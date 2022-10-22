Сьогодні в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах Київщини триватимуть планові роботи з розмінування, - ОВА

На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій регіону.

Про це повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.



"Сьогодні, 22 жовтня, заходи з виявлення та, за потреби, знищення вибухонебезпечних предметів заплановані в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах.



Просимо жителів області зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. Під час тривоги – перебувати в укриттях або дотримуватися правила "двох стін"", - йдеться в повідомленні.

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