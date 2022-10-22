АРМА передало українському підприємству дев’ять суден РФ вартістю понад 532 млн грн. ФОТОрепортаж

Прокурори Офісу Генерального прокурора забезпечили передачу від АРМА в управління українському підприємству дев’яти суден, які належали підприємствам РФ.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це забезпечить надходження доходів від управління ними до держбюджету України. Загальна вартість кораблів становить понад 532 млн грн.



"Судна прибули в Україну наприкінці 2021 - початку 2022 років. Здійснюючи господарську діяльність із транспортування вантажів, російські підприємства-власники суден, сплачували податки та наповнювали бюджет РФ, чим фактично надавали фінансову допомогу збройним формуванням країни-агресора", - йдеться в повідомленні.



На судна було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

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