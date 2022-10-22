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Сьогодні в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах Київщини триватимуть планові роботи з розмінування, - ОВА

розмінування

На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій регіону.

Про це повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 22 жовтня, заходи з виявлення та, за потреби, знищення вибухонебезпечних предметів заплановані в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах.

Просимо жителів області зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. Під час тривоги – перебувати в укриттях або дотримуватися правила "двох стін"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Сумщині рятувальники проводять планове знищення виявлених боєприпасів, мешканців закликають зберігати спокій

Автор: 

Київська область (4013) розмінування (989)


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А не ранувато буде?
Щось ці рухи навіюють думки про верещуцькі шатли.
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22.10.2022 11:51 Відповісти
Редакторы, поменяйте, пожалуйста, фото данной статьи. Это фото я уже видел еще в одной статье. Такое уже було в фейк-новостях рашки. Ну НЕ МОЖЕТ фотограф (журналист) идти впереди сапера по минному полю. Будьте внимательнее.
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22.10.2022 12:00 Відповісти
 
 