Сьогодні в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах Київщини триватимуть планові роботи з розмінування, - ОВА
На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій регіону.
Про це повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 22 жовтня, заходи з виявлення та, за потреби, знищення вибухонебезпечних предметів заплановані в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах.
Просимо жителів області зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. Під час тривоги – перебувати в укриттях або дотримуватися правила "двох стін"", - йдеться в повідомленні.
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Щось ці рухи навіюють думки про верещуцькі шатли.