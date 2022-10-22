Росіяни завдали два ракетні удари по енергооб’єкту на Одещині, постраждало троє людей, - ОВА (оновлено)

Ворог у суботу вранці завдав два ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області, внаслідок чого в декількох населених пунктах Одеського району зникло світло.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомив голова ОВА Максим Марченко.

"Вранці ворог завдав два ракетні удари по об'єкту енергетичної інфраструктури області, внаслідок чого в кількох населених пунктах Одеського району немає світла. Наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів. Укренерго і ДТЕК роблять все, щоб в найкоротші терміни відновити роботу електромереж", - написав він.

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В Одеській РДА додали, що внаслідок удару постраждали три людини. Їм надається медична допомога.