкінці 2021 - початку 2022 років. Здійснюючи господарську діяльність із транспортування вантажів, російські підприємства-власники суден, сплачували податки та наповнювали бюджет РФ, чим фактично надавали фінансову допомогу збройним формуванням країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

На судна було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

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АРМА передало українському підприємству дев’ять суден РФ вартістю понад 532 млн грн 01

АРМА передало українському підприємству дев’ять суден РФ вартістю понад 532 млн грн 02

Автор: 

корабель (1612) АРМА (555) Офіс Генпрокурора (3245)


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Повезуть пшеницю в Іран .
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22.10.2022 10:58 Відповісти
А що там з конфіскацією оушен плаза у Києві? Чи за 8.5 місяців замало для Zeкоманди аби оформити всі документи?!
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22.10.2022 10:59 Відповісти
Одну і туж новину третій раз друкують по Рені. Ми ще не забули про перші. Немає більше чим пишатися прокуратурі?
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22.10.2022 11:06 Відповісти
Ще 2 справи рухнули по колаборантах.
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22.10.2022 11:56 Відповісти
,река- море,--- есть и не старые, если то что на фото. Сормово их клепает издавна. В шторм слабаки. Ходят до 3 баллов, потом опасно, ламаются на волне. Уже много в черном море на дне лежит. Их в каботаже, вдоль берега используют. Почти самоходная баржа.
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22.10.2022 11:18 Відповісти
Передала це типу просто подарила чи як?

А компанія державна?
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22.10.2022 12:46 Відповісти
а Українська компанія, чисто, випадково,
не належить бені, чи (друзям) ЗЕрмакотатарів
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22.10.2022 14:03 Відповісти
 
 