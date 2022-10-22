Росіяни завдали два ракетні удари по енергооб’єкту на Одещині, постраждало троє людей, - ОВА (оновлено)
Ворог у суботу вранці завдав два ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області, внаслідок чого в декількох населених пунктах Одеського району зникло світло.
Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомив голова ОВА Максим Марченко.
"Вранці ворог завдав два ракетні удари по об'єкту енергетичної інфраструктури області, внаслідок чого в кількох населених пунктах Одеського району немає світла. Наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів. Укренерго і ДТЕК роблять все, щоб в найкоротші терміни відновити роботу електромереж", - написав він.
В Одеській РДА додали, що внаслідок удару постраждали три людини. Їм надається медична допомога.
Топ коментарі
+21 Alexey Chernyavsky
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Голосование, инициированное мэрией, уже завершилось. Часть голосов пока проверяется, но промежуточные результаты есть.
За то, чтобы демонтировать с памятника имперские символы, проголосовало 30 одесситов.
За демонтаж с памятника только скульптуры Екатерины - всего 18 голосов.
А вот убрать памятник полностью захотели 3914 одесситов. Правда, 769 голосов все еще на проверке.
2816 горожан выявили желание сохранить памятник на своем месте, дополнив исторической информацией о деятельности императрицы. 641 голос за это на проверке.
Отложить решение вопроса предлагают 39 одесситов.
Сохранить монумент без изменений - 650.
Сохранить памятник и перенести в мемориальный парк или музей - 329 горожан.
Всего 7796 голосов.
Что ж, голосование прошло, но как поступить с российской императрицей, будут решать все равно депутаты горсовета.
Згадайте результати парламентських виборів в зоні ООС.
нє ну прекрасний комент. за слухами(!)
Зелю захищає Іріс. та і ніхто не дає 100% гарантію збиття. навіть в Ізраїлі купол не дає 100% гарантії.
і так, навіть якщо за слухами там є 1 пускова, то це 6 протиракет, а перезарядити це час, нє? за слухами блін.
І після цього НАТО склалося б як картковий будиночок і кожен був би сам за себе, а кацапи за наступні 72 години захопили б щей Латвію й Литву!
Хмырь путлер повторяет "подвиги" братана Мацковии ...🦍🦍🦍Шариковское тупорылое отродие с курячими🐔мозгами ... Ольги ********** и Марго Симоньян 🐔